Футболисты сборной России выйдут на матч с Чили в футболках в поддержку Зобнина
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как сообщает агентство «Р-Спорт», игроки сборной России перед товарищеским матчем с командой Чили выйдут на поле в майках в поддержку хавбека московского «Спартака» Романа Зобнина.
Напомним, полузащитник красно-белых получил травму колена в контрольном матче национальной команды со сборной Венгрии (3:0).
Добавим, что подопечные Станислава Черчесова сыграют с чилийцами в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня. Игра стартует в 19.00 мск, а «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
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