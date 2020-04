Этот драфт НБА запомнят надолго. В нем участвовали три погибшие баскетболистки

Пока непонятно, когда новичков сезона-2020/21 будут выбирать в главной НБА. Сроки окончания прерванного регулярного чемпионата подвисли из-за коронавируса. На первом плане у мужчин – обсуждение зарплат, которые накануне, по сообщениям инсайдеров, вроде как договорились урезать на период пандемии на 25 процентов.

Зато в женской НБА старт сезона-2020 до сих пор назначен на 1 мая. А в пятницу в положенные сроки прошла церемония драфта. Разумеется, без зрителей. Клубы по очереди выбирали себе самых талантливых баскетболисток в онлайн-режиме – и за этой замысловатой процедурой по ТВ наблюдала вся Америка.

Рейтинги трансляции зашкаливали в сравнении с показателями предыдущих лет. Во-первых, потому что американцы соскучились по чему-то настоящему, связанному со спортом. Во-вторых, из-за фигуры Брайанта, которому посвятили значительную часть церемонии.

Напомним, в январе этого года вертолет с легендой НБА и еще восемью пассажирами, включая дочь Кобе Джианну и ее подруг Алишу Альтобелли и Пэйтон Честер, потерпел крушение в горных окрестностях Лос-Анджелеса. Группа направлялась на матч детских команд, в котором должны были сыграть находившиеся на борту 13-летние девочки. Джианна Брайант мечтала о профессиональном баскетболе…

И она все-таки в него попала. Посмертно. Женская НБА приняла очень красивое решение включить трех погибших баскетболисток в число участниц драфта-2020. Они получили памятные номера. А перед началом церемонии с видеообращением к остальным участницам выступила вдова Брайанта Ванесса, которая, едва сдерживая слезы, говорила о том, как ее дочь мечтала об НБА.

«Я хочу поблагодарить всех девушек, которые попали на драфт этого года, – продолжила Ванесса. – Мои поздравления. Работайте усердно. Никогда не унывайте. Играйте с менталитетом Мамбы». Да-да, под этим прозвищем в НБА знали Брайанта. Кобе сделал «Мамбу» своим персональным брендом. А «менталитет Мамбы» – синонимом успеха в спорте.

«Work hard. Never settle. Use that Mamba Mentality.»



