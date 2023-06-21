Отчаянный жулик надул всех на Олимпиаде. А дочь президента США отдала ему золотую медаль

Олимпийские Игры, которые проходили в Сент-Луисе в 1904 году, по уровню проведения были очень далеки от современного блеска главных стартов четырёхлетия. Сейчас даже трудно представить, что до места проведения соревнований в штате Миссури суммарно добралось менее ста атлетов, что вполне сравнимо с составом современных делегаций Кении или Алжира. Причём большая часть спортсменов прибыла ради участия в одном и том же виде программы — марафонском забеге. Именно там и случился один из главных курьёзов в истории олимпийского движения.

ТАКСИ К ПЬЕДЕСТАЛУ

Американец Фредерик Лорц, не преодолев и трети дистанции, столкнулся с серьёзной проблемой. Из-за судорог в ногах и сильного обезвоживания он уже хотел завершить борьбу и отправиться отдыхать, но внезапно к нему подоспела помощь. Версии того, кто был тем самым благодетелем на автомобиле, подобравшим Фреда, расходятся — помог ему то ли кто-то из заботливых местных жителей, то ли предусмотрительный представитель команды. Так или иначе, Лорца повезли к финишу. Незадолго до заветной черты машина добровольного помощника сломалась, и отдохнувший Лорц с гордым видом закончил дистанцию на своих ногах, наконец-то поняв, что ситуацией можно и нужно пользоваться.

На финише Фредерик был встречен овацией, а дочь Теодора Рузвельта, присутствовавшая на соревнованиях в качестве почётной гостьи, лично вручила ему медаль. Правда, обман был раскрыт очень быстро — и теперь уже умение быстро бегать всё-таки пригодилось Лорцу. Он спешно покинул место финиша и успешно затерялся среди собравшихся болельщиков. Впоследствии Фредерик утверждал, что просто решил пошутить, но ему уже никто не поверил.

Источник фото: МОК

ПЬЯНЫЙ ЧЕМПИОН

Чемпионом был объявлен другой представитель США — Томас Хикс, у которого с этим марафоном связана другая уникальная история. В те годы спортивная фармакология находилась не то, что в зачаточном состоянии — её просто не существовало. И тренеры помогали своим подопечным, что называется, кто во что горазд. В частности, «эффективным» стимулятором тогда считался сильнейший яд — стрихнин, разумеется, в мизерных дозах. Но на второй половине дистанции команда Хикса поняла, что перестаралась со столь своеобразным допингом и начала отпаивать его бренди. В нынешние времена это звучит дико, но после финиша врачи установили, что, скорее всего, такая «терапия» и спасла Томасу жизнь. Дистанцию Хикс завершал, едва передвигая ноги от количества выпитого алкоголя. И был впоследствии очень удивлён, что стал чемпионом.

Источник фото: МОК

ВОЗВРАЩЕНИЕ МИСТИФИКАТОРА

Лорцу же после произошедшего скандала пришлось долго бороться за восстановление своего доброго имени. По горячим следам он был немедленно дисквалифицирован, но отказался бросать спорт и обратился в суд. Первая апелляция не дала желаемого результата, а вот вторая была удовлетворена. После этого Фредерик сумел выиграть престижнейший Бостонский марафон, доказав всем, что может добиваться побед на дистанции и честным путём.