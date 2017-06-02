Ильсур Метшин: Зобнин был практически в «Рубине», но Грасии он был не нужен

Бывший президент «Рубина» Ильсур Метшин рассказал, кто принимал участие в формировании состава команды в этом сезоне.

– Грасия настоял на двух игроках – это Санчес и Саму, остальные – это все работа Ильгиза Фахреева, – сказал Метшин в интервью «БИЗНЕС Online». – Мы работали совместно с пулом агентов и рассматривали вместе каждого игрока. Дальше было так, что тренер говорил: мне этот подходит, этот не подходит. Кстати, Ильгиз Газизович на самом деле очень интересных игроков предлагал, но Грасия сказал: «Они мне не нужны».

– Например?

– Зобнина из «Спартака», он был у нас практически. Оказался лучшим игроком страны в этом сезоне. Морозов из «Динамо», крайний защитник. Тренер от обоих футболистов отказался.

Но и приобрели хороших игроков. Ну что, сказать про Сонга, что он был плохим игроком? Человек, который играл в «Арсенале» и в «Барселоне»? Или М’Вила? Другое дело как тренер смог использовать их потенциал...

Добавим, что по итогам сезона «Рубин» занял девятое место. На этой неделе новым президентом клуба стал Радик Шаймиев.