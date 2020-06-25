Хиллиард остается в ЦСКА. Ждем суперфорварда из Грузии

Покинул клуб и Рон Бэйкер. Мы запомним его, как первого индейца в истории армейского клуба и… Собственно, все. Бэйкера звали на роль полезного 3&D-защитника, главная задача которого – пахать в защите и забивать открытые трешки. Рон продемонстрировал отменную старательность, но где-то подвело мастерство. Не сказать, что парень вовсе ничем не отметился – в Евролиге он играл в среднем по 12 минут (неплохой показатель для игрока скамейки), кидал трехи с эффективностью в 37 процентов, но… делал это редко (всего 2,1 очка за матча). И, в общем, большого влияния на результаты ЦСКА не оказал.

Что касается остальных, с ними расстались без больших сожалений. Михаил Кулагин так и не смог раскрыть весь свой потенциал – в том числе, из-за травм. В составе армейцев ему выдали куда больше шансов, чем старшему брату Дмитрию (с тем попрощались еще три года назад). Но подтвердить авансы Михаил не смог. Только ли из-за проблем со здоровьем, или сыграли роль другие факторы – не суть. В последние сезоны именно в ЦСКА он был практически бесполезен даже в Единой лиге.

Из предыдущего состава команду покинули четверо игроков. И лишь одного нам действительно жалко – центровой Кайл Хайнс, четырехкратный чемпион Евролиги (по два титула в составах «Олимпиакоса» и ЦСКА), действующий капитан армейцев решил продолжить карьеру в «Милане». Это действительно серьезная потеря, ведь Кайл был настоящим лидером и ключевой фигурой – как на паркете, так и в раздевалке. Но удерживать Хайнса не стали (хотя теоретически могли – у него действовал контракт на этот год, пусть и с возможностью выкупа). В том числе – из уважения перед самим американцем, который сделал очень многое для последних побед ЦСКА.

Не исключено, что отмена сезона сыграла красно-синим на руку. Вынужденное обновление команды после титула Евролиги в Витории-2019, когда ушла целая россыпь ключевых игроков (Де Коло, Родригес, Хиггинс), а вскоре сломался Уилл Клайберн, прошло не так гладко, как нам хотелось бы. Откровенных ошибок офис армейцев не допустил, но ни один из новичков команды (за исключением Майка Джеймса) по факту не выстрелил. К моменту остановки сезона ЦСКА шел на втором месте в Лиге ВТБ (отставая на три поражения от «Химок») и на четвертом – в Евролиге (имея худший в собственной истории показатель по проигранным матчам с момента появления полноценной регулярки – сразу 9, и это – за неполный сезон!). Мы теперь не узнаем, как бы армейцы сыграли в плей-офф или «Финале четырех», но фаворитами они уже точно не были. И болельщики, и разумеется, руководство московского клуба понимали – им нужны перемены. И это длинное межсезонье в ЦСКА стараются провести с толком.

Ушел и Коста Куфос – похоже, главное разочарование из прошлогодней трансферной кампании армейцев. Грек приходил в команду на солидный контракт (по слухам – чуть ли не 3 миллиона долларов в год) после 10 лет в НБА – на него явно рассчитывали, как на одну из главных звезд и лидера. Но получилось хуже, чем у Бэйкера (в НБА почти не игравшего). Коста так и не смог пробиться в старт, в Евролиге играл меньше, чем по 10 минут, набирал по 3,7 очка и 2,8 подбора (это на позиции центрового!). В общем, не оправдал свое приглашение от слова «совсем». Его уход – уж точно не потеря. А самое настоящее избавление.

КТО ПРИШЕЛ?

На самом деле, новичков не так много. А если точно, то пока – всего один. Зато какой! Переход Николы Милутинова из «Олимпиакоса» в ЦСКА – пока что главное событие на европейском баскетбольном рынке. В свои 25 лет он – второй центровой сборной Сербии после суперзвезды НБА и своего тезки Йокича. А также – лидер Евролиги по подборам (8,2 в среднем за прошлый сезон), в том числе – и в атаке (3,6), плюс один из лучших по набранным очкам (10,2). Милутинов, без всяких сомнений, один из сильнейших больших в Европе (так же считает и Димитрис Итудис). И он же – однозначное усиление ЦСКА на позиции пятого номера. Насколько равноценная замена Хайнсу (Кайл тоже когда-то пришел к армейцам из «Олимпиакоса») – узнаем. Но явно, что Никола будет лучше Куфоса.

Все остальные подписания армейцев – продление истекших контрактов со своими же игроками. В первую очередь в ЦСКА выдали новое соглашение Джеймсу – разом до 2023 года. Что косвенно подтвердило – даже в преддверие серьезного финансового кризиса (о котором говорил и президент клуба Андрей Ватутин), с деньгами у армейцев пока все в порядке. На это же указывает и подписание Мулитунова. Майк стал главной движущей силой столичной команды в атаке, подтвердив реноме одного из сильнейших бомбардиров Европы. В сезоне 2018-2019 он стал лучшим в Евролиге по очкам (набирал за «Милан» в среднем по 19,8). В этом году на момент остановки турнира шел третьим с показателем 21,1 – после Шейна Ларкина из «Эфеса» (22,2) и Алексея Шведа из «Химок» (21,4). К Майку бывают претензии в плане организации атак и излишнего желания всегда бросать самому. Бывают претензии и по части защиты. Такой, мол, эгоист от баскетбола. Но справедливости ради придется признать – как правило, он брал инициативу на себя от безысходности. В том ЦСКА, которые мы видели в последнем сезоне, просто не было никого, кто мог бы «зарешать» с той же степенью эффективности, как и Майк. У Де Коло в свое время были Теодосич и Родригес, у Джеймса – не оказалось никого. Его же общая полезность, его значимость для команды и его лидерские качества не подвергаются ни малейшим сомнениям. Продление Майка – однозначный жирный плюс.

Так же и как соглашение с Ховардом Сант-Росом, продленное до того же 2023 года. Кубинец присоединился к команде по ходу сезона и оказался «попаданием в яблочко». Проблемную позицию второго-третьего номера, оголенную в отсутствие Клайберна, он закрыл на «ура». Суперзвездой пока не стал, но выглядел очень полезно – особенно в плане защиты.

Больше вопросов вызывал Дэрран Хиллиард. Американец стал объектом критики за слабый розыгрыш мяча, выбор позиции на площадке и частые промахи, хотя брали его на роль снайпера. Тем не менее, даже так он набирал в Евролиге по 10,6 очков – а это второй показатель в команде (после Джеймса, само собой), если убрать за скобки статистику Уиллу Клайберна (последний все-таки провел всего 4 матча, прежде чем травмировал колено). К тому же, большинство претензий к Хиллиарду обосновано тем, что в отсутствие Уилла он должен был чаще играть на не совсем типичной для себя позиции легкого форварда. С возвращением Клайберна Дэрран вернется на куда более привычный второй номер, где чувствует себя свободно и комфортно. Как ни крути, а продление соглашения с Хиллиардом – тоже разумный шаг со стороны ЦСКА. Тем более, контракт с ним заключен всего на год – если руководство клуба и ошиблось, то далеко идущих последствий у этой ошибки не будет.

КТО ЕЩЕ МОЖЕТ ПРИЙТИ?

Из предыдущего состава ЦСКА под вопросом остался Андрей Воронцевич. Он единственный, с кем пока не простились, но и не продлили контракт. Еще относительно недавно российский форвард был MVP плей-офф Единой лиги и признавался лучшим игроком защиты (оба раза – 2015), выходил в стартом составе на победный финал Евролиги (2016) и признавался MVP «Матча всех звезд» все в той же Лиге ВТБ (2017). Андрей – главнейший ветеран команды, играющий в ЦСКА аж с 2006 года (и это – без перерывов, как у Никиты Курбанова). И почти все это время он был одной из основных фигур среди армейцев. Но частые травмы и, главное, возраст, сказались на Воронцевиче – в последние сезоны его значение в команде падало, как и количество минут, и общая результативность. В недавнем, неоконченном чемпионате Евролиги Андрей набирал по 3,6 очка – на роль и статус звезды он уже однозначно не тянет. Нет, Воронцевич все еще полезен почти для любого российского клуба. Но вот насколько он полезен для ЦСКА?

Один из главных трансферных слухов – интерес красно-синих к Торнике Шенгелии. Член первой сборной Евролиги-2019 давно считается сильнейшим форвардом Европы, играющим на позиции четвертого номера. Даже тот факт, что у грузина есть на руках контракт с «Басконией», ЦСКА не смущает. Была информация, что армейцы договорились с испанцами о выкупе Торнике за 1,5 миллиона долларов. Офис клуба ее опроверг. Но вероятность подписания Шенгелии остается – тем более, в «Басконии» заявили, что если он захочет уйти, держать его не станут.

Если Шенгелию действительно подпишут – то это будет трансферная бомба на уровне прихода Милутинова. А в ЦСКА соберется реально «дрим-тим». От этого же, видимо, зависит и судьба Воронцевича – в случае появления Торнике, ему не останется места в составе. Ведь на «четверге» у армейцев еще есть и Йоханнес Фойтманн, и Семен Антонов, да и Джоэль Боломбой с Клайберном вполне способны на ней поиграть. Если же приход Шенгелии не состоится, Андрей, возможно, останется.

И да, Торнике – не единственный на рынке, к кому армейцы проявляют интерес. По слухам, ЦСКА присмотрелся к американцу Аарону Харрисону (которому вроде как сделали предложение «Зенит» и «Олимпиакос»), Джиммеру Фреддету из «Панатинаикоса» и австралийцу Райану Брокхоффу, знакомому нам по «Локо-Кубани» (он был в составе того «Локо», который стал третьим в Евролиге-2016). Все эти парни – защитники. То есть, армейцы планируют усилить заднюю линию, сняв часть нагрузки с Майка Джеймса. И это логично. Если клубу удастся решить эту задачу (не обязательно за счет ребят, упомянутых выше) и уж тем более заполучить Шенгелию, всем остальным командам придется очень туго.

А шансы на то, что ЦСКА все-таки защитит свой титул в Евролиге, повысятся до максимальных.