Время новых чемпионов. Первый матч — за Краснодаром… баскетбольным!

Перед стартом сезона Единой Лиги ВТБ такой состав финальной пары представить было почти невозможно. Кто тогда мог предположить, что в борьбе за «золото» не будет ни самого титулованного клуба страны – ЦСКА, ни действующего обладателя трофея – «Зенита»? Тем не менее, москвичи и петербуржцы сейчас спорят за «бронзу», а главные награды отправятся либо в Казань, либо Краснодар – и станут первыми в истории для победителя. Примечательно, что арены клубов воздвигались по единому шаблону. Обе называются «Баскет-холл». И они… идентичны. Получается дерби «Баскет-холлов».

Когда не виноват никто

Причин для этого сразу несколько. Можно много говорить о том, что вылет «армейцев» во многом предопределила травма Николы Милутинова по ходу полуфинальной серии, а его возвращение в строй оказалось запоздалым. Немало обсуждалась и тема возможного ухода с поста главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля – вопрос проблем с мотивацией в таких ситуациях порой становится ключевым фактором. Но в таких случаях всё-таки хочется отметить достоинства победителей – тем более, что и для казанцев, и для «железнодорожников» эти победы во многом исторические – а не искать недостатки у проигравших.

Источник фото: БК УНИКС

«New balls, please. И ни слова о теннисе»

Прежде всего, полуфинальные серии – это время новых имён. Звёзд ЦСКА знают все, кто хотя бы немного интересуется российским баскетболом. Чуть более узкий круг любителей спорта представляет себе, на что способны Эртель и компания. А теперь представим себе на минуту формат так называемого «стрит-тока» – или, если выражаться проще, уличного опроса случайных прохожих.

Баскетбольный бум – баскетбольным бумом (а в дни таких побед интерес к любому виду спорта в регионах возрастает многократно), но если ещё неделю назад спросить сто человек на улицах Казани, кто такой Ненад Димитриевич, а в Краснодаре называть фамилии Щербенева и Мартюка, можно было не раз и не два столкнуться с искренним недоумением. И то, что этих людей начнут узнавать в лицо и брать автографы на улицах, не может не радовать.

Источник фото: БК УНИКС

«Локомотивы» «Локомотива» и УНИКСа

Полуфинальные серии проиграли не Эртель с Паскуалем и не Райкович с Милутиновичем. Более того, можно сказать, что это не ЦСКА и «Зенит» проиграли, а «Локомотив-Кубань» и УНИКС выиграли. И это не фигура речи. Особенно стоит отметить балканских тренеров двух финалистов. Команда Александра Секулича, преодолев первый раунд «на классе» и, по сути, за счёт «оптического прицела» Бэрфорда и Окаро Уайта, в полуфинале заблистала по-новому именно за счёт российских игроков. А как оценить фантастического Димитриевича, который из последних 24 очков своей команды в решающем матче набирает 18? И эмоции Перасовича, который всеми возможными способами показывал вышедшему на линию штрафных за девять десятых секунды до сирены Хантеру: «Не смей! Первый забил, второй – мазать».

«Нелетучие неголландцы»

Отдельно нужно сказать и о логистических проблемах, весь сезон преследующих «Локомотив-Кубань». Аэропорт Краснодара закрыт уже очень давно по соображениям безопасности. И каждый гостевой матч для команды Секулича – это практически задача с двумя неизвестными. Именно поэтому после триумфа в Москве «железнодорожники» отправились не домой за парой дней заслуженного отдыха и сбора лавровых венков, а прямиком в Казань – на место старта «золотой лихорадки».

Источник фото: РИА Новости

Первый шаг сделан. Казань готовит ответный удар

Первый матч финальной серии в итоге стал не только «дерби двух Баскет-Холлов», как в шутку уже окрестили противостояние казанцев и краснодарцев, но и проверкой на прочность. Кто из двух команд, сильнее всех в этом сезоне проводивших концовки игр, сделает это лучше? На этот раз «железнодорожный состав» Секулича с этой задачей справился на твёрдую «пятёрку». Рывок в заключительной четверти, который УНИКС подхватить не смог, – и итоговые 88:76 в пользу гостей на табло к финальной сирене.

О каком-то «перехвате» преимущества своей площадки в настолько равной паре говорить бессмысленно, но первый шаг сделан – «Локомотив-Кубань» вырвался вперёд в серии – 1:0. Следующая встреча команд уже послезавтра – и казанским болельщикам стоит подумать – а почему же на первом финальном матче не было аншлага? Время для работы над ошибками. А в том, что Велимир Перасович со своей стороны её обязательно проделает, можно даже не сомневаться.