Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске- : -Томич
Футбол  Краснодар- : -Черноморец
Футбол  Зенит- : -ЦСКА София
Футбол  Кайрат- : -Ордабасы
Футбол  Россия- : -Португалия
Футбол  Мексика- : -Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Орландо Салидо дал согласие на реванш с Ломаченко

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мексиканский боксер Орландо Салидо согласился провести повторный поединок с двукратным олимпийским чемпионом Василием Ломаченко.

Напомним, в марте 2014 года Салидо победил Ломаченко разделенным решением судей.

Для украинца это был второй поединок на профессиональном ринге.

- Орландо в принципе готов провести реванш, - заявил его менеджер Шон Гиббонс.

Этот поединок может состояться 5 августа в Лос-Анджелесе. Ранее сообщалось, что 36-летнего мексиканца не устраивает сумма предложенного ему гонорара. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эгис Климас: Между Ковалевым и Уордом будет войнаЭгис Климас: Между Ковалевым и Уордом будет войнаМенеджер российского полутяжеловеса Сергея Ковалева Эгис Климас поделился ожиданиями от поединка своего боксера с Андре Уордом.Василий Ломаченко: Встреча с Салидо для меня – шаг назад, но я готов принять бойЧемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) украинец Василий Ломаченко не считает целесообразной свою вторую встречу на ринге с мексиканцем Орландо Салидо.Битва при «Уэмбли» и другие апрельские тезисы. Главные события месяца в рингеБитва при «Уэмбли» и другие апрельские тезисы. Главные события месяца в ринге«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях прошедшего месяца в профессиональном боксе.Ломаченко повторно сразится с Орландо Салидо будущим летомПромоутер Боб Арум анонсировал поединок двукратного олимпийского чемпиона украинца Василия Ломаченко с мексиканцем Орландо Салидо.Майки Гарсия: Ломаченко – идеальный боец. С удовольствием встретился бы с ним на рингеЧемпион мира по версии WBC в легком весе американец Майки Гарсия прокомментировал победу чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко над Джейсоном Сосой и подтвердил свое желание встретиться с ним на ринге.Уорд назвал Гильермо Ригондо лучшим боксером мира независимо от весовой категорииЧемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд назвал 36-летнего кубинца Гильермо Ригондо лучшим боксером мира.Усик, Гвоздик, Ломик. Как украинские боксеры «взорвали» американский рингУсик, Гвоздик, Ломик. Как украинские боксеры «взорвали» американский рингУкраинские боксеры Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик одержали яркие и ожидаемые победы в Оксон Хилл (США).Триумф украинского бокса, провал «Барсы» и поражение Петрова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Ломаченко победил Сосу техническим нокаутомБой за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Джейсоном Сосой завершился победой украинского боксера.Соса сделал вес в преддверии боя с Ломаченко только с третьей попыткиВасилий Ломаченко и Джейсон Соса прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии поединка, который состоится в воскресенье в Оксон Хилле (США).10 лучших украинских боксеров прямо сейчас10 лучших украинских боксеров прямо сейчас«Советский спорт» по этому случаю составил рейтинг лучших боксеров из Украины на данный момент.Украина наступает. Бои Кличко, Ломаченко и Усика в апрелеУкраина наступает. Бои Кличко, Ломаченко и Усика в апреле«Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.Уорд обошел Ковалева и возглавил рейтинг авторитетного журнала The RingЧемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд вышел на первое место в рейтинге боксеров вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring.Безвластие. Как мировой бокс внезапно остался без лидераБезвластие. Как мировой бокс внезапно остался без лидераПоединки минувшего уик-энда внесли сумятицу в и без того запутанное распределение главных ролей на современном ринге.ESPN наградил Ломаченко за лучший нокаут года (видео)Украинский боксер второго полулегкого веса получил награду от ESPN. Его нокаут был признан лучшим нокаутом года.Василий Ломаченко: Мне интересен бой с Гарсией или Пакьяо. Первый более реаленУкраинский боксер, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко заявил, что он готов встретиться с Майки Гарсией и Мэнни Пакьяо.Провал «Зенита» в Бельгии, первый хет-трик Ибрагимовича на «Олд Траффорд» и 1000 очков Кросби. Главные новости утраПровал «Зенита» в Бельгии, первый хет-трик Ибрагимовича на «Олд Траффорд» и 1000 очков Кросби. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.День в истории. Василию Ломаченко – 29!День в истории. Василию Ломаченко – 29!Сегодня день рождения отмечает знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко.Ломаченко хочет сразиться с Майки ГарсиейДвукратный олимпийский чемпион украинец Василий Ломаченко хотел бы провести поединок с американцем Майки Гарсией.Тедди Атлас назвал Ломаченко лучшим боксером мираИзвестный тренер по боксу Тедди Атлас составил свою десятку лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории.
Бокс
Орландо Салидо дал согласие на реванш с Ломаченко
Футбол
«Арсенал» сообщил «Барселоне», что Бельерин не продается
Футбол
Роналду понравились слова Переса, который встал на его защиту
Футбол
Следующим клубом Думбия станет лиссабонский «Спортинг»
все новости
Василий Ломаченко
Василий Ломаченковсе новости
Орландо Салидо
Орландо Салидовсе новости