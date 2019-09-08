Ни рыба, ни мясо. Итоги выступления сборной России на ЧМ-2019 - Советский спорт
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08 сентября 2019 14:00БаскетболТигай Лев

Ни рыба, ни мясо. Итоги выступления сборной России на ЧМ-2019

Последний матч с Венесуэлой, в котором наша команда выиграла со счетом 69:60, не имел турнирного значения. Шансы на плей-офф россияне потеряли еще позавчера.

Бывают чемпионаты для России хорошие, бывают плохие. Этот - никакой.

Последний пример хорошего турнира - ЧЕ-2017, где сборная дошла до полуфинала, а Сергей Базаревич доказал, что заслуживает права тренировать первую команду страны. До него хорошие чемпионаты былитолько у признанных мэтров – Дэвида Блатта и Сергея Белова. Хотя плохие случались даже у них. Блатт, например, провалился на пекинской Олимпиаде, где с Кириленко, Холденом, Хряпой и Моней не вышел из группы, обыграв только Иран.

КАКОЙ СОСТАВ, ТАКОЙ И РЕЗУЛЬТАТ

Перед ЧМ-2019 Россия потеряла больше половины основного состава (Швед, Мозгов, Хвостов, Кулагин-старший, Боломбой и т.д.), но задачу-минимум на старте турнира выполнила: победив достаточно звездную Нигерию и слабенькую Корею вышла во второй раунд и обеспечила себе место в квалификации токийских Игр-2020. Задачу №2 решить, напротив, не удалось: наши третий и четвертый матчи завершились поражениями от Аргентины и Польши с небольшой разницей «-8» и «-5» соответственно. Ну и прощальный «товарняк» с венесуэльцами на закуску.

По сути ЧМ продолжался для России всего неделю. Для сравнения, на чемпионате Европы два года назад наши до 1/4 провели шесть игр за десять дней. Здесь же осмотреться толком не успели - и уже домой. Такова цена расширения мировых первенств с 24 команд до 32. Чтобы впихнуть турнир в привычные полмесяца, пришлось сокращать число сборных в группах и ускорять отсев.

Итак, Венесуэлу отбрасываем, как непоказательную, Корею - тоже. Что в сухом остатке? Без стенаний, что нам, мол, не хватило одного-двух бросков.

Остается Аргентина, с которой мы достойно поборолись «вторым номером», но так вторым и финишировали. Плюс две игры с соперниками из той же весовой категории, что и российская сборная (в ее нынешнем, ослабленном состоянии), принесшие суммарную ничью 1-1. То есть, в каком составе приехали, такой результат и получили: место в начале второго десятка. А могли быть и в конце, выпади нам более сложная турнирная сетка. С другой стороны, при такой-облегченной был шанс оказаться даже повыше, вместо поляков. Но был – да сплыл.

В общем, ни то, ни се, ни жарко, ни холодно, ни рыба, ни мясо.

ИЗВОРОТЛИВЫЙ БАЗАРЕВИЧ

Базаревич перед турниром был вынужден перекраивать тактику, реагируя на травмы лидеров, валившиеся ему на голову одна за другой. И в изобретательности ему тут не откажешь. Чтобы компенсировать нехватку разыгрывающих, он не побоялся взять на ЧМ Мотовилова с Сопинымиз второго дивизиона, перестроил комбинации под обратные скидки с «усов» от опытных Воронцевича, Курбанова, Зубкова – чтобы чаще дирижировали они, а не «малыши».

В защите тоже просматривалисьлюбопытные наработки. Которые, правда, не встретили понимания у судей: в отсутствие лучших арбитров, обслуживающих Евролигу, представители «второго эшелона» за матчи с аргентинцами и поляками насвистели нашим аж 74 штрафных.Но так или иначе, тренер работал и плоды его работы были видны. Об отставке в данном случае говорить не с чего.

Тогда о чем же? Так я вам и твержу: из этого чемпионата особо и выводов никаких не сделаешь. Что он был, что его не было - один черт. Практически все наши сыграли как обычно, на своем уровне. Включая Карасева, который в клубе играет так же безлико минимум весь последний год. И не советую вам обольщаться насчет перспектив Моловилова с Сопиным. Да, ребята занятные, но до настоящей основы сборной им еще пилить и пилить. Удивлюсь, если следующим летом их возьмут на олимпийскую квалификацию – конечно, при отсутствии новой волны травм.

ПОЧЕМУ НЕ ВЫШЛО, КАК ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД

Единственное, что все-таки можно отметить - прогресс Кулагина-младшего.Вдруг очутившись в роли первого разыгрывающего, он был вынужден выкручиваться методом проб и ошибок и постепенно все-таки подосвоился. Стал не только бросать, но и пасовать, местами даже вел игру. Хотя сегодня с Венесуэлой все-таки провалился…

А знаете, именно здесь, похоже, и кроется важный урок, который стоит извлечь из турнира в Китае. Помните, перед началом мы сравнивали его с ЧЕ-2009, когда сборная тоже потеряла кучу ведущих игроков и все равно умудрилась выдать в Польше (да-да, ирония судьбы) «хороший чемпионат», добравшись до 1/4. Произошло это потому, что резко прибавили и вышли на новый уровень несколько молодых – Мозгов, Понкрашов, Воронцевич. А сейчас у нас один Кулагин, да и то под вопросом. Вот вам и разница, накопившаяся за десять лет. Худо стало в России с новыми баскетболистами, ой как худо.

Хотя может я и сгущаю краски. Если прикинуть лицо сборной на следующий ЧМ - ну, или на четырехлетний цикл после Токио, то при всех ожидаемых потерях из категории «заметно за 30», основная пятерка складывается вполне терпимая: братья Кулагины, Карасев, Зубков, Боломбой. Плюс подтянутся Ухов, Михайловский, кто-нибудь еще из молодых, да и парочка ненаевшихся ветеранов, надеюсь, все-таки останется. Ну и чем эта команда хуже той, что была на нынешнем чемпионате мира?

Может и ничем. А вот в 2020-м у России должна быть другая сборная. Ради Олимпиады нашим лидерам стоит тряхнут стариной.

Чемпионат мира. 2-й этап. 2-й тур

Группа I

Венесуэла – Россия– 60:69 (10:13, 17:14, 15:21, 18:21)

Венесуэла: Каррера (19+10 подборов), Замора (13).

Россия: М.Кулагин (5), Бабурин (4), Курбанов (12), Воронцевич (17+9 подборов+5 передач, трехочковые 3/3), Ивлев (7),Мотовилов (12), Валиев (8), Зубков (4), Фридзон (0), Антонов (0), Карасев (0), Сопин (0).

Положение: Аргентина, Польша – 4 победы-0 поражений, Россия – 3-2, Венесуэла – 2-3.

Группа J. Пуэрто-Рико – Италия –89:94 (ОТ). Положение: Сербия, Испания – 4-0, Италия – 3-2, Пуэрто-Рико – 2-3.

За 17-32-е места. Группа N. Тунис – Ангола – 86:84. Группа М. Кот д’Ивуар – Корея – 71:80.

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