Вторая гонка «Формулы-2» в Сочи завершена досрочно из-за аварии, Мазепин занял второе место (видео)

Таким образом, победителем гонки стал китаец Чжоу Гуаньюй из UNI-Virtuosi, второе место занял россиянин Никита Мазепин из Hitech GP, третье - Мик Шумахер из Prema.

Роберт Шварцман, также выступающий за Prema, финишировал 10-м, Артем Маркелов из BWT HWA Racelab - 12-м.

🚨 TOP TEN 🚨



Taken on countback from Lap 5, here's how the top 10 finished#RussianGP 🇷🇺 #F2 pic.twitter.com/JuDzLQB9Xo