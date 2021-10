Без Шанхая, но с Майами

The 2022 #F1 calendar is here! 🙌 A record-breaking 23 races 🏅 A brand new grand prix in Miami 💜 Australia, Canada, Singapore and Japan all return 👌 pic.twitter.com/khq5lAF1IR

Выбыли из расписания на следующий год Гран-при Португалии, Штирии, Турции и Катара. Это было ожидаемо, так как они появились в календаре, только когда понадобилась замена. В 2023 году после чемпионата мира по футболу Катар включат в расписание Формулы 1 на постоянной основе.

А вот Китай останется без Ф1 третий сезон подряд. Организаторы серии подчеркивают, что всему виной пандемия, и трасса в Шанхае вернется после нормализации ситуации с COVID-19. Проблемы у Китая сохранили место в календаре для Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле.

Закончится следующий сезон достаточно рано 20 ноября, хотя нынешний чемпионат финиширует в Абу-Даби лишь 12 декабря. Так что финальный этап Ф1 не пересечется с ЧМ-2022 по футболу, который стартует на следующий день 21 ноября.

Формула 2 и Формула 3 вернулись к старому формату

В сезоне-2021 Формула 2 и Формула 3 получили новый формат уикенда с тремя гонками на каждом этапе. При этом серии не должны были пересекаться между собой. Организаторы хотели помочь командам, которые выступают в обоих чемпионатах: им не приходилось возить с собой по две бригады механиков.

Но в календарях серий возникли длинные бессмысленные паузы между этапами. Да и пересечение чемпионатов имело место: последний этап Формулы 3 в 2021 году перенесли из Остина в Сочи, где проходила и Формула 2.

В 2022-м молодежные серии вернут к прежнему формату с двумя гонками на каждой трассе и совместными уикендами. В Формуле 2 состоятся рекордные 14 этапов, в том числе один в Сочи, а в Формуле 3 — 9 этапов.

В обеих сериях квалификация сформирует порядок старта на гонку в воскресенье. А по субботам стартовые решетки будут реверсивными: в Формуле 2 перевернут топ-10 по итогам квалификации, а в Формуле 3 — топ-12.

Плей-офф в Формуле E

ФИА реформировала квалификационный формат Формулы E, который много критиковали в минувшем сезоне. Гонщики будут разбиты на две группы исходя из положения в чемпионате. Каждая получит по 10 минут времени на треке. По результатам заездов по четыре лучших гонщика из группы выйдут в плей-офф. По системе с выбыванием они проведут дуэли в четвертьфиналах, полуфиналах и финале, после чего будет сформирована стартовая решетка.

A brand new qualifying format for our biggest season yet - here’s everything you need to know ⚡ — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) October 15, 2021

Также в предварительный календарь Формулы E включено рекордное количество гонок — 16.

Сочи — столица мирового дрифта

ФИА одобрила проведение Интерконтинентального кубка по дрифту на Сочи Автодроме с 9 по 12 июня 2022 года.

Это главное соревнование по дрифту из тех, что проходят под эгидой международной федерации. Впервые Интерконтинентальный кубок был организован в 2017-м, спустя три года после признания ФИА этой дисциплины автоспорта. Дважды его выигрывал россиянин Георгий Чивчян.

На период 2021–2023 годов ФИА назначила промоутером этого турнира Российскую дрифт-серию. В июне Интерконтинентальный кубок приняла Рига, а в следующем сезоне он впервые пройдет на трассе Формулы 1.

Новый чемпионат мира

ФИА одобрила ряд нововведений для организации в следующем году первого чемпионата мира по ралли-рейдам. Были утверждены технические регламенты для новых категорий машин и система начисления очков.

Сейчас ФИА проводит Кубок мира по ралли-рейдам, куда входит ряд популярных гонок, включая «Шёлковый путь». В новой системе одним из этапов чемпионата мира планируется сделать культовое ралли «Дакар». При этом в 2022 году российские участники ЧМ по ралли-рейдам не смогут выступать под российским флагом из-за санкций WADA.

Из других решений Совета ФИА нужно отметить утверждение календаря чемпионата мира по классическому ралли.

В следующем сезоне ведущие участники WRC переходят на автомобили класса Ралли 1 с гибридными силовыми установками. ФИА решила оснастить эти машины фронтальными камерами, которые помогут судьям лучше понимать ситуацию с безопасностью на трассе.