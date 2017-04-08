Видео голов матча «Крылья Советов» – «Амкар»
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча 22-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Амкаром».
Текстовая трансляция встречи ЗДЕСЬ.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fc_amkar #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #КрыльяАмкар 0:1 8' Януш Гол pic.twitter.com/5xrZCk8mrs— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fckssamara #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #КрыльяАмкар 1:1 16' Джанни Бруно pic.twitter.com/YeO6WbuwIS— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fc_amkar #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #КрыльяАмкар 1:2 30' Петар Занев (Пенальти) pic.twitter.com/3AdThiAnAK— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fckssamara #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #КрыльяАмкар 2:2 32' Сергей Корниленко pic.twitter.com/ZGgv3FnA0e— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 апреля 2017 г.
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