Сотрудники НКВД забрали Ковтуна прямо с тренировки. Как рекордсмен Союза оказался «японским шпионом»

РЕПРЕССИРОВАННЫЙ РЕКОРД
17 июля 1937 года на московском стадионе «Динамо» состоялся День прыгуна под названием «Мастера спорта – школьникам Москвы». В секторе для прыжков в высоту молодой перспективный Николай Ковтун соревновался с признанными лидерами – москвичом Эдмундом Рохлиным и тбилисцем Габриэлем Атанеловым.
Оба соперника Ковтуна сошли на высоте 192 см. Николай эту высоту преодолел. Затем заказал 195 см и взял. А потом попросил установить планку на высоте два метра – в Советском Союзе этот рубеж еще никто не покорял. Первая попытка оказалась неудачной, а вот со второй Ковтун планку преодолел. Переполненные трибуны, а по некоторым источникам на стадионе «Динамо» собрались 50 тысяч зрителей, бурно приветствовали рекордный прыжок. Судьи решили перепроверить, действительно ли планка установлена на рекордной 2-метровой высоте. Перемерили, и выяснили, что Ковтун показал результат 2 метра 1 см. Новый рекорд СССР! Однако это достижение в официальных документах просуществовало недолго – уже осенью того же года оно было вычеркнуто из всех справочников, как и имя самого рекордсмена.
«ОТРЕКИТЕСЬ ОТ МУЖА, ОН – ВРАГ НАРОДА!»
Николай Ковтун родился в 1915 году в Харбине, где его родители занимались обслуживанием Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). В том же году его отец пропал без вести на фронтах Первой мировой. Маленькому Коле было всего три месяца. Но мама продолжала трудиться на КВЖД. В конце 20-х семья переехала в Ростов-на-Дону, однако Николай пробыл там недолго. Через три года его заметили столичные тренеры и переманили в Москву. Вскоре Николай женился, у него родился ребенок, поэтому семье перспективного спортсмена выделили отдельную комнату.
В 1936 году на первенстве страны Ковтун занял третье место в прыжках в высоту с результатом 180 см и победил … в тройном прыжке (14 метров 12 см). Специалистам было понятно, что в отечественной легкой атлетике появился настоящий талант.
Затем был тот самый исторический рекорд на переполненном стадионе «Динамо». На этом белая полоса в жизни Николая завершилась.
В октябре 1937 года на тренировку к рекордсмену СССР приехали сотрудники НКВД. И 22-летний легкоатлет домой больше не вернулся. Тем же вечером чекисты нагрянули с обыском в комнату к Николаю, где находилась его жена и трехлетний ребенок. Что сталинские палачи могли найти в этом скромном жилище, кроме кубков и грамот за победы, непонятно.
Женщине предписали срочно покинуть Москву. Она отправилась к родственникам в Тамбов. Но и там работы для «жены врага народа» не было.
Ее частенько вызывали в НКВД: «Отрекитесь от мужа, он – враг!» Не отреклась.
В последующей жизни Ковтуна были десять лет, проведенных в Воркуте, Севлаге, Котласе. Заканчивал он срок в Норильске. Спортивная подготовка помогла ему выжить в этих нечеловеческих условиях.
НЕ ВИНОВЕН
В 1947-м Ковтун отбыл наказание, но через год его вновь арестовали. На сей раз осудили на пожизненное поселение в Новосибирской области. Туда рекордсмен СССР отправился с женой и сыном.
Все эти годы Николай писал жалобы, доказывая, что не виновен. Но при жизни Сталина они оставались без ответа. Реабилитирован Ковтун был лишь в 1956 году. После ХХ съезда партии и исторического доклада Никиты Хрущева о «Культе личности Сталина». В справке о реабилитации написали, что «Николай Ковтун не виновен по сути предъявленных ему обвинений».
Семья вернулась в Москву, хотя жилье Ковтунов давно отошло другим людям. Пришлось снимать комнату.
Николай устроился учителем физкультуры в обычную школу, а затем его взяли лаборантом на кафедру футбола и хоккея в ГЦОЛИФК, после чего коллеги помогли ему получить свое жилье. Предлагали вернуться в легкую атлетику, стать тренером. Но Ковтун отказывался.
14 ноября 1981 года Николай Ковтун скончался, однако его достижение так и не было реабилитировано при его жизни.
В брежневские времена не принято было хаять Сталина. Тогда произошла своеобразная реабилитация кровавого тирана. После долгих лет, когда его имя старались не упоминать на официальном уровне, в 1971-м в знаменитой киноэпопеи Юрия Озерова «Освобождение» Сталин впервые после 1953 года предстал в образе мудрого полководца и вождя. В общем, в разгар застоя никто не решился реабилитировать рекорд Ковтуна. Это произошло спустя полвека – в 1989-м...