Эвандер Холифилд: Перед реваншем с Кличко Джошуа должен держать под контролем свое эго

Экс-чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весах Эвандер Холифилд дал совет нынешнему обладателю поясов WBA и IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа.

- Джошуа должен задуматься о своем имидже. Он не должен быть таким, как Тайсон Фьюри, который постоянно шутил и избрал для себя амплуа забавного увальня. У Энтони есть потенциал для того, чтобы стать миллиардером, а для этого ему нужны в послужном списке большие имена. И, думаю, вряд ли среди таковых окажется Тайсон.

Реванш с Кличко - хорошая идея, но Джошуа должен держать под контролем свое эго. Он не должен допускать мысль о том, что «на этот раз я могу готовиться не столь интенсивно, потому что уже знаю, как побить его». Владимир способен провести бой лучше, - заявил Холифилд.

