Квят прибыл на этап чемпионата NASCAR, россиянин может продолжить карьеру в этой гоночной серии

Российский гонщик Даниил Квят приехал на этап чемпионата NASCAR в Мартинсвилле.
Фотографию с резервным пилотом «Альпин» опубликовала команда Stewart Haas Racing. Ее совладельцем является Джин Хаас. Он же владеет «Хаас» в Формуле-1.
Checkin’ out the stock car scene with @kvyatofficial. pic.twitter.com/zSpUSJVBDP— Stewart-Haas Racing (@StewartHaasRcng) October 31, 2021
Добавим, что ранее стало известно, что Квят рассматривает новые варианты продолжения карьеры. В Формуле-1 россиянин выступал за «Ред Булл» и «Альфа Таури».