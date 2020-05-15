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15 мая 2020 09:07БаскетболВолохов Юрий

«Надо делать, что умеешь – играть в баскетбол и пить пиво»

Сегодня 60-летний юбилей празднует Римас Куртинайтис – олимпийский чемпион, легенда «Жальгириса» и сборной СССР, главный тренер «Химок».

«В Литве вышел без маски – 250 евро штраф»

Сам юбиляр сейчас находится дома, в Каунасе. Римас не очень любит давать интервью по телефону. Но пресс-служба «Химок» посодействовала, чтобы наша беседа состоялась.

Римас, где самоизолировались?
В своем доме под Каунасом. Здесь большой участок, рядом лес. Вот занимаюсь хозяйством – стригу травку, посадил яблони, груши, сливу. Правда, на днях снегу навалило. Не знаю, как молодые саженцы это переживут. Осенью посмотрим. А затем еще и крупный град прошел. Не вовремя я садоводством занялся. Лучше всего делать то, что умеешь – играть в баскетбол и пить пиво.

Реально много снега выпало?
Навалило, как зимой. С женой пораньше встали, пошли стрясать снег с сосен. А ветки туи под тяжестью снега аж до земли прогнулись.

В Москве, если едешь в метро без маски и без перчаток, штраф четыре тысячи. В Литве также все жестко?
Еще жестче. Вышел без маски – 250 евро штрафа. И никакие уговоры не помогут. За повторное нарушение правил карантина – 500 евро. В машине не больше двух человек. В магазины можешь заходить без перчаток, но при входе везде санитайзеры – можно руки протереть.

Если вы нарушите случайно какое-то правило, можете сказать полицейским: «Парни, я – Куртинайтис. Отпустите».
Это в советское время могло пройти, сейчас такое невозможно. Еще и по телевизору тебя покажут, «прославят» на всю Литву. Да и зачем нарушать? Это же не какая-то занимательная игра, а игра на выживание.

Да, меры в Литве жесткие, но зато у нас самые лучшие показатели в Евросоюзе по количеству зараженных. Но понемногу меры смягчают. Уже работают летние веранды в ресторанах, но за столиком должно сидеть не больше двух человек, расстояние между столиками не менее пяти метров. С понедельника откроют все бары и рестораны. На днях был первый после введения карантина авиарейс – во Франкфурт-на-Майне.

Вы большой любитель рыбалки. Удалось выбраться?
Выбрался на пару дней, тут озеро километрах в 80 от Каунаса. Карпов много наловил, в первой день щука еще клевала, а на второй – ни одной не поймал. Погода резко переменилась. Потом узнал, в чем дело. Оказывается, когда резко холодает, щука на дно ложится.

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«Хотят, что Сабонис поработал президентом еще год»

Ваш многолетний друг Арвидас Сабонис с вами ловил? Он ведь тоже любитель порыбачить.
Сабаса не было, общаемся только по телефону. Из-за карантина уже полтора месяца не можем встретиться. И не только с ним, и другими друзьями. Мы люди законопослушные, понимаем, что все достаточно серьезно. Говорят, что 1 июня карантин снимут, вот тогда с Сабасом и встретимся. Пока перезваниваемся, скидываем друг другу всякие смешные видео по поводу карантина. Их сейчас много появилось.

Сабонис все еще президент Федерации баскетбола Литвы?
Его полномочия должны была закончиться после Олимпиады, но ее перенесли. Все хотят, чтобы он еще на год остался, чтобы довел до конца этот цикл. Думаю, останется.

Арвидас ведь и в «Жальгирисе» раньше какой-то пост занимал.
Мне кажется, он там почетный президент.

Вы ведь в Каунасе играли в Евролиге?
Да, проиграли 11 очков. Хороший матч был, «Жальгирис» очень сильно сыграл.

Вы – легенда «Жальгириса» и всей Литвы. Как тренера «Химок» встречают болельщики в Каунасе?
Как и все приезжие команды – мощным свистом. В Каунасе особые болельщики – такой шум во дворце стоит, и когда соперника представляют, децибелы зашкаливают.

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«Карантин очень не вовремя случился»

Ваш сын входит в тренерский штаб «Химок». Довольны его работой?
Доволен. Гедрюс отвечает за скаутинг с еще одним тренером. Он же не с улицы пришел, сам был игроком, вступал за сборную молодежную Литвы. Последний год работал в Китае, я его вернул.

У нас очень напряженный график, матчи идут через два дня на третий. Один человек не справится. Они часто по ночам засиживаются, отсматривают матчи соперников. Вырезают важные моменты, монтируют. Я доволен работой Гедрюса. В моем тренерском штабе все загружены под завязку. Никто не расслабляется.

В тренерском штабе несколько литовцев. Не пора для всех тренеров вводить литовский в качестве обязательного?
Я всегда говорю: если в компании есть хотя бы один россиянин, все должны говорить по-русски. А русским у нас владеют все.

В Евролиге «Химки» бросало то в жар, то в холод. Почему?
Было очень много травм. Целый месяц играли без пяти легионеров. А ведь после травмы игроку нужен еще месяц, чтобы набрать форму. Когда все вернулись, мы выиграли пять матчей из шести.

Сейчас «Химки» на седьмом месте. Шансы зацепиться за плей-офф неплохие.
Мы набрали ход перед карантином, и дальше у нас был очень хороший календарь. Дома принимаем одного из конкурентов «Олимпиакос», затем «Баварию», которая на выезде не очень хорошо играет.

Затем едем в Афины к «Панатинаикосу» он семь последних матчей проиграл. Слышал что там у них в команде не очень хорошая атмосфера. Действительно, шансы неплохие – попасть в восьмерку. Карантин очень не вовремя случился.

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– ЦСКА тоже проводит неровный сезон. Понятно, что вы внимательно следите за своим главным соперником в Лиге ВТБ. Что скажете?
У них состав сильно поменялся. Лидеры Родригес и Де Коло ушли. Клайберн получил травму. Проблем было немало. Все говорили, что ЦСКА не столь силен, как обычно. Но ничего – потихоньку, потихоньку и нормально пока идут.

В течение прошлого сезона армейцы тоже шли ни шатко ни валко. А в конце выиграли Евролигу. Знаете, неважно, как ты играешь в октябре, важно, как будешь играть в мае. Правда, до мая еще нужно добраться.

Сезон в Евролиге могут возобновить. Какие у вас мысли по этому поводу?
Я готов к возобновлению, но не знаю, как мы соберем команду. Сейчас «Црвена Звезда» и «Партизан» собрались, тренеры говорят, что форма баскетболистов оставляет желать лучшего. Не из-за того, что игроки ленились тренироваться во время карантина, для этого не было возможностей. Можно только дома заниматься, в парке бегать нельзя, в квартире стометровку не пробежишь. А без этого, как сохранить форму?

Если мы вернемся, нам дадут две недели на подготовку. Как за этот срок набрать форму? Это только одна проблема. Вторая – я не очень понимаю, как американцы в Европу прилетят? Неясно, что с авиасообщением с Америкой.

Есть еще один момент: захотят ли игроки рисковать своим здоровьем? Вопросов много. Руководство Евролиги должно принять решение 24 мая. Посмотрим.

Единая лига ВТБ и РФБ так не определились, кто в этом сезоне будет чемпионом России, хотя чемпионат решили не доигрывать. «Химки» лидировали, значит, вы и должны быть чемпионами.
Скажу так, титул мы можем завоевать и в полноценном сезоне. Но сейчас принципиален другой момент: чемпион России получает право играть в Евролиге. Для нас это очень важно, у нас нет лицензии А на участие в Евролиге, как, допустим, у ЦСКА. Если сезон аннулировали, то хотелось бы, чтоб РФБ и Единая лига ВТБ поспособствовали «Химкам» и мы продолжили выступать в Евролиге.

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