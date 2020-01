Мир потерял героя и его ангела. Реакция звезд и спортсменов на гибель Кобе Брайанта

Падение вертолета унесло жизни не только бывшего игрока «Лейкерс», но и его дочери, а также еще нескольких человек. Люди, даже далекие от баскетбола, знали Брайанта, слышали о нем, а теперь скорбят вместе с фанатами. Которые организовали мемориал возле домашней арены «Лейкерс».

Одним из первый на страшную новость отреагировал бывший партнер по команде Кобе Шакил О’Нил в своем твиттере:

«Нет слов, чтобы выразить боль, которую я чувствую в связи с трагичной потерей моей прекрасной Джиджи и моего брата Кобе. Я люблю тебя, и тебя будет не хватать. Мои соболезнования семье Брайанта и семьям других пассажиров на борту. Мне больно прямо сейчас».

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1 — SHAQ (@SHAQ) January 26, 2020

Очень трогательное сообщение оставил канадский баскетболист Стив Нэш: «Мое сердце рвется на куски из-за Кобе и его семьи. Я никогда не забуду наши поединки, но что мне действительно нравилось, так это то, каким отцом он был для своих девочек. Покойся с миром, старый друг, с твоим маленьким ангелом Джианной».

А вот, что написала звезда баскетбола – Ирвин «Мэджик» Джонсон: «Мы с Кобе так много говорили о жизни и баскетболе. У нас было так много общего. Мне очень нравилось беседовать с ним о «Лейкерс», о том, как быть отцами и мужьями, о том, как мы оба любим Италию. Я буду очень сильно скучать по этим разговорам и по нему».

Kobe and I shared so many special conversations about life and basketball. We had so much in common off the court. I used to love talking to him about Lakers basketball, being fathers and husbands and how much we loved Italy. I will miss those conversations and him so much. pic.twitter.com/PIv7obzr2x — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 26, 2020

Да, Кобе Брайант пожил в Италии и даже поиграл за несколько итальянских клубов. Он говорил, что, если бы не баскетбол, то точно стал бы футболистом. Кстати, в футболе Кобе болел за «Милан». Вот и звезды итальянского футбола не остались в стороне. Бывший капитан и легенда «Ромы» Франческо Тотти пишет: «Это большая честь знать тебя. Чемпион на поле и вне его. Покойся с миром».

Onorato di averti conosciuto, Campione dentro e fuori dal campo! R.I.P. pic.twitter.com/ceSNfWoRRj — Francesco Totti (@Totti) January 26, 2020

Брайант считал своим кумиром в футболе Роналдиньо. Вот такой твит опубликовал бразильский чемпион.

Descanse em paz, meu amigo 🙏🏿 😭 pic.twitter.com/vRqNRyoIhp — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) January 26, 2020

Соотечественник Роналдиньо Неймар во вчерашнем матче за ПСЖ отметился голом и посвятил его Кобе Брайанту, показав пальцами его номер – «24».

Neymar shows the 24 to pay tribute after a goal. Kobe’s influence was worldwide. pic.twitter.com/YrjgJ4AB6N — Victor Williams (@ThePhillyPod) January 26, 2020

Слова соболезнований написал и президент США Дональд Трамп: «Кобе Брайант, который был одним из величайших баскетболистов всех времен, только начинал свою жизнь. Он очень любил свою семью и имел такую сильную страсть к будущему. Потеря его прекрасной дочери Джианны делает этот момент еще более ужасным. Меланья и я выражаем наши самые теплые соболезнования Ванессе и всей семье Брайантов. Да пребудет с вами Господь».

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

«Мое сердце разбито. Не могу поверить… Счастлив, что имел шанс встретить тебя. Покойся с миром, легенда», – такую запись и общие фотографии с Брайантом разместил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

I’m so heartbroken. cant believe...Blessed to have chance to meet you. RIP Legend. 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/TlpRZdVpu7 — Alex Ovechkin (@ovi8) January 26, 2020

Новость о гибели Кобе застала большинство звезд шоу-бизнеса за кулисами церемонии почетной церемонии «Грэмми». Певица Алишиа Кис спела песню «Мир потерял героя» в честь Брайанта.

Tonight is Grammy’s night. After the tragedy from early this morning. It’s rough and Alicia Keys pays tribute to those lost today.#grammys pic.twitter.com/Rn04WjaCeb — Taylor Swift Updates (@swiftlovertour1) January 27, 2020

Очень трогательный твит выложила хоккейная команда «Динамо»: Сегодня мир спорта понес невосполнимую потерю. Мы, ХК «Динамо», выражаем свои самые сердечные соболезнования в связи со смертью Кобе Брайанта. Спортивная семья всегда будет помнить тебя».

Today the world of sport suffered an enormous loss.



We at HC Dynamo Moscow express our heartfelt condolences over the death of Kobe Bryant.



Sports family will always remember you... #RIPMamba pic.twitter.com/5kR0CtohIG — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) January 26, 2020

Сотни и тысяч простых болельщиков, звезд шоу-бизнеса, спортсменов, политиков, артистов выражали соболезнования и писали слова поддержки семье Брайанта. Хэштег #RIPMamba уже набрал более 600 тысяч упоминаний в твитах только за одну ночь. Мир потерял большого профессионала и настоящую звезду баскетбола. Акций памяти и трибьютов будет еще очень и очень много. И вот один из них – очень душевный и невообразимо грустный.