Этот драфт НБА запомнят надолго. В нем участвовали три погибшие баскетболистки

ВЫБОРЫ В ОНЛАЙНЕ

Пока непонятно, когда новичков сезона-2020/21 будут выбирать в главной НБА. Сроки окончания прерванного регулярного чемпионата подвисли из-за коронавируса. На первом плане у мужчин – обсуждение зарплат, которые накануне, по сообщениям инсайдеров, вроде как договорились урезать на период пандемии на 25 процентов.

Зато в женской НБА старт сезона-2020 до сих пор назначен на 1 мая. А в пятницу в положенные сроки прошла церемония драфта. Разумеется, без зрителей. Клубы по очереди выбирали себе самых талантливых баскетболисток в онлайн-режиме – и за этой замысловатой процедурой по ТВ наблюдала вся Америка.

Рейтинги трансляции зашкаливали в сравнении с показателями предыдущих лет. Во-первых, потому что американцы соскучились по чему-то настоящему, связанному со спортом. Во-вторых, из-за фигуры Брайанта, которому посвятили значительную часть церемонии.

ПАМЯТНЫЕ НОМЕРА

Напомним, в январе этого года вертолет с легендой НБА и еще восемью пассажирами, включая дочь Кобе Джианну и ее подруг Алишу Альтобелли и Пэйтон Честер, потерпел крушение в горных окрестностях Лос-Анджелеса. Группа направлялась на матч детских команд, в котором должны были сыграть находившиеся на борту 13-летние девочки. Джианна Брайант мечтала о профессиональном баскетболе…

И она все-таки в него попала. Посмертно. Женская НБА приняла очень красивое решение включить трех погибших баскетболисток в число участниц драфта-2020. Они получили памятные номера. А перед началом церемонии с видеообращением к остальным участницам выступила вдова Брайанта Ванесса, которая, едва сдерживая слезы, говорила о том, как ее дочь мечтала об НБА.

«Я хочу поблагодарить всех девушек, которые попали на драфт этого года, – продолжила Ванесса. – Мои поздравления. Работайте усердно. Никогда не унывайте. Играйте с менталитетом Мамбы». Да-да, под этим прозвищем в НБА знали Брайанта. Кобе сделал «Мамбу» своим персональным брендом. А «менталитет Мамбы» – синонимом успеха в спорте.

«Work hard. Never settle. Use that Mamba Mentality.»



Vanessa Bryant thanks the WNBA for honoring Gigi, and shares some wisdom for the 2020 draft class. pic.twitter.com/CwvyxqG0fi — ESPN (@espn) April 17, 2020

ДО ВСТРЕЧИ В ИНДИАНАПОЛИСЕ

Но это было еще не все. Глава женской НБА Кэти Энгельберт объявила об учреждении нового приза, носящего имена Кобе и Джианны. Каждый год награду будут вручать баскетболистке или группе баскетболисток, внесших наибольший вклад в популяризацию «лучшей игры с мячом» среди женщин и девушек всех возрастов. Первая церемония награждения состоится во время «звездного уик-энда» мужской НБА в Индианаполисе зимой 2021 года. Помогать выбирать лауреата (ов) будет Ванесса Брайант.

Ну а что же сам драфт-2020? Россиянок среди его участниц не оказалось. Зато в НБА попали сразу три немки: Сату Сабалли и Луизу Гайзельзедер выбрал под номерами 2 и 21 «Даллас Уингз», Леони Фибих – под номером 22 «Лос-Анджелес Спаркс». Также Европу представила латвийка Китя Лакса, которую «Сиэтл Сторм» задрафтовал 11-й по счету.

Самый же высокий номер получила американка с румынскими корнями Сабрина Ионеску – выпускница «Орегона» досталась клубу «Нью-Йорк Либерти». Интересно, что Ионеску дружила с семьей Брайантов. А Алиша Альтобелли намеревалась в будущем играть за тот же, что Ионеску, университет в Орегоне…