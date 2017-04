Леннокс Льюис: Если Кличко проиграет Джошуа, ему будет лучше завершить карьеру

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Леннокс Льюис поделился ожиданиями от поединка Владимира Кличко с Энтони Джошуа.

- Джошуа в отличной форме, он хорошо выглядит, выбрасывает быстрые джебы и он молод. А Владимиру уже 41 год, и у него больше нет таких отличных ног. Если он проиграет, ему будет лучше завершить карьеру. Лично я именно так бы и поступил, - заявил Льюис.



Напомним, на кону в поединке Кличко - Джошуа будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF в тяжелом весе. Бой состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

