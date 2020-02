Леброн сильнее Янниса, в Чикаго завершился звездный уик-энд

НЕОБЫЧНЫЙ ФОРМАТ

Вишенкой на торте NBA All-Star 2020 как обычно стал сам Матч всех звезд. Событие, которого ждали не только все выходные, но и последний месяц, удивило новым форматом. В этом году организаторы решили всех запутать, найдя максимально странный вариант проведения игры. Каждая из первых трех четвертей начиналась с «нулевого» счета, а игровое время составляло 12 минут. Победители каждого из этих отрезков получали по 100 тысяч долларов на благотворительные цели по своему усмотрению. В последнем четверти счетчик времени попросту выключался, а для победы во всем матче команде требовалось набросать сумму всех набранных лидером за три четверти очков + еще 24 балла. Почему используется именно это число, думаю, объяснять не требуется. Первой этой отметки достигла Сборная Запада во главе с великим и ужасным Леброном Джеймсом. Еще одной особенностью стали майки игроков. Все звезды вышли на паркет, используя всего два варианта номеров. На всех джерси «западных» была вышита цифра 2 – в честь Джианны, команда Востока в полном составе, естественно, носила номер 24. Необычным для такого формата матчей стал уровень накала борьбы. То ли желание улучшить свой социальный имидж, потратив на благотворительность, то ли возможность навсегда войти в историю в матче имени Коби, подстегнуло команды реально побороться за победу в этой игре. В обороне по–прежнему никто играть особо играть не собирался, зато задача забить больше, чем соперник стояла довольно явно.

ЗАПАДНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Матч как обычно проходил с большим количеством быстрых атак, запросов через всю площадку в надежде на то, что партнеры откликнутся на передачу у кольца и забьют сверху, и выброшенных трехочковых. Соперники старались больше чем на 10-15 секунд в нападении не задерживаться. Первую четверть лучше начали «леброновцы», а в частности, Кавай Ленард, уложивший 4 из 4 из–за дуги на старте, что и предрешило успех его команды в игровом отрезке, и 100000$ упали на благотворительный счет Запада.

Kawhi Leonard of #TeamLeBron goes 4-4 from deep in the 1Q of #NBAAllStar!

Во второй четверти инициативу перехватила уже команда американского грека. Восточным экспрессом, мчащимся на полной скорости навстречу камбэку выступил Кемба Уокер. Разыгрывающий Бостона пару раз красиво раскрутил защитников соперника и, пробравшись под кольцо, заработал трудовые очки.

Кульминацией первой части матча стала «трешка» Трея Янга. Представитель Атланты насмотрелся на вчерашний шедевр от Луки Дончича и решил, что он ничем не хуже! Решил – и тоже попал с центральной линии, обеспечив своей команде отрыв «+21».

Trae Young pulls up from halfcourt to close out the 2nd quarter of the 2020 #NBAAllStar game!

В третьем игровом отрезке была зафиксирована ничья, но впереди по общему количеству очков был Восток, настрелявший по кольцу соперника 134 балла, поэтому для победы во всем матче требовалось набрать еще 24 от этого количества. Впрочем, в последней четверти Леннард, Леброн и любимец местной публики Энтони Дэвис взяли все в свои руки и организовали ответное наступление, а одного реализованного уроженцем Чикаго штрафного (Дэвис родом из столицы Иллинойса) хватило для того, чтобы титул уехал в западном направлении. Звание MVP матча, которое было официально переименовано в Награду имени Коби Брайанта, получил все тот же Ленард, к 30 очкам добавивший 7 подборов и 4 ассиста.

Трофей форвард «Клипперс» посвятил другому представителю Лос–Анджелеса, навсегда нанесшему себя на баскетбольную карту мира.

«Thank you. This one's for him.» 💜💛



«Thank you. This one's for him.» 💜💛

Kawhi Leonard thanks the late Kobe Bryant upon winning the first-ever Kia NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP Award.

– Спасибо, эта награда для него, – сказал Леннард

Если говорить о статистике, то стоит отметить неожиданно плохой для лучшей лиги мира, и еще более удивительный для таких игр, процент попаданий из–за дуги. У команды Леброна это показатель находился на отметке менее 35%, а у сборной Востока – и вовсе чуть перевалил за 27%. Матч получился очень напряженным, соперники действительно боролись, бодались и хотели одержать победу. О напряженности на паркете говорит и количество фолов. В общей сложности обе команды бросили 23 штрафных на двоих. Странный по формату матч хоть и не получился искрометным в плане невероятных данков и серий по 10 точных «трешек» подряд, но зато неожиданно заставил поволноваться за итоговый исход игры.