Виталий Мутко: Травма Зобнина – большая беда для сборной России

Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что травма полузащитника сборной России Романа Зобнина является большой бедой для национальной команды перед Кубком конфедераций-2017.

«Травма Зобнина - большая беда для нас. Парень в великолепной форме, сезон шикарный, очень расстроен. Будем надеяться, по прибытии сделаем все возможное. Будем надеяться, что господь нам поможет. Жалко, конечно. Хочется его поддержать, сезон фантастический у него, объемы огромные делает. Будем надеяться, что все хорошо, но предварительно пока информация тревожная. Посмотрим», - приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Встреча, прошедшая в понедельник в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. На 20-й минуте отличился нападающий «Краснодара» Федор Смолов. На 40-й минуте мяч в собственные ворота после подачи углового срезал венгерский нападающий Мартон Эппель. На 89-й минуте окончательный счет встречи установил вышедший на замену нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз.

Отметим, что на 32-й минуте встречи травму получил полузащитник сборной России Роман Зобнин. Его унесли с поля на носилках. Как стало известно позже, у Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава.