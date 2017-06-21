Орландо Салидо дал согласие на реванш с Ломаченко

Василий Ломаченко: Встреча с Салидо для меня – шаг назад, но я готов принять бой

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) украинец Василий Ломаченко не считает целесообразной свою вторую встречу на ринге с мексиканцем Орландо Салидо.