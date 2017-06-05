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Виталий Мутко: Травма Зобнина – большая беда для сборной России

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что травма полузащитника сборной России Романа Зобнина является большой бедой для национальной команды перед Кубком конфедераций-2017.

«Травма Зобнина - большая беда для нас. Парень в великолепной форме, сезон шикарный, очень расстроен. Будем надеяться, по прибытии сделаем все возможное. Будем надеяться, что господь нам поможет. Жалко, конечно. Хочется его поддержать, сезон фантастический у него, объемы огромные делает. Будем надеяться, что все хорошо, но предварительно пока информация тревожная. Посмотрим», - приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Встреча, прошедшая в понедельник в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. На 20-й минуте отличился нападающий «Краснодара» Федор Смолов. На 40-й минуте мяч в собственные ворота после подачи углового срезал венгерский нападающий Мартон Эппель. На 89-й минуте окончательный счет встречи установил вышедший на замену нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз.

Отметим, что на 32-й минуте встречи травму получил полузащитник сборной России Роман Зобнин. Его унесли с поля на носилках. Как стало известно позже, у Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава.

Матч

Венгрия - Россия - 0:3 (0:2)

Голы

Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).

Состав

Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)

Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)

Предупреждения:

Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция

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