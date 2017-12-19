Главный неудачник группы с игроками из НБА

Матч «Зенита» с «Ульмом» - последний для сине-бело-голубых в 2017 году. Немцам предстоит матч бундеслиги 30 декабря, а следующий – 2 января, поэтому в нашем чемпионате весьма щадящий календарь. Для «Ульма» в этом евросезоне почти все потеряно: чтобы выйти из группы, им необходимо победить «Зенит» и «Тренто» с приличной разницей и ждать, что соперники свои матчи проиграют.

У сине-бело-голубых этот Кубок Европы тоже получается не таким, каким хотелось бы. В прошлом году «Зенит» занял первое место в группе квалификационного раунда и даже обыграл дома будущего обладателя кубка «Уникаху». В этом сезоне пока больше провалов – чего стоит поражение от «Тренто» в Италии со счетом 81:103.

Первый матч с «Ульмом» «Зенит» выиграл, но не так уверенно, как должен был, всего «+2». Лучшим в составе немцев с 28 очками был американец Райан Томпсон, который объездил почти всю Европу. Таких американцев в составе «Ульма» достаточно, а у некоторых есть какой-никакой опыт игры в НБА. Например, Турей Мерри выступал за «Вашингтон Визардс», «Юту Джаз» и «Нью-Йорк Никс», а Люк Харангоди – за «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Люк успел заехать и в Единую Лигу ВТБ, там он выступал за УНИКС. В нашем чемпионате засветился еще один баскетболист «Ульма» - Тим Ольбрехт, он даже играл против «Зенита» за «Енисей».

У Гордона новая прическа, а судьба «Зенита» не решена

Баскетбольный «Зенит» в работе с болельщиками равняется на старших коллег с Крестовского острова: перед каждым матчем в холле «Юбилейного» происходит что-то любопытное. В этот раз в преддверии Рождества дети писали письма деду морозу, фотографировались с талисманом Левой и получали мандарины от группы поддержки «Зенита». А в инстаграме клуба болельщиков на игру позвал Сергей Карасев.

В официальной программке к матчу американские легионеры «Зенита» рассказывали о своем самом необычном праздновании Рождества. Николас Лапровиттолла, например, в прошлом году провел его с семьей игрока «Сан-Антонио Сперс» Ману Джинобили.

Петербуржцы начинают бодро, и к третьей минуте уже ведут 7:0. Но у немецкой команды получается сократить отставание к концу первой четверти.

До сих пор не восстановился от травмы Шейн Уиттингтон, на что наверняка в очередной раз пожалуется после игры Василий Карасев. Зато в форме другие легионеры – Дрю Гордон и Марко Симонович. Первый забрасывает рабочие мячи, а второй – трехочковые.

Гордон удивляет болельщиков новой прической: теперь у Дрю не хвостик, а две косички. Сразу вспоминается первое сентября.



Источник: БК "Зенит".

Если прическа Гордона может повеселить соперника, то вид игрока «Ульма» Давида Крамера – напугать. Баскетболист получил травму лица и вышел на паркет в защитной маске.

Во второй половине «Зенит» окончательно забирает инициативу, у Симоновича один за одним идут трехочоквые, а Карасев уходит от всех на дриблинге. В итоге 90:78, рядовая победа сине-бело-голубых.

После игры с немцами «Зенит» вышел на третье место в группе, но еще не обеспечил себе выход в Топ-16. Свои матчи в девятом туре еще не сыграли лидеры группы АСВЕЛ и «Гран Канария». Чтобы наверняка продолжить евросезон, сине-бело-голубым необходимо побеждать «Тофаш». В случае поражения команда Василия Карасева будет зависеть от того, как сыграет «Тренто».

Главный тренер после матча был недоволен, как его команда играет под кольцом и покритиковал Ивана Лазарева.

- Для нас это очень важная победа, теперь нас ждет еще один важный матч в Турции, нужно его выигрывать. Что касается этой игры, мы до сих пор испытываем проблемы в игре под кольцом.

- Как идет процесс восстановления Уиттингтона?

- Он уже может приступать к тренировкам. Мы хотим и надеемся, что на какие-то минуты он сможет выйти в Турции. У нас нет других вариантов. Понятно, что не будем форсировать. Он начнет тренироваться, и если все будет нормально, тогда он выйдет.

- Игрой Лазарева в защите вы по-прежнему недовольны?

- Ваня играет совершенно нормально, он делает свою работу. Но ему пока просто не хватает физики против здоровых и даже меньшего роста игроков. Они его продавливают. Сильная сторона Лазарева – это страховка, там, где он может использовать свои прыжок и рост. А один в один его массой задавливают.