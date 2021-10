Квят прибыл на этап чемпионата NASCAR, россиянин может продолжить карьеру в этой гоночной серии

Российский гонщик Даниил Квят приехал на этап чемпионата NASCAR в Мартинсвилле.

Фотографию с резервным пилотом «Альпин» опубликовала команда Stewart Haas Racing. Ее совладельцем является Джин Хаас. Он же владеет «Хаас» в Формуле-1.

Checkin’ out the stock car scene with @kvyatofficial. pic.twitter.com/zSpUSJVBDP