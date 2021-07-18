Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Ферстаппен вылетел на первом круге, Мазепин стал 17-м

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке в рамках Гран-при Азербайджана «Формулы-1».
Вторым финишировал представитель княжества Монако Шарль Леклер из «Феррари». Он отстал от победителя на 3,871 секунды. Замкнул тройку лучших финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (+11,125).
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял 17-е место, опередив на одну позицию партнера по команде Мика Шумахера.
Добавим, что на первом круге произошла авария между пилотом «Ред Булла» Максом Ферстаппеном и Хэмилтоном. Нидерландский гонщик вылетел с трассы и завершил выступление на этапе.
Чемпионат мира.
10-й этап.
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