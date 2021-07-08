«Шелковый путь» - это игра в мафию: засыпают водители, просыпаются механики

Как говориться, чистота – залог здоровья, поэтому первым делом транспорт отмывают до блеска. Следующий этап – заправка. Несмотря на то, что все участники гонки могли беспрепятственно пополнять запасы топлива на пути следования, никогда не помешает заправиться «под крышечку» накануне следующего этапа. И в этом помогали Бензовозы с топливом сети АЗС «Газпромнефть» - дизелем «ОПТИ» и бензином G-Drive 100, причем оба топлива находились одновременно в каждом бензовозе благодаря устройству цистерны, которая одну сторону подавала дизель, а на другую – бензин.

На следующий день участники отправились в путь. Им предстояло преодолеть 670 километров, из них 87 на спецучастке, самом коротком из запланированных. Несмотря на кажущуюся простоту, навигация на участке была сложной, и доставила немало хлопот экипажам. А на скорости 130 км/ч, в пыли, да при жаре +35, ориентирование на местности становится задачей для виртуозов, коими, к счастью, и были участники ралли, добравшиеся до финиша без потерь как в технике, так и в самолюбии. К вечеру транспорт добрался до первого бивуака под Новосибирском.

Эффектный старт ралли прошел 1-го июля в Омске. В присутствии нескольких тысяч болельщиков 78 экипажей в 5-ти категориях (мотоциклы, квадроциклы, багги, внедорожники и грузовики) представили свои транспортные средства. Участников соревнования приветствовали губернатор Омской области Александр Бурков, мэр города Оксана Фадина, руководитель проекта «Международное ралли «Шёлковый путь» Владимир Чагин и спортивный директор ралли Люк Альфан.

Шестидневное ралли «Шелковый путь» завершилось. Впереди еще дорога домой, в другие страны и города, но дорога эта легка и предсказуема, в отличие от хитроумных маршрутов, подготовленных организаторами гонки.

Вообще, жизнь на бивуаке похожа на игру «мафия» наоборот – ночью пилоты засыпают, просыпаются механики, и оживляют технику, зачастую напрочь убитую днем. Это гигантский ремонтный цех, в котором живут десятки людей, всю ночь продолжается работа по ремонту, техобслуживанию и восстановлению автотехники.

- А вы можете за ночь собрать и разобрать грузовик целиком? – спросил я у Ивана Седова, технического директора команды «ГАЗ Рейд спорт».

- Ну, целиком вряд ли. Но вот заменить двигатель, коробку, мосты, фары, стекла, двери, капот – легко.

- А он потом поедет?

- Да, и возможно даже лучше прежнего!

И такой случай был у ГАЗа в 2019 году, когда автомобиль команды кувыркнулся на дюне, и за ночь был восстановлен полностью.

- И как, успели восстановить к началу гонки?

- Ровно в 5 утра Владимир Геннадьевич Чагин (директор НП «КАМАЗ-Автоспорт») прибежал практически в пижаме посмотреть, что у нас получилось. А мы уже стекла тряпочкой натираем. Он тогда хотел привести свою команду и показать, как надо работать, чтобы они не жаловались, что за ночь автомобиль починить невозможно.

Но если некоторые поломки, что называется, на виду, и их легко устранить, то чтобы найти и устранить неисправность среди сотен деталей двигателя, приходится попотеть. И тут на выручку пришла мобильная лаборатория G-Energy, которая на основании проб масла из двигателя со стопроцентной уверенность устанавливает виновника нештатной работы мотора на основании содержащихся в пробе примесей металла. Впервые лаборатория оказывала свои услуги всем командам, ведь до этого только команда «МАЗ-СПОРТавто» могла за 15 минут установить, какой именно винтик или клапан не вынес напряжения гонки.

Следующий спецучасток состоял из двух абсолютно разных по состоянию покрытия частей. Вначале шла ровная и быстрая 50-километровая дорога через лес, где пилоты имели возможность вдавить педаль газа в пол. Но затем гонщиков поджидали 82 километра истинно российских дорог - ухабы, ямы, пыль и грязь. Несмотря на все трудности, никто не сошел с дистанции и смог добраться до точки назначения – бивуака в Горно-Алтайске. А там всех участников ралли ждал сюрприз.

Несмотря на запланированный маршрут из Омска в России до Улан-Батора в Монголии, современные реалии внесли изменения в стройные планы организаторов гонки – Денис Проценко, глава штаба по ведению и контролю ковидного протокола ралли, в письменной форме потребовал изменить маршрут и провести состязание только на территории Российской Федерации, ссылаясь на чуму и коронавирус, охватившие братскую Монголию. Дирекция ралли приняла во внимание требования сердобольного врача, и в кратчайшие сроки организовала движение транспорта по спецучасткам на территории Алтайского края, что позволило провести соревнования в полной мере и не посрамить честь устроителей гонки. Так третий на пути следования гонщиков бивуак, в Горно-Алтайске, стал последним, куда они и возвращались после каждого этапа, полные впечатлений и мозолей от красот края.

Следующие два дня ралли были, возможно, самыми сложными для гонщиков – марафонский спецучасток Горно-Алтайск – Кош-Агач и обратно, где на промежуточном финише экипажам самим пришлось ремонтировать автомобили и мотоциклы. И тут начались проблемы. Выяснилось, например, что некоторые мотоциклы могут плавать всего один раз - Эндрю Шорт и Жоаким Родригеш умудрились притопить свои Hero и Yamaha, преодолевая брод. И если португалец в итоге смог завести двигатель разобрав его на части и просушив все внутренности, то американец дальше поехать уже не смог. А вот у лидера гонки Росса Бранча случилась совсем обидная неприятность – хваленый двигатель Yamaha просто сдох без объяснения причин на 45-м километре спецучастка. Вот вам и японское качество.

На следующий день фортуна отвернулась от российских гонщиков. Лидер зачета внедорожников Владимир Васильев умудрился пробить все 4 колеса и сойти с трассы, в корне изменив расклад, вселив надежду в новую тройку лидеров - Герлена Шишери, Дениса Кротова и Жерома Пелише, который неожиданно для себя оказался среди фаворитов.

Заключительный этап ралли «Шелковый путь» представлял собой кольцевую гонку Горно-Алтайск - Горно-Алтайск, где экипажей ждали 133 километра спецучастка, на которых и решались судьбы участников соревнования.

Среди внедорожников ситуация так и не поменялась – француз Шишери на CENTURY CR6 стал победителем ралли, разделив пьедестал с Денисом Кротовым на MINI JOHN COOPER WORKS RALLY и Жеромом Пелише из Франции на MD OPTIMUS.

Австриец Маттиас Волкнер на мотоцикле KTM 450 Rally поднялся на первую строчку зачета, опередив американца Скайлера Хауса на Husqvarna Rally. Замкнул тройку лучших Франко Каими из Аргентины на HERO RALLY 450 BETA, в последний день атаковавший американца, но проигравший ему по итогам 650 боевых километров всего шесть секунд.

Российский гонщик Сергей Карякин, специально для ралли «Шелковый путь» построивший совершенно новый мотовездеход BRP CAN-AM MAVERICK, сменил категорию Open, в которой он победил на прошлой гонке в 2019 году, на Т4 (серийные багги, модифицированные для внедорожных ралли). И не зря – новая победа в новой категории пополнила коллекцию трофеев спортсмена.

В категории мотовездеходов Т3, которая предусматривает минимальные изменения в конструкции авто, сильнейшим оказался француз Жан-Люк Писсон на PH SPORT ZEPHYR, опередив россиян Павла Лебедева на BRP CAN-AM MAVERICK X3 XRS и Павла Сильнова на аналогичной машине.

Среди полностью женских экипажей багги лучшей стала Анастасия Нифонтова (штурман Екатерина Жаданова), опередившая еще один российский экипаж во главе с Марией Опариной (штурман Людмила Петенко).

У квадроциклов первым оказался россиянин Александр Максимов на YAMAHA YFM700R RAPTOR SE, опередив пилота из Польши Рафаля Соника на YAMAHA RAPTOIR 700.

Фото: Julien Delfosse / DPPI

И, наконец, в самой зрелищной и мощной категории – грузовики, привычно доминировал КАМАЗ. Дмитрий Сотников, пилот российской команды «КАМАЗ-мастер», впервые показал миру новый грузовик с кабиной семейства К5. Этого монстра подготовили в Набережных Челнах практически в последний день перед выездом на старт соревнования. И он разорвал конкурентов - три победы на этапах и, как следствие, первое место. ,

Это уникальный результат: 36-летний пилот стал единственным в истории «Шелкового пути» трехкратным победителем гонки. Но на пьедестале оставалось еще два места, за которые в напряженной борьбе сошлись титаны – белорусский МАЗ и российский КАМАЗ. На спецучастках экипажи разделяли секунды, а на промежуточных этапах ежедневно менялись лидеры. В итоге Сергей Вязович на МАЗе ворвался на пьедестал, получив серебро, что является высшим достижением для белорусского коллектива на ралли «Шелковый путь». Третье же место занял все тот же КАМАЗ, пилотируемый Антоном Шибаловым.