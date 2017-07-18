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«Зенит» отклонил предложение «Бордо» по аренде Гарсии

Источник:  L'EquipeКомментарии

Футбольный клуб «Зенит» отклонил предложение французской команды «Бордо» по аренде испанца Хави Гарсии, сообщает L'Equipe.

По информации издания, руководство «Бордо» в начале июля обратилось к «Зениту» с предложение по аренде без права выкупа 30-летнего игрока.

Напомним, Гарсия переехал в Санкт-Петербург в 2014 году, перейдя из «Манчестер Сити» за 16,8 миллионов евро. В составе питерской команды испанец принял участие в 105 матчах, забил семь мячей и заработал 33 желтых карточки.

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