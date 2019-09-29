Ад и Катар. И золото Сидоровой. Чемпионат мира принес России первую победу - Советский спорт
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29 сентября 2019 22:45Легкая атлетикаМысин Николай

Ад и Катар. И золото Сидоровой. Чемпионат мира принес России первую победу

Невыносимые условия для марафонцев, кошмарный отель для российских атлетов и победа Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом. «Советский спорт» – об основных событиях первых дней турнира.

ПЕКЛО НА МАРАФОНЕ

О чем думали в IAAF, определяя чемпионат мира в столицу Катара, где в сентябре среднесуточный минимум – почти 22 градуса, а средняя температура превышает все 30? Еще раз – средняя! А может легко и до 40 доходить! И это – при жуткой влажности, обусловленной прибрежным положением города (ведь он стоит на побережье Персидского залива). Да ладно, не будем наивными. Мы знаем, о чем. Есть даже символ на клавиатуре. На клавише «4» нарисован.

Местным болельщикам в белых одеждах, сидящим в комфортных условиях, в помещениях с кондиционерами (неважно, где – в шатрах вдоль марафонской трассы или VIP-ложах стадиона), все может показаться нормальным. Спортсменов же ждал лютый ад! Особенно тех, кто не прыгает или метает, а бегает-ходит. На длинные дистанции. От 3 км и больше…

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Чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, старт марафона (как и ходьбы на 20 и 50 км) назначили на полночь. Не помогло ни разу. Женский забег на 42 195 метров превратился в кошмар. Участницы думали не о победе. А о том, чтобы выжить! Спортсменки падали вдоль трассы, не в силах подняться. И это хорошо, что без смертельных инцидентов обошлось! «Мы бежали, словно в тумане. Дело не только в жаре, но и в духоте. Дышать было реально нечем! Нам никогда не приходилось бороться в столь сложных условиях», отмечали участницы.

Красноречивый факт – ни одной марафонке в Дохе не удалось выполнить норматив Олимпийских игр (2 часа 29 минут). Даже кенийке Рут Чепнгетич, взявшей золото (ее результат – 2:32.43). Внимание, вопрос – ради чего все эти страдания?

ПОДВИГ БЕЗ ПОБЕДЫ

Зато всегда есть место подвигу и проявлению спортивного духа! Первый же день чемпионата мира подарил нам красивый сюжет. Когда в квалификации забега на 5000 метров незадолго до финиша поплохело бегуну из Арубы Джонатану Басби, находившийся рядом с ним Браима Сункар Дабо из Гвинеи-Бисау не бросил соперника. А, приобняв за плечи, помог тому пройти последний круг. Под аплодисменты болельщиков на стадионе и восторженные речи комментаторов всех стран мира!

Понятно, что ни того, ни другого уже не волновал результат (хотя Басби на автомате остановил секундомер на руке, посмотрев свое время). Важно было добраться до финиша. Хоть как-нибудь. Пусть на морально-волевых. Но дойти. Доковылять. И такие моменты – они, порой, куда ярче побед. Ведь результат эфиопа Селемона Бареги, который выиграл этот забег, никто не вспомнит. А то, как Дабо помогал сопернику, запомнят на десятилетия вперед!

ПРОКУРЕННЫЙ ОТЕЛЬ

Безымянный

Ладно – погода. Проблемы есть и без нее. Возьмем, к слову, условия проживания, в которых оказались россияне…

Странно жить в отеле, когда из кондиционера такой запах, словно рядом с тобой курят три-четыре человека! Видимо, фильтры кондиционера настолько грязные, что оттуда и идет такой запах. Так что его мы не включаем. Шторы такие грязные, что страшно на них смотреть – приводит ТАСС слова Марии Ласицкене, нашей главной надежды на золото. Я не капризная, бывало и хуже. Есть кровать, туалет с ванной, но эти запахи и запутанные коридоры... Позавчера мы свой номер искали полтора часа! Еда невкусная, у нее даже вкуса нет. Я попробовала картошку, так она очень странная, словно с землей.

К слову, команда Норвегии из этого отеля тут же съехала. Но не у всех была подобная возможность…

Хватает минусов и в мелочах. Так, Екатерине Ивониной (выступившей в стипль-чезе) дали номер с фамилией… «Иванова». Смешно? Да. Ляпы порой случаются. Но именно в Катаре их, почему-то, слишком много.

РЕКОРД И ПОБЕДА

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Пока наш Данил Лысенко (серебряный призер ЧМ-2017 в прыжках в высоту) за три пропуска допинг-тестов в течение года отстранен от выступлений, американец Кристиан Коулмэн, недавно уличенный в том же самом, успел приехать в Катар и выиграть забег на 100 м.

Самую главную дистанцию в легкой атлетике!

Ах да, мы забыли – его нарушения оказались не такими серьезными…

Расследование, проведенное USADA (Антидопинговое агентство США), определило, что один из пропусков случился не 6 июня, а 1 апреля 2018 года. То есть, формально три нарушения не уложились в срок 12 месяцев. Так что Коулмэна и простили, и допустили до стартов. Главный из которых он выиграл в Дохе.

В USADA провели отличную работу над ошибками. И у меня нет причин им не доверять. Я просто счастлив, что Коулмэн смог приехать в Доху и выступить здесь. Уверен, он может стать лицом нашего вида спорта, отметил президент IAAF Себастьян Коу.

Я не считаю, то сделал что-то не так. Я пропустил два допинг-теста, но такое случается. Все люди допускают ошибки. Я – не исключение, отметил сам Кристиан.

К слову, его результат в Дохе – 9,76 с – стал третьим в истории на чемпионатах мира. Быстрее бежали лишь Усэйн Болт (9,58), уже завершивший карьеру, а также Тайсон Гэй и Йохан Блэйк (9,69).

Выводы? Пока делать не будем. Но вы можете сделать их сами.

И, кстати, о результатах. Один рекорд планеты в Дохе уже пал – команда США в микст-эстафете 4х400 м обновила высшее достижение. Тирелл Ричард, Джессика Берд, Джасмин Блокер и Оби Игбокве уже в квалификации пробежали дистанцию за 3.12,42. Но это так. Просто констатация факта.

НАШЕ ПЕРВОЕ ЗОЛОТО

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Сборной России на турнире нет. А российское золото – есть! Уже есть! Под занавес третьего дня столь важную и сложную победу добыла Анжелика Сидорова.

В финале прыжков с шестом она, как лидер сезона (с результатом 4,91 м), конечно же считалась фаворитом. И подтвердила этот статус – в равной борьбе с американкой. Но не с Джениффер Шур, а с молодой Сэнди Моррис. Шур-то отсеялась еще на высоте 4,70… А Сидорова с Моррис прошли финал синхронно – с первых попыток добрались до 4,95. Вот только Сэнди этот рубеж не взяла. А россиянка – сумела. Пусть с третьего раза, но все-таки!

И это – ее личный рекорд. И это – наша первая победа в Дохе!

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