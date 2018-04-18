Эксперт «Советского спорта» изучил работу арбитров в первом матче российского четвертьфинала плей-офф Евролиги, завершившегося победой ЦСКА со счетом 98:95.

Когда я смотрел эту игру в прямом эфире, ощущения судейской предвзятости не возникало. И все-таки соотношение штрафных бросков в итоговом протоколе (43 у ЦСКА против 20 у «Химок») выглядело подозрительно. Такое обычно бывает как раз при «сплаве». Плюс знакомые коллеги вдоволь навозмущались в социальных сетях. Может, я действительно чего-то не заметил?..

Для внятного ответа на подобный вопрос требуется часа четыре тяжелой, нудной работы. Я это знаю еще с тех пор, как заседал в Апелляционном жюри РФБ, - так называемой инквизиции, которая рассматривала жалобы клубов на судейство и порой дисквалифицировала арбитров на месяцы, а то и годы.Ты берешь видеозапись матча и изучаешь ее целиком, с начала до конца, многократно и на разной (включая покадровую) скорости прокручивая туда-сюда все спорные эпизоды.

Уверяю вас, эта инквизиция – настоящее аутодафе для самих инквизиторов. Однако другого способа в данном случае нет.

Итак, запись матча, состоявшегося 17 апреля в Москве, благополучно изучена. Сообщаю результаты.

Явные ошибки судей 1-я половина 2-я половина Весь матч В пользу ЦСКА 0 3 3 В пользу «Химок» 5 4 9 В том числе – результативные ошибки Для ЦСКА -5 штрафных +4 штрафных -1 штрафной Для «Химок» +1 штрафной +2 очка, +1 штрафной +2 очка, +2 штрафных Спорные свистки В пользу ЦСКА 2 4 6 В пользу «Химок» 3 4 7

Как видите, по матчу в целом ни о какой судейской предвзятости не может быть и речи. А если и может, то только во второй четверти и… в пользу «Химок». Ей-богу не вру. Впрочем, тогда до развязки было еще далеко.

Дальше: откуда взялись 43:20 по штрафным? «Химки» почти не проникали с обыгрышем в трехсекундную зону, тогда как ЦСКА делал это регулярно. Кроме того, армейцы во второй половине матча выиграли подбор не только под своим, но и под чужим щитом – 12:8. Они снимали отскок за отскоком и на них фолили. Как, например, Алексей Швед, получивший четвертое персональное замечание на Семене Антонове за 4.34 до конца третьей четверти. Швед в результате размена остался с куда более мощным Антоновым практически с начала атаки ЦСКА. И в итоге «рубанул». Не рубанул бы – получил бы в свое кольцо спокойные два очка.

Еще армейцы не раз пользовались преимуществом в мощи и на «усах», где тот же Швед вынужден был многократно «бодаться» с Курбановым или Клайберном. Хотя, скажем, «дуплет» из двух фолов в аналогичных ситуациях Джеймсу Андерсону в конце третьего периода выглядел сомнительно. Но это все-таки исключение, в основном там все «по делу». Включая четвертую четверть, из которой, собственно, и родилась итоговая разница в количестве штрафных - до последнего периода соотношение было только 25:15.

Что свистели в пользу «Химок»? Ну, например, Робинсон в третьей четверти забил с такой пробежкой, что ее и в НБА не заметил бы только слепой. Или можно выделить смешной фол в атаке Клайберну против Шведа. Или… Впрочем, неважно. Это же вопрос доверия, не так ли? Вы или верите моему диагнозу, или нет – и если нет, то убеждать бесполезно.

Последняя, отдельная история – про дурацкий свисток немки Анне Пантер, за 43,3 секунды до конца матча при счете 93:90 в пользу ЦСКА зафиксировавшей у Егора Вяльцева заступ ногой на боковую линию, хотя он на эту линию не наступал. Там оставалась добрая пара сантиметров. Ошибка стопроцентная (вообще немецкая дама явно выпадала из бригады по качеству судейства, при том, что 12 «ляпов» за такой матч – результат приличный), но, что называется, «нерезультативная». Никакой гарантии, что остановленный «в зародыше» проход Вяльцевапринес бы «Химкам» какие-то очки.

Что ж, теперь посмотрим, как будут играть-свистеть в четверг, в матче №2.