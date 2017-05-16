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Василий Ломаченко: Встреча с Салидо для меня – шаг назад, но я готов принять бой

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) украинец Василий Ломаченко не считает целесообразной свою вторую встречу на ринге с мексиканцем Орландо Салидо. 

- Для меня, как боксера, бой против Салидо – это шаг назад. Я всегда ищу что-то новое, что-то интересное и полезное для моей карьеры. К чему тратить время, чтобы решать проблемы из прошлого? После нашего с ним поединка все и так стало ясно. Однако, если промоутеры договорятся, я приму этот бой. Пока не могу ничего сказать о своем следующем поединке, кроме того, что оно состоится во второй половине лета, - рассказал Ломаченко.

Напомним, в марте 2014 года Василий Ломаченко в своем втором бою на профессиональном ринге проиграл Салидо разделенным решением судей.

Ранее промоутер Боб Арум заявил о том, что повторная встреча этих соперников состоится будущим летом.

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