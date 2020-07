Рыбалка, персональная вечеринка и баллон антисептика в качестве трофея. Новые хобби игроков НБА

- О нет, они злятся на меня, бро. Я ушел. Только что получил сообщение. Я раскрываю слишком много дерьма. Мне нужно идти. Виноват, – сказал Смит.

Геймерский сетап Харта с Call of Duty

ВОДНЫЕ ГОРКИ И ВЕЧЕРИНКИ У БАССЕЙНА

Кайл Кузма и Джавейл Макги из «Лейкерс» вспомнили, что они все-таки в парке развлечений и пошли кататься на водных горках, воспользовавшись отсутствием очередей. Несмотря на то, что Кузме уже 25 лет, детскую задорность он еще не растерял: эмоции от аквапарка неподдельные!

Не обходится без курьезов. Так, организаторы решили устроить заскучавшим в заточении игрокам небольшой сюрприз, пригласив выступить в отеле DJ Nasty, известного по работе с DJ Khaled. Однако пиар-служба лиги, видимо, тоже отдыхала, поэтому про вечеринку узнал только Дуайт Ховард - до остальных информация не дошла. Центровой, снимавший происходящее в Инстаграм, удивленно отметил, что он тут один. Тем не менее, огромный весельчак не расстроился, пообщался с персоналом, а также по советам подписчиков заказал себе коктейль-слаши (жидкий фруктовый лед) под названием «Канкун Колада», хотя бы частично заменив себе сорвавшийся отпуск в Мексике.

Единственное, чего не учел Дуайт – что он пришел на вечеринку без маски. Хотя по правилам не носить маску можно только в двух случаях – когда игрок находится в своем номере или же на площадке. НБА тут же выписала Ховарду предупреждение (в следующий раз будет солидный штраф). На что он сильно удивился, плюс разозлился: «И кто меня сдал?!» - вопрошал Дуайт в соцсетях. Забыв, наверное, про то, что сам светил свое лицо без маски крупным планом в той самой трансляции с вечеринки.

САМОРАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ НОВОМУ

Игроки «Клипперс» Пол Джордж и Монтрез Харрелл отправились рыбачить. Закидывать удочку у них пока получается хуже, чем мяч в кольцо, однако улов все равно неплохой. Рыбалка стала настолько популярной, что сотрудник проката оборудования сообщил - отелю пришлось заказать дополнительную партию удочек, так как инвентарь за считанное время разошелся по рукам. Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум впервые в жизни поиграл в гольф, выместив всю злость от прерванного сезона на клюшке. А его партнер Джейлен Браун установил в своем номер линую гипербарическую барокамеру – укомплектован Джейлен что надо!

Звезда «Хьюстона» Расселл Уэстбрук опоздал на общий сбор из-за того, что тоже подхватил коронавирус. Так что теперь досиживает двухнедельный карантин, а свободное время тратит на новое хобби – разрабатывает дизайн формы с лозунгами про социальное равенство. НБА официально разрешила игрокам заменить свои фамилии на майках на различные лозунги (не обязательно про «Жизнь черных имеет значение»). Рассел точно воспользуется этой возможностью.

Самое интересное занятие нашел для себя Джош Ричардсон. 26-летний защитник «Филадельфии» приволок с собой… диджейский микшер. И теперь будет с помощью видеоуроков учиться крутить диски, чтобы в следующий раз Ховард слушал уже его сет. Говоря о музыке, невозможно не упомянуть Дэмиана Лилларда, который каждую свободную минуту посвящает написанию новых треков. Лагерь в «пузыре» не стал исключением. D.A.M.E. Dolla (псевдоним Лилларда) заранее подготовился, смастерив небольшую студию со всем необходимым прямо у себя в номере. Были опасения на счет проблем со звукоизоляцией, но рэпер-баскетболист их развеял.

- Говорят, что будут жалобы на то, что я записываю музыку, но у меня нет динамиков. Весь звук в наушниках. Я громко читаю рэп, но не ору во всю глотку. Никто меня не услышит, - сказал Дэм.

Барокамера в номере Брауна

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВСЕМ ВИДАМ СПОРТА

Впрочем, играют в «пузыре» не только в баскетбол. «Даллас Маверикс» организовали целую мини-олимпиаду из видов, не входящий в пул мировых соревнований. В программе оказались корн-хол (игра, в которой целью является забросить мешочек с кукурузными зернами в специальное отверстие на доске), спайкбол (вид спорта, в котором участники, стоя в кругу, по очереди бьют мяч об натянутую на платформе сетку) и паддл-теннис (младший брат тенниса, в котором спортсмены используют деревянную ракетку с небольшими круглыми отверстиями).

Не менее увлекательным получился турнир по настольному теннису в стане «Сан-Антонио». Лучшим «пинг-понгистом» среди «Сперс» стал тренер по физподготовке Келли Форбс. В качестве приза сотрудника команды наградили целым баллоном антисептика! Видимо, это единственный трофей, который достанется в этом году «Сан-Антонио».

Номинация за самый необычный челлендж улетает в Новый Орлеан: защитник «пеликанов» Джей Джей Редик предложил партнерам выпить банку пива залпом. Скорости ветерана позавидует даже известный любитель малиновых пиджаков из 90-х Стас Барецкий. Впрочем, Редик отметился еще и высказыванием о неравенстве в кампусе. Нет, дискриминация в Орландо не по цвету кожи, как вы могли подумать, а по условиям проживания.

- Я смотрел видео с номерами некоторых суперзвезд в других отелях и могу вам сказать, что условия проживания в «пузыре» не для всех одинаковы.У некоторых парней по сути квартиры с двумя или тремя спальнями. К сожалению, у меня этого нет, а также у меня нет кухни, хотя у некоторых парней в комнатах есть кухни.Я нахожусь в этом дерьме уже 14 лет и даже не могу получить хорошую комнату, но неважно, - пожаловался 36-летний игрок.