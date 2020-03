Сергей Карасев: От жены еще как «прилетает»!

«ОБЕ ДОЧЕРИ РОДИЛИСЬ В США»

– Какое главное достижение в 2019 году?

– В 2019-м у меня родилась вторая дочь. Для меня, как для отца, – это самое главное, что случилось в прошлом году. Второе важное событие: я подписал контракт с «Химками».

– Твоя дочь родилась в США. Почему выбрали это место?

– На самом деле, обе дочери у меня родились там и имеют американское гражданство. Роды проходили в Майами, где хороший климат. Это очень важно в первые месяцы для мамы и ребенка.

– Свадьбу вы с супругой тоже играли в США. Причем поженились в вертолете. Как это было?

– Мы решили, что этот день хотим запомнить на всю жизнь. Выбрали красивую дату – 14 февраля. Полетели в Лас-Вегас, арендовали вертолет. Взяли священника, фотографа и поднялись в воздух. На высоте нас зарегистрировали. Мы сделали круг над городом и приземлились уже как муж и жена.

– Обручились на небесах, получается.

– Да. И такое, я считаю, должно происходить только раз в жизни.

– В чем твой источник силы?

-Моя семья – главный источник энергии, я подпитываюсь от них. Второе: здоровый образ жизни, правильное питание, четкий распорядок дня.

«МОГ БЫ ВЕСТИ КУЛИНАРНОЕ ШОУ»

– Что тебя радует больше всего в людях?

– Честность, открытость, доброта – главные качества, которые мне нравятся.

– Куда бы ты хотел попасть?

– В Африку на сафари. С детства мечтал. Обожаю животных. Сгонять на сафари и побыть в этой атмосфере – самая моя большая мечта. Надеюсь, рано или поздно она осуществится.

– Сколько времени проводишь в соцсетях?

– Не очень много. В Инстаграме могу полистать ленту, оставить комментарии. А вот на Ютубе довольно много. С удовольствием смотрю каналы «Что было дальше?», «Вдудь», «Осторожно, Собчак!».

– Если бы ты вел собственное шоу, о чем бы оно было?

– Скорее всего, кулинарное. Я очень люблю готовить. И подписан на различные кулинарные аккаунты в Инстаграме.

– Какое у тебя коронное блюдо? Чем можешь удивить?

– Многими блюдами. Вообще, могу проводить на кухне долгое время. Я люблю готовить медленно, очень кропотливо. Потом аккуратно разложить по тарелочкам, чтобы все было красиво.

– В одном из интервью ты говорил, что первым автомобилем, который ты купил, был «Range Rover». Потом «Porsche Panamera». Сейчас «Porsche Cayenne». Чем нравится «Porsche»?

– Нравится комфорт, безопасность, стиль машины. Очень крутое авто.

– Твой давний партнер по команде Янис Тимма такой же большой фанат автомобилей. Часто ли вы поднимаете эту тему?

– Да, частенько. В Инстаграме обсуждаем разные посты о машинах. Любовь к авто – в этом мы с ним похожи. Если тем для разговора не останется, то машины всегда «вывезут».

«ДОНЧИЧ – В ТОП-5 ЛУЧШИХ В НБА»

– Твой отец – Василий Карасев – знаменитый баскетболист и тренер. Был ли у тебя какой-то другой путь, кроме баскетбола?

– Наверное, нет. Я с самого детства бросал мяч в кольцо. Это родители рассказывали, я этого уже не помню. Они говорят, что с 2-3 лет – я все время с баскетбольным мячом. Еще мама занималась волейболом, в него я тоже неплохо играю. Но душа и сердце отданы баскетболу.

– В 2013 году в 19 лет ты уехал в НБА. О чем прежде всего думал в тот момент?

– Когда я туда уезжал, был немножко в шоке изначально. Понимал, что буду далеко-далеко от дома, в совершенно другой стране, среди других людей. В то же время отправлялся туда с очень позитивными эмоциями и понимал, что достиг того, о чем мечтал в детстве. Думаю, играть в НБА – мечта каждого ребенка, занимающегося баскетболом.

– На тот момент у тебя был кумир детства, который играл в НБА?

– Двое. Это Майкл Джордан и Кобе Брайант. Я рос, наблюдая за их игрой. Если говорить не об американцах, то еще и Ману Джинобили.

– Ты всегда хотел играть за «Шпор» («Сан-Антонио Спёрс»)?

– Да, у меня была такая мечта при тренере Поповиче. Для меня это один из величайших тренеров за всю историю. Думаю, поучиться у него, набраться опыта – дорогого стоит.

– Когда впервые играл против Кобе и Ману, какие были впечатления?

– Против Кобе я не играл. За три года ни разу не получалось сыграть против него. А когда выходил в мачте против Ману, ему было около 35 лет. Это человек с сумасшедшим интеллектом и физикой. Ты просто смотришь на него и думаешь: «Как ты это делаешь? Ты же белый!».

– Качества американцев, с которыми ты не сразу свыкся?

– Изначально я себя спрашивал, почему там люди такие добрые? Потом понял, что там просто так принято, это в них заложено.

– Сейчас в НБА играют яркие европейские игроки. Например, Дончич. Парню 20 лет, а он уже завоевал все, что можно в Евролиге. В чем его секрет, на твой взгляд?

– Я не знаю, сколько и как он тренируется. Но по нему видно, что игрок просто живет баскетболом, отдается полностью. К нему много доверия было изначально, в «Далласе» ему дали карт-бланш. Когда у баскетболиста есть талант, навыки, доверие, то рано или поздно он будет так играть. Пожалуй, Дончич входит в топ-5 лучших игроков на данный момент.

– На сколько Евролига конкурирует с НБА?

– Трудно сравнивать, потому что там 82 игры в сезоне. Очень часто тренеры не берут 4-5 своих лидеров на выезды. Они к этому совершенно нормально относятся, ведь понимают, что главные игры – впереди. Там упор делается на плей-офф и вторую половину сезона. В Евролиге же каждая игра – на вес золота. Ты тратишь намного больше энергии за 40 минут, нежели игроки НБА – за 48. По уровню игроков и матчей, я думаю, эти две лиги близки.

– Станет ли в Европе баскетбол таким же эффектным как в Америке?

– Да, я думаю, это поменяется. Но НБА – это игра атлетов. На физике там основано 60-70 процентов успеха. Это самое главное отличие. И условия там тоже от европейских отличаются.

– Первые твои матчи в Евролиге состоялись в «Химках». Насколько тебе было тяжело выступать в самом сильном турнире Старого света, да еще в новом клубе?

– Сначала немножко было тяжеловато, надо было «притереться», понять схему, тактику. Мне понадобилось какое-то время не только, чтобы привыкнуть к Евролиге, но и к новой команде, тренеру. Но с каждой тренировкой и игрой я понимал, что становлюсь все более уверен в себе и приношу все большую пользу команде.

– Многие заметили, что у тебя с трехочковой дуги броски удаются лучше в сложных положениях, на последних секундах, нежели из простой позиции. Почему?

– Это больше связано с психологией. Потому что, когда ты бросаешь мяч на последних секундах из сложных позиций, у тебя отключается голова – ты это делаешь на автомате. Все равно уже не рискуешь: ведь если не забросишь, никто обвинять не будет, потому что это был сложный бросок. Так забиваю не только я, но и многие другие игроки. А когда меня выводят и я стою один, вокруг никого, – мне трудно. Начинаешь думать, что должен попасть, нервничаешь. Как раз в такие моменты часто промахиваешься.

«СЫГРАЛ БЫ ОДИН НА ОДИН ПРОТИВ ДЖИНОБИЛИ»

– Когда ты выступал за «Зенит», то играл против Шведа. Сейчас вы в одной команде. Были какие-то опасения или ожидания от совместной игры?

– Никаких опасений не было, наоборот – самые позитивные эмоции. Потому что Леха – очень классный игрок. И когда он играет в тот баскетбол, который может играть, стягивает на себя двух-трех человек – это здорово. Тем более, что он отлично видит площадку и раздает передачи. Поэтому было очень приятно играть, когда стало больше свободных бросков, пространства, ведь Леша стягивает всю защиту на себя.

– К чьему мнению ты прислушиваешься больше: к отцовскому или тренерскому? Ведь оба они тренеры со своим видением и опытом.

– Безусловно, я буду прислушиваться к главному тренеру команды. Он отвечает за игру, результаты команды. Отец может помочь больше как эксперт: указать на ошибки, разобрать матч.

– Твоя жена Эвелина также играла в баскетбол, она кандидат в мастера спорта. Бывает ли такое, что за упущенный момент в игре тебе «прилетает» от своей супруги?– Еще как «прилетает». Безусловно мы обсуждаем игры, обмениваемся мнениями. Но бывало и ругались на этой почве. У нас есть договоренность: мы стараемся как можно меньше разговаривать про баскетбол, других тем хватает.



– С кем из мировых игроков ты хотел бы сыграть один на один?

– Пусть будет Ману Джинобили.

– Что ты считаешь лучшим изобретением человечества?

– Баскетбол.