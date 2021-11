Валентино Росси проводили из спорта. В прощании поучаствовали даже Том Круз и Киану Ривз

В воскресенье девятикратный чемпион мира по мотогонкам, семикратный обладатель титула в высшем классе Валентино Росси провел свою последнюю гонку в MotoGP.

На трассе Рикардо Тормо в Валенсии итальянец финишировал на 10-м месте. Последний год 42-летний Росси провел в команде-сателлите «Ямахи» SRT и занял 18-ю позицию в личном зачете.

Всего в высшем эшелоне Валентино выступал 22 сезона, а до этого еще 4 катался в младших классах чемпионата мира.

Проводить «Доктора» (прозвище Валентино Росси) из большого спорта лично приехал Роналдо. «Зубастик» встретился с итальянцем в боксах перед гонкой и махал флагом на финише заезда.

На круге почета трибуны провожали Росси стоячей овацией. Возможно, это был самый долгий круг возвращения в боксы в истории. Итальянец проезжал под аплодисменты через «коридоры» маршалов, останавливался, чтобы обняться с каждым из соперников, а после возвращения на пит-лейн, к нему в боксы направился весь паддок.

Итальянца буквально носили на руках. Прощание с VR46 (ещё одно прозвище Росси) получилось по-настоящему фантастическим.

В ролике, посвященном уходу Росси, к нему обратились актеры Голливуда Том Круз, Киану Ривз, Крис Хемсворт, бесчисленное количество звезд мирового спорта, и другие знаменитости.

Отдельное прощальное видео записали также представители мотогонок — соперники Росси, руководители международной федерации и команд.

Руководитель промоутера MotoGP компании Dorna Кармело Эспелета на вечерней церемонии после гонки объявил о присвоении Росси официального звания легенды MotoGP. Он стал 31-м человеком, получившим этот статус.

«Я всегда думал об этом дне, как о ночном кошмаре, ведь это конец долгой карьеры, — сказал Росси. — И я думал, что это случится в Валенсии. Но в итоге я получил огромное удовольствие. Я должен поблагодарить каждого, всех кто работал со мной, весь паддок и других гонщиков… Это был незабываемый день. Я им наслаждался. У меня была долгая карьера, и она всегда доставляла мне удовольствие».

Уже скоро Росси должен стать отцом. Его подруга Франческа София Новелло ждет дочь. Пока неизвестно, продолжит ли Росси гоночную карьеру в каком-то другом качестве. Не исключено, что он попробует себя в «Дакаре» или в других автогонках.

Но Валентино по-прежнему должен появляться в паддоке чемпионата мира по мотогонкам. Он владеет собственной командой, которая с 2014 года представлена в младших классах, хотя и не руководит ей непосредственно во время уикендов. В следующем сезоне она начнет полноценные выступления и в MotoGP, как сателлит «Дукати».