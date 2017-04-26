Леннокс Льюис: Если Кличко проиграет Джошуа, ему будет лучше завершить карьеру
Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Леннокс Льюис поделился ожиданиями от поединка Владимира Кличко с Энтони Джошуа.
- Джошуа в отличной форме, он хорошо выглядит, выбрасывает быстрые джебы и
он молод. А Владимиру уже 41 год, и у него больше нет таких
отличных ног. Если он проиграет, ему будет лучше завершить карьеру. Лично я
именно так бы и поступил, - заявил Льюис.
Напомним, на кону в поединке Кличко - Джошуа будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF в тяжелом весе. Бой состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
.@LennoxLewis: 'Anthony Joshua can be a heavyweight great. But he won’t be better than me' https://t.co/GmpO6RSGdj #boxing #JoshuaKlitschko pic.twitter.com/yI6h9NO9fE— Boxing News (@BoxingNewsED) 25 апреля 2017 г.
- Джошуа может со временем стать великим тяжеловесом, но он едва ли когда-либо будет круче меня - добавил Леннокс.