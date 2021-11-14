Росси провел свою последнюю гонку в MotoGP

Валентино Росси завершил свою карьеру в рамках чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.
Итальянский пилот команды «Ямаха» стал десятым в гонке Гран-при Валенсии. Победу одержал Франческо Баньяя из «Дукати». Вторым к финишу приеал испанец Хорхе Мартин , представляющий «Сузуки». Третье место занял австралиец Джек Миллер («Дукати»).
Добавим, что Росси может продолжить карьеру в гонках на выносливость.
The greatest #MotoGP story ever told 👏@ValeYellow46, a legend and an icon 💛#GrazieVale pic.twitter.com/4Q6YjeeAeM— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 14, 2021
Итальянец дебютировал в MotoGP в 1996 году. На счету 42-летнего спортсмена семь чемпионских титулов (2001-2005, 2008, 2009). По этому показателю Валентино уступает лишь Джакомо Агостини (8).
источник: «Советский спорт»