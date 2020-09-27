Вторая гонка «Формулы-2» в Сочи завершена досрочно из-за аварии, Мазепин занял второе место (видео)

Вторая гонка «Формулы-2» в Сочи завершена досрочно.
На шестом круге столкнулись итальянец Лука Гиотто из Hitech GP и британец Джейк Айткен из Campos. В результате аварии обе машины врезались в барьер безопасности, серьезно повредив его. Никто из пилотов не пострадал.
Страшная авария с пожаром в Формуле-2 😱— Матч ТВ (@MatchTV) September 27, 2020
Машина уничтожена. Самое главное – Гьотта в порядке, но его ждет медобследование 🙏https://t.co/xATHWlQaMG pic.twitter.com/78ANT0C0EM
Гонка была приостановлена красными флагами и, как сообщает пресс-служба соревнований, возобновлена не будет.