Василий Ломаченко: Встреча с Салидо для меня – шаг назад, но я готов принять бой

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) украинец Василий Ломаченко не считает целесообразной свою вторую встречу на ринге с мексиканцем Орландо Салидо.

- Для меня, как боксера, бой против Салидо – это шаг назад. Я всегда ищу что-то новое, что-то интересное и полезное для моей карьеры. К чему тратить время, чтобы решать проблемы из прошлого? После нашего с ним поединка все и так стало ясно. Однако, если промоутеры договорятся, я приму этот бой. Пока не могу ничего сказать о своем следующем поединке, кроме того, что оно состоится во второй половине лета, - рассказал Ломаченко.

Lomachenko: Salido is a Step Back, But If The Promoters Agree... https://t.co/svb3KJHqRh #boxing pic.twitter.com/HvHX2juk0R