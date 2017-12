Сергей Карасев приглашает всех на заключительный домашний матч #ЗенитБаскет в 2017 году! Билеты в продаже в кассах «Юбилейного» и по ссылке в профиле. #всенабаскет #zenitbasket

A post shared by БК «Зенит» (@zenitbasket) on Dec 18, 2017 at 8:28am PST