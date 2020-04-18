Этот драфт НБА запомнят надолго. В нем участвовали три погибшие баскетболистки - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 апреля 2020 10:00БаскетболСергеев Иван

Этот драфт НБА запомнят надолго. В нем участвовали три погибшие баскетболистки

В женской НБА очень красиво почтили память Кобе Брайанта, разбившегося в январе в авиакатастрофе вместе с дочерью Джианной и ее подругами.

ВЫБОРЫ В ОНЛАЙНЕ

Пока непонятно, когда новичков сезона-2020/21 будут выбирать в главной НБА. Сроки окончания прерванного регулярного чемпионата подвисли из-за коронавируса. На первом плане у мужчин – обсуждение зарплат, которые накануне, по сообщениям инсайдеров, вроде как договорились урезать на период пандемии на 25 процентов.

Зато в женской НБА старт сезона-2020 до сих пор назначен на 1 мая. А в пятницу в положенные сроки прошла церемония драфта. Разумеется, без зрителей. Клубы по очереди выбирали себе самых талантливых баскетболисток в онлайн-режиме – и за этой замысловатой процедурой по ТВ наблюдала вся Америка.

Рейтинги трансляции зашкаливали в сравнении с показателями предыдущих лет. Во-первых, потому что американцы соскучились по чему-то настоящему, связанному со спортом. Во-вторых, из-за фигуры Брайанта, которому посвятили значительную часть церемонии.

ПАМЯТНЫЕ НОМЕРА

Напомним, в январе этого года вертолет с легендой НБА и еще восемью пассажирами, включая дочь Кобе Джианну и ее подруг Алишу Альтобелли и Пэйтон Честер, потерпел крушение в горных окрестностях Лос-Анджелеса. Группа направлялась на матч детских команд, в котором должны были сыграть находившиеся на борту 13-летние девочки. Джианна Брайант мечтала о профессиональном баскетболе…

И она все-таки в него попала. Посмертно. Женская НБА приняла очень красивое решение включить трех погибших баскетболисток в число участниц драфта-2020. Они получили памятные номера. А перед началом церемонии с видеообращением к остальным участницам выступила вдова Брайанта Ванесса, которая, едва сдерживая слезы, говорила о том, как ее дочь мечтала об НБА.

«Я хочу поблагодарить всех девушек, которые попали на драфт этого года, продолжила Ванесса. Мои поздравления. Работайте усердно. Никогда не унывайте. Играйте с менталитетом Мамбы». Да-да, под этим прозвищем в НБА знали Брайанта. Кобе сделал «Мамбу» своим персональным брендом. А «менталитет Мамбы» синонимом успеха в спорте.

ДО ВСТРЕЧИ В ИНДИАНАПОЛИСЕ

Но это было еще не все. Глава женской НБА Кэти Энгельберт объявила об учреждении нового приза, носящего имена Кобе и Джианны. Каждый год награду будут вручать баскетболистке или группе баскетболисток, внесших наибольший вклад в популяризацию «лучшей игры с мячом» среди женщин и девушек всех возрастов. Первая церемония награждения состоится во время «звездного уик-энда» мужской НБА в Индианаполисе зимой 2021 года. Помогать выбирать лауреата (ов) будет Ванесса Брайант.

Ну а что же сам драфт-2020? Россиянок среди его участниц не оказалось. Зато в НБА попали сразу три немки: Сату Сабалли и Луизу Гайзельзедер выбрал под номерами 2 и 21 «Даллас Уингз», Леони Фибих – под номером 22 «Лос-Анджелес Спаркс». Также Европу представила латвийка Китя Лакса, которую «Сиэтл Сторм» задрафтовал 11-й по счету.

Самый же высокий номер получила американка с румынскими корнями Сабрина Ионеску – выпускница «Орегона» досталась клубу «Нью-Йорк Либерти». Интересно, что Ионеску дружила с семьей Брайантов. А Алиша Альтобелли намеревалась в будущем играть за тот же, что Ионеску, университет в Орегоне…

«Тест я не провалил, а Раджабу стоит повзрослеть». Беспутин про допинг, Ломаченко и Бутаева Чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин рассказал о проваленном допинг-тесте и ответил на обвинения своего бывшего соперника Раджаба Бутаева. 13.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Александр Шлеменко: Хабиб потерял больше, чем Фергюсон Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал об отношении к Александру Емельяненко, с которым недавно конфликтовал через медиа, и про отмену боя Хабиба Нурмагомедова. 10.04.2020 14:00 ММА Усачев Владислав
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Артур Бетербиев: Канадский флаг вместо российского? Это напортачили украинские телевизионщики Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал о ситуации в Канаде и планах на будущее. 14.04.2020 09:00 Бокс Усачев Владислав
Был народным – станешь государственным. У босса «Спартака», похоже, большие проблемы Леонид Федун снова бьет тревогу, а его бизнес, поговаривают, могут национализировать. Что все это означает? 16.04.2020 18:30 Футбол Кузнецов Дмитрий
Хабиб: Я готов биться сейчас. 100 процентов. Куда лететь? Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой с Тони Фергюсоном отменен. Однако в файткарде турнира UFC 249 поединок до сих пор значится. 03.04.2020 17:30 ММА Чикирис Олег
Пусть Кови выиграет Кубок Стэнли. Илье Ковальчуку – 37! Сегодня форвард празднует 37-й день рождения. В его коллекции регалий-наград есть два золота ЧМ, олимпийская медаль высшей пробы. Для «Тройного золотого клуба» не хватает главного трофея НХЛ. 15.04.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только «Советский спорт» продолжает серию материалов, посвященных картинам о спорте. Что еще можно посмотреть на экране, пока матчей нет на ТВ? 11.04.2020 20:00 Бокс Мысин Николай
Великий Иньеста рассказал о Японии, вирусе и «Барсе», но ни разу не упомянул Месси 9-кратный чемпион Испании и 4-кратный победитель Лиги чемпионов дал большое интервью изданию Marca, находясь в японской самоизоляции. 17.04.2020 17:03 Футбол Сергеев Иван
Новости
10:55 Футбол Футболисты «Челси» против сокращения зарплат на 30%
10:40 Футбол «Атлетико» придется продать нескольких игроков в случае непопадания в Лигу чемпионов
10:28 Баскетбол В НБА не могут назвать даже ориентировочные сроки возобновления сезона
10:20 Биатлон Фуркаду по ошибке прислали Большой хрустальный глобус, который выиграл Бе
09:59 Футбол «Барселона» потеряет от 20 до 25 миллионов евро, если чемпионат Испании доиграют без зрителей
09:40 Хоккей Авторы официального сайта НХЛ назвали Бродо лучшим вратарем за последние 53 года
09:26 Футбол В АПЛ планируют возобновить сезон 8 июня и доиграть оставшиеся 9 туров за пять недель
08:58 Баскетбол В женской НБА учредили награду в честь Кобе Брайанта и его дочери Джанны
08:49 Теннис Джокович пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом в провинции Бергамо
08:27 Футбол Лапорта хочет снова стать президентом «Барселоны»
23:47 ММА Орловский – про Петра Яна: Пытался заговорить с ним, а он начал лицом ворочать
23:42 Футбол СМИ: «Барселона» может продать Бускетса, Альбу и Пике
23:27 Хроника Бывший журналист «Советского спорта» умер от коронавируса
23:17 ММА Макгрегор похвалил Фергюсона за успешную сгонку веса и призвал сделать то же самое Нурмагомедова
22:56 Футбол Самедов – о выступлении Шюррле: Судя по тому, сколько он лечился – не все так просто
22:45 Футбол Журналистка «Реала» Карина Квашнева: Восхищаюсь Куртуа, он говорит на шести языках
22:28 ММА UFC подал заявление на патент для регистрации торговой марки Fight Island
22:08 Футбол СМИ: «Рома» предложила контракт Педро
21:52 Хроника Врачи центров Бурназяна и спортивной медицины протестировали новый способ лечения коронавируса
21:49 Футбол Бензема не исключил, что завершит карьеру в «Лионе»
April 17, rush hour: Seems that the wind blew the Muscovites away from the subway
Коронавирус в Тюменской области: зарегистрировано 34 новых случаев заражения
В Хабаровском крае у 91-го человека обнаружен коронавирус
Неделя в Башкирии: Коронавирус и война за жизни, фейки и пиар
В Волгоградской области 17 новых случаев заражения коронавирусом
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика