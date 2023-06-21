ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Отчаянный жулик надул всех на Олимпиаде. А дочь президента США отдала ему золотую медаль

Фредерик Лорц вошёл в историю мировой лёгкой атлетики благодаря грандиозному обману.
Отчаянный жулик надул всех на Олимпиаде. А дочь президента США отдала ему золотую медаль
21 июня 2023 14:30
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Wikipedia.org

Олимпийские Игры, которые проходили в Сент-Луисе в 1904 году, по уровню проведения были очень далеки от современного блеска главных стартов четырёхлетия. Сейчас даже трудно представить, что до места проведения соревнований в штате Миссури суммарно добралось менее ста атлетов, что вполне сравнимо с составом современных делегаций Кении или Алжира. Причём большая часть спортсменов прибыла ради участия в одном и том же виде программы — марафонском забеге. Именно там и случился один из главных курьёзов в истории олимпийского движения.

ТАКСИ К ПЬЕДЕСТАЛУ

Американец Фредерик Лорц, не преодолев и трети дистанции, столкнулся с серьёзной проблемой. Из-за судорог в ногах и сильного обезвоживания он уже хотел завершить борьбу и отправиться отдыхать, но внезапно к нему подоспела помощь. Версии того, кто был тем самым благодетелем на автомобиле, подобравшим Фреда, расходятся — помог ему то ли кто-то из заботливых местных жителей, то ли предусмотрительный представитель команды. Так или иначе, Лорца повезли к финишу. Незадолго до заветной черты машина добровольного помощника сломалась, и отдохнувший Лорц с гордым видом закончил дистанцию на своих ногах, наконец-то поняв, что ситуацией можно и нужно пользоваться.

На финише Фредерик был встречен овацией, а дочь Теодора Рузвельта, присутствовавшая на соревнованиях в качестве почётной гостьи, лично вручила ему медаль. Правда, обман был раскрыт очень быстро — и теперь уже умение быстро бегать всё-таки пригодилось Лорцу. Он спешно покинул место финиша и успешно затерялся среди собравшихся болельщиков. Впоследствии Фредерик утверждал, что просто решил пошутить, но ему уже никто не поверил.

Источник фото: МОК

ПЬЯНЫЙ ЧЕМПИОН

Чемпионом был объявлен другой представитель США — Томас Хикс, у которого с этим марафоном связана другая уникальная история. В те годы спортивная фармакология находилась не то, что в зачаточном состоянии — её просто не существовало. И тренеры помогали своим подопечным, что называется, кто во что горазд. В частности, «эффективным» стимулятором тогда считался сильнейший яд — стрихнин, разумеется, в мизерных дозах. Но на второй половине дистанции команда Хикса поняла, что перестаралась со столь своеобразным допингом и начала отпаивать его бренди. В нынешние времена это звучит дико, но после финиша врачи установили, что, скорее всего, такая «терапия» и спасла Томасу жизнь. Дистанцию Хикс завершал, едва передвигая ноги от количества выпитого алкоголя. И был впоследствии очень удивлён, что стал чемпионом.

Источник фото: МОК

ВОЗВРАЩЕНИЕ МИСТИФИКАТОРА

Лорцу же после произошедшего скандала пришлось долго бороться за восстановление своего доброго имени. По горячим следам он был немедленно дисквалифицирован, но отказался бросать спорт и обратился в суд. Первая апелляция не дала желаемого результата, а вот вторая была удовлетворена. После этого Фредерик сумел выиграть престижнейший Бостонский марафон, доказав всем, что может добиваться побед на дистанции и честным путём.

источник: «Советский спорт»
Отчаянный жулик надул всех на Олимпиаде. А дочь президента США отдала ему золотую медаль
Отчаянный жулик надул всех на Олимпиаде. А дочь президента США отдала ему золотую медаль
Фредерик Лорц вошёл в историю мировой лёгкой атлетики благодаря грандиозному обману.
21.06.2023 14:30
Легкая атлетика
автор: Владимир Лазарев
Тюрьма для информатора WADA. Российский легкоатлет отправляется за решетку
Тюрьма для информатора WADA. Российский легкоатлет отправляется за решетку
Александр Хютте, известный сотрудничеством с международными антидопинговыми властями, получил два года колонии.
20.06.2023 14:00
Легкая атлетика
автор: Владимир Лазарев
Советский легкоатлет пережил «клиническую смерть». Во всем виновата жара в США
Советский легкоатлет пережил «клиническую смерть». Во всем виновата жара в США
Хуберт Пярнакиви чуть не умер на дистанции во время товарищеской встречи по легкой атлетике США – СССР.
19.06.2023 11:58
Легкая атлетика
автор: Андрей Тупиков
Победа над американцем стоила советской звезде жизни. Он потерял рассудок
Победа над американцем стоила советской звезде жизни. Он потерял рассудок
Юрий Степанов прыгнул с мировым рекордом и нарушил гегемонию американских прыгунов в высоту.
17.06.2023 16:00
Легкая атлетика
автор: Андрей Тупиков
«Я просто орал от боли». Российский бегун героически одолел страшную болезнь
«Я просто орал от боли». Российский бегун героически одолел страшную болезнь
Артём прошёл через тяжелейшие испытания, но сумел вернуться в спорт.
15.06.2023 08:00
Легкая атлетика
автор: Сергей Колесников
Спортсменка стала чемпионкой России. В каком виде мама узнала по телевизору
Спортсменка стала чемпионкой России. В каком виде мама узнала по телевизору
Снежана Трофимец скрывала от семьи своё увлечение
12.06.2023 18:03
Легкая атлетика
автор: Владимир Лазарев
Ласицкене окончательно сломали. МОК разрушил мечты легендарной чемпионки 
Ласицкене окончательно сломали. МОК разрушил мечты легендарной чемпионки 
Прыгунья разрыдалась и объявила о завершении международной карьеры.
26.05.2023 12:00
Легкая атлетика
автор: Никита Плохих
Неправильное место рождения. Уникального русского чемпиона предали на легендарной Олимпиаде
Неправильное место рождения. Уникального русского чемпиона предали на легендарной Олимпиаде
Виктор Санеев был в шаге от четвёртого золота Игр, но стал жертвой политических игр.
19.04.2023 08:17
Легкая атлетика
автор: Алексей Колесниченко
Не стала унижаться! Чемпионка ушла с пьедестала из-за ошибки с гимном
Не стала унижаться! Чемпионка ушла с пьедестала из-за ошибки с гимном
Виолетта рисковала золотом чемпионата Европы. Удивительный поступок!
08.04.2023 08:00
Легкая атлетика
автор: Алексей Колесниченко
Задушил собственный сын. Россиян шокировала трагедия известной спортсменки
Задушил собственный сын. Россиян шокировала трагедия известной спортсменки
Обстоятельства гибели чемпионки Универсиады пробирают до мурашек.
05.04.2023 15:00
Легкая атлетика
автор: Алексей Колесниченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.