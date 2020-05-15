«Надо делать, что умеешь – играть в баскетбол и пить пиво»

«В Литве вышел без маски – 250 евро штраф»

Сам юбиляр сейчас находится дома, в Каунасе. Римас не очень любит давать интервью по телефону. Но пресс-служба «Химок» посодействовала, чтобы наша беседа состоялась.

– Римас, где самоизолировались?

– В своем доме под Каунасом. Здесь большой участок, рядом лес. Вот занимаюсь хозяйством – стригу травку, посадил яблони, груши, сливу. Правда, на днях снегу навалило. Не знаю, как молодые саженцы это переживут. Осенью посмотрим. А затем еще и крупный град прошел. Не вовремя я садоводством занялся. Лучше всего делать то, что умеешь – играть в баскетбол и пить пиво.

– Реально много снега выпало?

– Навалило, как зимой. С женой пораньше встали, пошли стрясать снег с сосен. А ветки туи под тяжестью снега аж до земли прогнулись.

– В Москве, если едешь в метро без маски и без перчаток, штраф – четыре тысячи. В Литве также все жестко?

– Еще жестче. Вышел без маски – 250 евро штрафа. И никакие уговоры не помогут. За повторное нарушение правил карантина – 500 евро. В машине – не больше двух человек. В магазины можешь заходить без перчаток, но при входе везде санитайзеры – можно руки протереть.

– Если вы нарушите случайно какое-то правило, можете сказать полицейским: «Парни, я – Куртинайтис. Отпустите».

– Это в советское время могло пройти, сейчас такое невозможно. Еще и по телевизору тебя покажут, «прославят» на всю Литву. Да и зачем нарушать? Это же не какая-то занимательная игра, а игра на выживание.

Да, меры в Литве жесткие, но зато у нас самые лучшие показатели в Евросоюзе по количеству зараженных. Но понемногу меры смягчают. Уже работают летние веранды в ресторанах, но за столиком должно сидеть не больше двух человек, расстояние между столиками не менее пяти метров. С понедельника откроют все бары и рестораны. На днях был первый после введения карантина авиарейс – во Франкфурт-на-Майне.

– Вы большой любитель рыбалки. Удалось выбраться?

– Выбрался на пару дней, тут озеро километрах в 80 от Каунаса. Карпов много наловил, в первой день щука еще клевала, а на второй – ни одной не поймал. Погода резко переменилась. Потом узнал, в чем дело. Оказывается, когда резко холодает, щука на дно ложится.

«Хотят, что Сабонис поработал президентом еще год»

– Ваш многолетний друг Арвидас Сабонис с вами ловил? Он ведь тоже любитель порыбачить.

– Сабаса не было, общаемся только по телефону. Из-за карантина уже полтора месяца не можем встретиться. И не только с ним, и другими друзьями. Мы люди законопослушные, понимаем, что все достаточно серьезно. Говорят, что 1 июня карантин снимут, вот тогда с Сабасом и встретимся. Пока перезваниваемся, скидываем друг другу всякие смешные видео по поводу карантина. Их сейчас много появилось.

– Сабонис все еще президент Федерации баскетбола Литвы?

– Его полномочия должны была закончиться после Олимпиады, но ее перенесли. Все хотят, чтобы он еще на год остался, чтобы довел до конца этот цикл. Думаю, останется.

– Арвидас ведь и в «Жальгирисе» раньше какой-то пост занимал.

– Мне кажется, он там почетный президент.

– Вы ведь в Каунасе играли в Евролиге?

– Да, проиграли 11 очков. Хороший матч был, «Жальгирис» очень сильно сыграл.

– Вы – легенда «Жальгириса» и всей Литвы. Как тренера «Химок» встречают болельщики в Каунасе?

– Как и все приезжие команды – мощным свистом. В Каунасе особые болельщики – такой шум во дворце стоит, и когда соперника представляют, децибелы зашкаливают.

«Карантин очень не вовремя случился»

– Ваш сын входит в тренерский штаб «Химок». Довольны его работой?

– Доволен. Гедрюс отвечает за скаутинг с еще одним тренером. Он же не с улицы пришел, сам был игроком, вступал за сборную молодежную Литвы. Последний год работал в Китае, я его вернул.

У нас очень напряженный график, матчи идут через два дня на третий. Один человек не справится. Они часто по ночам засиживаются, отсматривают матчи соперников. Вырезают важные моменты, монтируют. Я доволен работой Гедрюса. В моем тренерском штабе все загружены под завязку. Никто не расслабляется.

– В тренерском штабе несколько литовцев. Не пора для всех тренеров вводить литовский в качестве обязательного?

– Я всегда говорю: если в компании есть хотя бы один россиянин, все должны говорить по-русски. А русским у нас владеют все.

– В Евролиге «Химки» бросало то в жар, то в холод. Почему?

– Было очень много травм. Целый месяц играли без пяти легионеров. А ведь после травмы игроку нужен еще месяц, чтобы набрать форму. Когда все вернулись, мы выиграли пять матчей из шести.

– Сейчас «Химки» на седьмом месте. Шансы зацепиться за плей-офф неплохие.

– Мы набрали ход перед карантином, и дальше у нас был очень хороший календарь. Дома принимаем одного из конкурентов «Олимпиакос», затем «Баварию», которая на выезде не очень хорошо играет.

Затем едем в Афины к «Панатинаикосу» – он семь последних матчей проиграл. Слышал что там у них в команде не очень хорошая атмосфера. Действительно, шансы неплохие – попасть в восьмерку. Карантин очень не вовремя случился.

– ЦСКА тоже проводит неровный сезон. Понятно, что вы внимательно следите за своим главным соперником в Лиге ВТБ. Что скажете?

– У них состав сильно поменялся. Лидеры – Родригес и Де Коло ушли. Клайберн получил травму. Проблем было немало. Все говорили, что ЦСКА не столь силен, как обычно. Но ничего – потихоньку, потихоньку и нормально пока идут.

В течение прошлого сезона армейцы тоже шли ни шатко ни валко. А в конце выиграли Евролигу. Знаете, неважно, как ты играешь в октябре, важно, как будешь играть в мае. Правда, до мая еще нужно добраться.

– Сезон в Евролиге могут возобновить. Какие у вас мысли по этому поводу?

– Я готов к возобновлению, но не знаю, как мы соберем команду. Сейчас «Црвена Звезда» и «Партизан» собрались, тренеры говорят, что форма баскетболистов оставляет желать лучшего. Не из-за того, что игроки ленились тренироваться во время карантина, для этого не было возможностей. Можно только дома заниматься, в парке бегать нельзя, в квартире стометровку не пробежишь. А без этого, как сохранить форму?

Если мы вернемся, нам дадут две недели на подготовку. Как за этот срок набрать форму? Это только одна проблема. Вторая – я не очень понимаю, как американцы в Европу прилетят? Неясно, что с авиасообщением с Америкой.

Есть еще один момент: захотят ли игроки рисковать своим здоровьем? Вопросов много. Руководство Евролиги должно принять решение 24 мая. Посмотрим.

– Единая лига ВТБ и РФБ так не определились, кто в этом сезоне будет чемпионом России, хотя чемпионат решили не доигрывать. «Химки» лидировали, значит, вы и должны быть чемпионами.

– Скажу так, титул мы можем завоевать и в полноценном сезоне. Но сейчас принципиален другой момент: чемпион России получает право играть в Евролиге. Для нас это очень важно, у нас нет лицензии А на участие в Евролиге, как, допустим, у ЦСКА. Если сезон аннулировали, то хотелось бы, чтоб РФБ и Единая лига ВТБ поспособствовали «Химкам» и мы продолжили выступать в Евролиге.