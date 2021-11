Росси провел свою последнюю гонку в MotoGP

Валентино Росси завершил свою карьеру в рамках чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Итальянский пилот команды «Ямаха» стал десятым в гонке Гран-при Валенсии. Победу одержал Франческо Баньяя из «Дукати». Вторым к финишу приеал испанец Хорхе Мартин , представляющий «Сузуки». Третье место занял австралиец Джек Миллер («Дукати»).

Добавим, что Росси может продолжить карьеру в гонках на выносливость.

