Эвандер Холифилд: Перед реваншем с Кличко Джошуа должен держать под контролем свое эго
Экс-чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весах Эвандер Холифилд дал совет нынешнему обладателю поясов WBA и IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа.
- Джошуа должен задуматься о своем имидже. Он не должен быть таким, как Тайсон Фьюри, который постоянно шутил и избрал для себя амплуа забавного увальня. У Энтони есть потенциал для того, чтобы стать миллиардером, а для этого ему нужны в послужном списке большие имена. И, думаю, вряд ли среди таковых окажется Тайсон.
Реванш с Кличко - хорошая идея, но Джошуа должен держать под контролем свое эго. Он не должен допускать мысль о том, что «на этот раз я могу готовиться не столь интенсивно, потому что уже знаю, как побить его». Владимир способен провести бой лучше, - заявил Холифилд.
Holyfield: Joshua Must Think About His Image, Forget Tyson Fury https://t.co/6YBmP7HSQ4 #boxing pic.twitter.com/H3rNSvDx13— BoxingScene.com (@boxingscene) 23 июля 2017 г.
В апреле текущего года Энтони Джошуа в 11-м раунде нокаутировал Владимира Кличко на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Повторный поединок между этими боксерами может состояться осенью в Лас-Вегасе, но официально он пока не подтвержден.
Strength In Numbers #AJBXNG pic.twitter.com/JSZouoFhkl— Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) 23 июля 2017 г.