Вторая гонка «Формулы-2» в Сочи завершена досрочно из-за аварии, Мазепин занял второе место (видео)

Вторая гонка «Формулы-2» в Сочи завершена досрочно.

На шестом круге столкнулись итальянец Лука Гиотто из Hitech GP и британец Джейк Айткен из Campos. В результате аварии обе машины врезались в барьер безопасности, серьезно повредив его. Никто из пилотов не пострадал.

Страшная авария с пожаром в Формуле-2 😱



Машина уничтожена. Самое главное – Гьотта в порядке, но его ждет медобследование 🙏https://t.co/xATHWlQaMG pic.twitter.com/78ANT0C0EM — Матч ТВ (@MatchTV) September 27, 2020

Гонка была приостановлена красными флагами и, как сообщает пресс-служба соревнований, возобновлена не будет.