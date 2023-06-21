Отчаянный жулик надул всех на Олимпиаде. А дочь президента США отдала ему золотую медаль

Олимпийские Игры, которые проходили в Сент-Луисе в 1904 году, по уровню проведения были очень далеки от современного блеска главных стартов четырёхлетия. Сейчас даже трудно представить, что до места проведения соревнований в штате Миссури суммарно добралось менее ста атлетов, что вполне сравнимо с составом современных делегаций Кении или Алжира. Причём большая часть спортсменов прибыла ради участия в одном и том же виде программы — марафонском забеге. Именно там и случился один из главных курьёзов в истории олимпийского движения.
ТАКСИ К ПЬЕДЕСТАЛУ
Американец Фредерик Лорц, не преодолев и трети дистанции, столкнулся с серьёзной проблемой. Из-за судорог в ногах и сильного обезвоживания он уже хотел завершить борьбу и отправиться отдыхать, но внезапно к нему подоспела помощь. Версии того, кто был тем самым благодетелем на автомобиле, подобравшим Фреда, расходятся — помог ему то ли кто-то из заботливых местных жителей, то ли предусмотрительный представитель команды. Так или иначе, Лорца повезли к финишу. Незадолго до заветной черты машина добровольного помощника сломалась, и отдохнувший Лорц с гордым видом закончил дистанцию на своих ногах, наконец-то поняв, что ситуацией можно и нужно пользоваться.
На финише Фредерик был встречен овацией, а дочь Теодора Рузвельта, присутствовавшая на соревнованиях в качестве почётной гостьи, лично вручила ему медаль. Правда, обман был раскрыт очень быстро — и теперь уже умение быстро бегать всё-таки пригодилось Лорцу. Он спешно покинул место финиша и успешно затерялся среди собравшихся болельщиков. Впоследствии Фредерик утверждал, что просто решил пошутить, но ему уже никто не поверил.
ПЬЯНЫЙ ЧЕМПИОН
Чемпионом был объявлен другой представитель США — Томас Хикс, у которого с этим марафоном связана другая уникальная история. В те годы спортивная фармакология находилась не то, что в зачаточном состоянии — её просто не существовало. И тренеры помогали своим подопечным, что называется, кто во что горазд. В частности, «эффективным» стимулятором тогда считался сильнейший яд — стрихнин, разумеется, в мизерных дозах. Но на второй половине дистанции команда Хикса поняла, что перестаралась со столь своеобразным допингом и начала отпаивать его бренди. В нынешние времена это звучит дико, но после финиша врачи установили, что, скорее всего, такая «терапия» и спасла Томасу жизнь. Дистанцию Хикс завершал, едва передвигая ноги от количества выпитого алкоголя. И был впоследствии очень удивлён, что стал чемпионом.
ВОЗВРАЩЕНИЕ МИСТИФИКАТОРА
Лорцу же после произошедшего скандала пришлось долго бороться за восстановление своего доброго имени. По горячим следам он был немедленно дисквалифицирован, но отказался бросать спорт и обратился в суд. Первая апелляция не дала желаемого результата, а вот вторая была удовлетворена. После этого Фредерик сумел выиграть престижнейший Бостонский марафон, доказав всем, что может добиваться побед на дистанции и честным путём.