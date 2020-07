Второе место занял японский пилот Carlin Юки Цунода, третьим стал китаец Чжоу Гуаньюй из UNI-Virtuosi.

Отметим, что Шварцман одержал первую победу в «Формуле-2». Благодаря этому успеху, россиянин набрал 48 очков и возглавил общий зачет.

What. A. Race.



After all that excitement, we have just the thing for the podium... remote control trophies! 🏆#AustrianGP 🇦🇹 #F2 pic.twitter.com/yRafI53ip0