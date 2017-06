Орландо Салидо дал согласие на реванш с Ломаченко

Мексиканский боксер Орландо Салидо согласился провести повторный поединок с двукратным олимпийским чемпионом Василием Ломаченко.

Salido Has Agreed in Principle To Vasyl Lomachenko Rematch https://t.co/anfBTLj9ik #boxing pic.twitter.com/VxVX2UNyN3