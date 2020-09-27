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27 сентября 11:58
автор: Юрий Нечаев

Вторая гонка «Формулы-2» в Сочи завершена досрочно из-за аварии, Мазепин занял второе место (видео)

Следующий этап пройдет в Бахрейне с 27 по 29 ноября.

Вторая гонка «Формулы-2» в Сочи завершена досрочно.

На шестом круге столкнулись итальянец Лука Гиотто из Hitech GP и британец Джейк Айткен из Campos. В результате аварии обе машины врезались в барьер безопасности, серьезно повредив его. Никто из пилотов не пострадал.

Гонка была приостановлена красными флагами и, как сообщает пресс-служба соревнований, возобновлена не будет.

Таким образом, победителем гонки стал китаец Чжоу Гуаньюй из UNI-Virtuosi, второе место занял россиянин Никита Мазепин из Hitech GP, третье - Мик Шумахер из Prema.

Роберт Шварцман, также выступающий за Prema, финишировал 10-м, Артем Маркелов из BWT HWA Racelab - 12-м.

Добавим, что Шумахер стал победитель первой гонки.

источник: «Советский спорт»
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