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Леннокс Льюис: Если Кличко проиграет Джошуа, ему будет лучше завершить карьеру

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sky SportsКомментарии

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Леннокс Льюис поделился ожиданиями от поединка Владимира Кличко с Энтони Джошуа.

- Джошуа в отличной форме, он хорошо выглядит, выбрасывает быстрые джебы и он молод. А Владимиру уже 41 год, и у него больше нет таких отличных ног. Если он проиграет, ему будет лучше завершить карьеру. Лично я именно так бы и поступил, - заявил Льюис.

Напомним, на кону в поединке Кличко - Джошуа будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF в тяжелом весе. Бой состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». 

- Джошуа может со временем стать великим тяжеловесом, но он едва ли когда-либо будет круче меня - добавил Леннокс. 


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