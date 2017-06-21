Орландо Салидо дал согласие на реванш с Ломаченко
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Мексиканский боксер Орландо Салидо согласился провести повторный поединок с двукратным олимпийским чемпионом Василием Ломаченко.
Salido Has Agreed in Principle To Vasyl Lomachenko Rematch https://t.co/anfBTLj9ik #boxing pic.twitter.com/VxVX2UNyN3— BoxingScene.com (@boxingscene) 21 июня 2017 г.
Напомним, в марте 2014 года Салидо победил Ломаченко разделенным решением судей.
Для украинца это был второй поединок на профессиональном ринге.
- Орландо в принципе готов провести реванш, - заявил его менеджер Шон Гиббонс.
Этот поединок может состояться 5 августа в Лос-Анджелесе. Ранее сообщалось, что 36-летнего мексиканца не устраивает сумма предложенного ему гонорара.
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