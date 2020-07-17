Сотрудники НКВД забрали Ковтуна прямо с тренировки. Как рекордсмен Союза оказался «японским шпионом»

РЕПРЕССИРОВАННЫЙ РЕКОРД

17 июля 1937 года на московском стадионе «Динамо» состоялся День прыгуна под названием «Мастера спорта – школьникам Москвы». В секторе для прыжков в высоту молодой перспективный Николай Ковтун соревновался с признанными лидерами – москвичом Эдмундом Рохлиным и тбилисцем Габриэлем Атанеловым.

Оба соперника Ковтуна сошли на высоте 192 см. Николай эту высоту преодолел. Затем заказал 195 см и взял. А потом попросил установить планку на высоте два метра – в Советском Союзе этот рубеж еще никто не покорял. Первая попытка оказалась неудачной, а вот со второй Ковтун планку преодолел. Переполненные трибуны, а по некоторым источникам на стадионе «Динамо» собрались 50 тысяч зрителей, бурно приветствовали рекордный прыжок. Судьи решили перепроверить, действительно ли планка установлена на рекордной 2-метровой высоте. Перемерили, и выяснили, что Ковтун показал результат 2 метра 1 см. Новый рекорд СССР! Однако это достижение в официальных документах просуществовало недолго – уже осенью того же года оно было вычеркнуто из всех справочников, как и имя самого рекордсмена.

«ОТРЕКИТЕСЬ ОТ МУЖА, ОН – ВРАГ НАРОДА!»

Николай Ковтун родился в 1915 году в Харбине, где его родители занимались обслуживанием Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). В том же году его отец пропал без вести на фронтах Первой мировой. Маленькому Коле было всего три месяца. Но мама продолжала трудиться на КВЖД. В конце 20-х семья переехала в Ростов-на-Дону, однако Николай пробыл там недолго. Через три года его заметили столичные тренеры и переманили в Москву. Вскоре Николай женился, у него родился ребенок, поэтому семье перспективного спортсмена выделили отдельную комнату.

В 1936 году на первенстве страны Ковтун занял третье место в прыжках в высоту с результатом 180 см и победил … в тройном прыжке (14 метров 12 см). Специалистам было понятно, что в отечественной легкой атлетике появился настоящий талант.

Затем был тот самый исторический рекорд на переполненном стадионе «Динамо». На этом белая полоса в жизни Николая завершилась.