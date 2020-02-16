Попадание Дончича со своей половины и невероятная развязка слэм-данк контеста - Советский спорт
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16 февраля 2020 18:17БаскетболВелиев Эмиль

Попадание Дончича со своей половины и невероятная развязка слэм-данк контеста

Дайджест Советского Спорта о первых днях звездного уик-энда

В пятницу ночью в Чикаго стартовал звездный уик-энд НБА. Событие, которое все болельщики ждали последние несколько месяцев – как сыграет Лука Дончич в Матче Новичков, кто станет победителем Конкурса трехочковых бросков, и получится ли долгожданное возвращение Дуайта Ховарда в данк-контест успешным? На эти и другие вопросы ответы крылись в первых двух днях праздника баскетбола.

Матерые новички

Состав Матча Новичков, где играют имеют право играть баскетболисты, выступающие в лиге не дольше двух лет, в этом году выглядел отнюдь не дебютантским. Многие игроки уже не первый год являются лидерами своих клубов, а, например, Трэй Янг и тот же Дончич в воскресенье ночью выйдут на площадку в главном событии выходных.

Игра, как и предполагалось, полностью состояла из моментов, которые очень редко случаются в матчах регулярного чемпионата. Представители обеих команд особо не защищались, играя в атаку и создавая «хайлайты» на радость себе и зрителям, большая часть из которых пришлась на конец первой половины. Сначала Джа Морант и Зайон Вильямсон разыграли идеальную комбинацию – Морант через ноги закинул удочку в район кольца, а тяжелый форвард «Пеликанс» дотянулся до мяча и красиво забил сверху.

Кульминацией первой части матча стало попадание Дончича. До сирены оставалось несколько секунд, словенец понял, что не успевает добежать до кольца соперника, поэтому подошел к центральной линии, спокойно прицелился и выпустил мяч аккурат перед сигналом, заслуженно забрав все овации себе – в том числе, и игроков соперника.

После перерыва сборная США побежала отыгрываться. Уступив в первой половине «-10», американцы организовали рывок 25:5, а на авансцену вышел Майлз Бриджес – сначала перехватил мяч, потом обыграл двоих, что называется, «на носовом платке», пробежал всю площадку и забил сверху. На этом форвард «Хорнетс» не остановился, через несколько минут он организовал еще один одиночный рейд к кольцу соперника, обыгрался с вражеским щитом и вколотил с нерабочей правой руки, практически обеспечив себе звание лучшего игрока вечера.

Из интересного, стоит отметить также 360 градусов от Джа Моранта, подведшее черту под камбэком команды хозяев, и приземление на аэродром чикагского United Center – мягкая посадка!

Сам матч закончился со счетом 151:131 в пользу Сборной США, а звание MVP заслуженно получил Бриджес – 20 очков, 5 подборов, 5 передач и несколько красивых данков сыграли весомую роль в победе команды.

Сабонис в финале «Skills Challenge»

Следующей остановкой стал «Skills Challenge», где участникам требуется сначала обойти стойки и отдать точный пас, потом добежать и забросить в кольцо на противоположной половине площадке, после чего - вернуться и оказаться сильнее своего соперника в перестрелке из-за дуги. Восемь игроков были поделены на пары, а в финале сошлись два дебютанта Матчей всех звезд – центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо и главная сенсация вечера – сын легендарного советского баскетболиста Арвидаса Сабониса Домантас, представляющий Индиану. Соперники шли вровень до финального отрезка с бросками из-за дуги, где с третьей попытки точнее все же оказался Адебайо.

После этого зрителей ждал любимым многими Конкурс трехочковых бросков. Среди участников были оба последних чемпиона этого мини-соревнования – Дэвин Букер из «Финикса» и Джо Харрис, представляющий «Бруклин Нетс» (до недавнего времени этим клубом владел российский олигарх Михаил Прохоров). Представитель одного из районов Нью-Йорка не смог защитить титул и вылетел уже в первом раунде, а вот Букер добрался до финала, где набрал 26 очков и был близок ко второму трофею, но тут на паркет вышел Бадди Хилд. Защитник «Сакраменто Кингз» не очень хорошо начал, реализовав всего два броска из первых пяти. После этого Хилд нащупал свою траекторию и стал стремительно догонять Дэвина. На последнем рубеже, где лежат специальные цветные мячи, а каждое попадание стоит два очка вместо одного, американец упаковал 4 из 5 точно в цель, превзошел соперника на один балл и забрал награду себе. Букер, впрочем, не особо расстроился и с удовольствием поздравил нового чемпиона.

Один из лучших Конкурсов слэм-данков и второе поражение Аарона Гордона

Последним в списке активностей на чикагском паркете по обыкновению стоял Конкурс бросков сверху – самые ожидаемое соревнование как для зрителей, так и для игроков. Состав конкурсантов поражал воображение: кроме Аарона Гордона из Орландо – участника одного из лучших финалов данк-контестов в истории (в 2016 году Гордон проиграл Заку Лавину, набравшему максимальное количество баллов за 4 броска в решающем раунде), в соревновании после нескольких лет простоя снова участвовал Дуайт Ховард, побеждавший здесь в далеком 2008 году. Возвращение ветерана, впрочем, триумфальным не получилось, и в решающем раунде эпическая битва развернулась между Гордоном и Дерриком Джонсом-младшим из Майами. Представитель волшебного королевства очень хотел со второй попытки все-таки одержать победу, даже перепрыгнул человека ростом 7.7 футов (почти 237 сантиметров), но и этого не хватило.

Джонс ответил еще более уникальным достижением. Американец перепрыгнул человека, поймал мяч, отскочивший от щита, и забил, пропустив мяч под ногой. Такого истории контестов еще не случалось никогда. В шоке был даже Дуэйн Уэйд!

По итогам финального раунда Джонс оторвался от своего преследователя всего на одно очко и забрал титул, сделав себе отличный подарок на день рождения – 15 февраля американцу исполнилось 23 года.

На пресс-конференции после финала Гордон выглядел расстроенно, и не скрывал своего разочарования. Он также заявил, что больше не будет участвовать в этом соревновании и желает попробовать себя в Конкурсе трехочковых.

- Мне кажется, у меня уже должно было быть два трофея. Все кончено, моя следующая цель – участие в Конкурсе трехочковых бросков.

Многие остались недовольны решением судей, Леброн Джеймс даже предложил вручить две награды, так как оба участника были достойны победы.

- Нужно было вручить два трофея за сегодняшний вечер, это точно. Заберите свои деньги назад. Парни устроили настоящее шоу! Профессиональные ДАНКЕРЫ, - отметил игрок «Лейкерс».

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