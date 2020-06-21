Обогнавший американцев. 60 лет назад немец Хари первым пробежал 100 метров за 10 секунд

Произошло это на традиционных международных соревнованиях «Вельтклассе» на быстрой гаревой дорожке цюрихского стадиона «Летцигрунд». Но доказывать свое право на этот рекорд строгим арбитрам и самой Международной федерации легкой атлетики ему пришлось трижды.

Дело в том, что Армин обладал феноменальной реакцией на стартовый выстрел, которая была на 0,05-0,07 секунды лучше, чем у его соперников (нормой обычно считается 0,14 сек). Вследствие этого Хари на первых 15-20 метрах дистанции выигрывал у соперников практически метр! Ходили даже разговоры, что он стартует «под выстрел». В условиях почти полного отсутствия в то время на соревнованиях электронной аппаратуры судьи довольно часто фиксировали фальстарт у немецкого спринтера (тогда по правилам он был допустим).

Напомню, что в первой половине ХХ века среди поклонников «Королевы спорта» бытовало мнение, что «сотку» невозможно пробежать быстрее, чем за 10,2. Именно этого рубежа, еще в 1935 году, первым достиг афроамериканец Джесси Оуэнс, будущий триумфатор берлинской Олимпиады. И лишь 21 год спустя, перед Играми ХVI Олимпиады в Мельбурне, Вилли Уильямс и Айра Мэрчисон сумели на одну десятую секунды улучшить рекорд своего великого соотечественника (кстати, Мэрчисона, которого за маленький рост (1,57) называли «карманным спринтером», москвичи смогли увидеть в июле 1958 года в «Лужниках» на первом «Матче гигантов» СССР – США, где он уверенно выиграл стометровку и помог своей команде победить в эстафете).

Надо отметить, что спринтерский бег много лет был привилегией американцев. Достаточно сказать, что в период 1896-1956 годов спринтеры США уступили на Олимпиадах только трижды (в 1908, 1924 и 1928). Зато побеждали десять раз! Соответственно, и мировые рекорды на стометровке были в основном американскими.

Но вернемся к нашему герою.

Армин Эрих Хари родился 22 марта 1937 года в небогатой семье шахтера в городке Квиршид, земля Саар, Германия. В детстве увлекался футболом, гандболом и… игрой на скрипке. Получив хорошую физическую закалку, в 16-летнем возрасте стал заниматься десятиборьем в клубе «Саарбрюккен», но вскоре полностью переключился на спринт. В 20-летнем возрасте (1957) Армин выиграл серебряную медаль чемпионата ФРГ в беге на 100 метров с результатом 10,5, а затем переехал во Франкфурт-на-Майне, где стал защищать цвета известного спортивного клуба FSV Frankfurt.

На международной арене имя Хари стало широко известно уже в 1958 году. 20 августа в финале чемпионата Европы на «Королевском стадионе» Стокгольма стройный, длинноногий атлет (1,82/71 кг) неожиданно для многих убедительно выиграл золотую медаль на стометровке (10,3), опередив товарища по команде, опытнейшего Манфреда Гермара, восходящую звезду британской и мировой легкой атлетики Питера Рэдфорда и других звезд европейского спринта. В последний день чемпионата, 24 августа в финале эстафеты 4х100 метров Армин с блеском пробежал свой второй этап, позволив команде ФРГ завоевать еще одно европейское золото.

По занавес легкоатлетического сезона 1958 года Хари едва не сотворил сенсацию на международных соревнованиях во Фридрихсхафене. Он победил на стометровке с результатом 10,0! При этом два судейских секундомера на финише стометровки зафиксировали 10,0, а один – даже 9,9! Попутный ветерок был в норме (0,2 м/с), а вот уклон беговой дорожки в направлении финиша (10,9 см) был больше допустимых 10, пусть всего только на девять миллиметров!

Кстати, пять других дорожек стадиона, как выяснилось, имели допустимый уклон, о чем наш герой с горечью поведал в автобиографической книге «10 секунд. Покрытие дорожек и секторов на стадионах в те годы было, как правило, гаревым (смесь шлака, песка и грунта), и далеко не всегда соответствовало нормативам.

Вторая попытка установить мировой рекорд состоялась 21 июня 1960 года в Цюрихе. Поскольку национальная федерация в преддверии Олимпиады в Риме препятствовала своим атлетам этому выступлению, разрешение на старт было получено в последний момент. Армину пришлось добираться на грузовом самолете, и на старт он вышел в 19 часов 45 минут, практически без отдыха. Но все было как обычно – реактивный старт, стремительный разбег и прекрасный финиш.

Вот итоги забега:

1. Армин Хари – 10,0 (9,9-10,0-10,0, контрольный секундомер 9,8!)

10,0 (9,9-10,0-10,0, контрольный секундомер 9,8!) 2. Абдулла Сэй (Франция) – 10,3

10,3 3. Клод Пикемаль (Франция) – 10,4

10,4 4. Юрген Шюттлер (ФРГ) – 10,5

10,5 5. Паскуале Джианноне (Италия) 10,6

6. Поль Женевэй (Франция) – 10,6

10,6 7. Хайнц Мюллер (Швейцария) – 10,7

Ветер – в норме, 0,6 м/с. Казалось бы – дело сделано?

Но случилось непредвиденное. Главный судья соревнований, с подачи старшего судьи на финише, решает, что был фальстарт, и аннулирует результаты забега. Случай – небывалый в судейской практике: при фальстарте забег всегда останавливается сразу после выстрела стартёра!

И вот теперь настал черед протестовать победителю. Судейская коллегия предлагает повторить забег, Хари лихорадочно ищет соперников, и только двое соглашаются вновь выйти на перебежку.

Через 35 минут, в 20:20, три бегуна занимают свои места на дорожке. На сей раз Армин специально уходит со старта даже с некоторой задержкой. Но на финише те же фантастические цифры – 10,0 (10,0-10,0-10,1)! Время автохронометража (тогда он был вспомогательным) – 10,25. Учитывая общепринятую разницу «ручного» и «электронного» времени (0,24), все оказалось в пределах нормы, и попутный ветер тоже (0,9 м/с). Интересно, что два других участника этого забега, Хайнц Мюллер (10,3) и Юрген Шюттлер (10,4) улучшили свои результаты, показанные полчаса назад, установив личные рекорды.

После этого строгим судьям ничего другого не оставалось, кроме как утвердить рекордный результат Армина Хари.

Два месяца спустя, в олимпийском Риме, Армин, получивший прозвище «Белая Молния» (Blonder Blitz, или Weisser Blitz), в отличном стиле с олимпийскими рекордами выиграл две золотые медали – в беге на 100 метров (10,2) и эстафете 4х100 метров (39,5, повторение рекорда мира). Повержены были не только европейцы и представители других континентов, но и главные соперники – спринтеры Соединенных Штатов! Справедливости ради отмечу, что в эстафете золото спортсменам Объединенной Германской Команды (в Риме атлеты ГДР и ФРГ выступали единой командой) досталось только после дисквалификации американцев из-за ошибки в передаче эстафетной палочки. Кстати, в этом финале сборная СССР в третий раз подряд, после Хельсинки и Мельбурна, завоевала серебряные медали!

Общеизвестно, что великие атлеты редко бывают пай-мальчиками. И наш герой не был исключением. Он постоянно вступал в конфликты с национальной федерацией. За дополнительные затраты в 70 (!) марок при поездке на одно из соревнований он был дисквалифицирован на шесть недель, а за критические выказывания в адрес спортивных чиновников – даже на девять месяцев. В олимпийском Риме Армин стал героем нешуточного скандала между двумя крупнейшими фирмами-конкурентами. На дорожке он выступал в шиповках «Адидас», а вот на награждение вышел в кроссовках «Пумы»!

Это было время, когда МОК и международные федерации по видам спорта строго, а порой – чересчур строго, соблюдали правила любительства. Армин Хари как звезда мирового спорта первой величины не раз обвинялся в нарушении этих правил, правда бездоказательно. В итоге 1 мая 1961 года 24-летний атлет, находившийся в расцвете сил, заявил об окончании спортивной карьеры. Позже, в качестве почетного гостя он присутствовал на многих Олимпиадах, начиная с токийской (1964). А его эпохальный рекорд мира, неоднократно повторенный молодыми соперниками в 60-е годы, был превышен на 0,1 сек. тремя американскими атлетами только в июне 1968-го в Сакраменто. Это сделали Джим Хайнс, Ронни-Рэй Смит и Чарльз Грин, будущие олимпийские чемпионы Мехико-1968.

Ну а затем началась эра электроники, синтетических покрытий и сильных стимуляторов, а рекорд мира Усэйна Болта достиг фантастических 9,58 (Берлин, 16 августа 2009).

Справедливости ради отмечу, что 10-секундный рубеж на стометровке и сегодня считается показателем высочайшего класса спринтера. Особенно у нас в России…

Сегодня 83-летний Армин Хари живет в небольшом городке Ландсхут, Нижняя Бавария, кстати – на родине великого философа Людвига Фейербаха. В 2000 году он был признан на родине «Бегуном тысячелетия» (!), а в 2011-м избран в спортивный Зал славы Германии.