Откровение от Луки. Как Дончичу удалось с ходу покорить НБА

Еще с осени, когда он принялся зашибать по тридцать очков за игру и вокруг поднялась жуткая шумиха, редакционное начальство начало приставать ко мне: слушай, напиши про Дончича. Вообще-то увиливать от заданий не в моем стиле, но проблема заключалась в том, что словенца в игре я не видел с мая 2018-го, когда он еще выступал за «Реал». А судить о баскетболисте только по статистике и видеонарезкам – непрофессиональная халтура, которая в России применяется все шире, но халтурой от этого быть не перестает. Если же делать все, как следует, то надо обязательно смотреть матчи целиком, то есть, часами торчать по ночам у телевизора или компьютера. При том, что работы у меня и без Дончича хватало: то биатлон, то фигурное катание, то еще что-нибудь… В общем, сразу руки не дошли, потом у него пошли травмы, а по весне НБА вместе с остальным миром накрылась коронавирусом, и вопрос отпал сам собой.

Как часто бывает, в итоге оно оказалось только к лучшему. Когда НБА воскресла в «пузыре» диснеевского комплекса во Флориде, остальной нефутбольный спорт еще продолжал спать, так что ночные матчи заокеанской лиги «на безрыбье» пришлись очень кстати. Плюс там почти сразу пошел плей-офф, который намного показательней бесконечной «регулярки». Двухлетняя «разлука» с Дончичем мне совсем не мешала – наоборот, после нее было легче замечать перемены в его игре. Это как с собственной внешностью: смотришь каждое утро в зеркало и там все как всегда, а потом удивляешься, если тебе говорят, что похудел или, наоборот, поправился.

Итак, что же это за словенский чудо-парень, переписавший все рекорды НБА для 21-летних?

Статистика игроков НБА в 21 год

Клуб и сезон* Рост А М ПР ПД О Лука Дончич Даллас-2019/20 (2) 201 1 33,6 8,8 9,4 28,8 Леброн Джеймс Кливленд-2004/05 (2) 206 3 42,4 7,2 7,4 27,2 Кевин Дюрант Оклахома-2008/09 (2) 211 3 39,5 2,8 6,5 25,3 Шакил О’Нил Орландо-1992/93 (1) 216 5 42,0 2,3 13,3 20,7 Коби Брайант Лейкерс-1998/99 (3) 198 2 37,9 3,8 5,3 19,9 Мэджик Джонсон Лейкерс-1979/80 (1) 206 1 36,3 7,3 7,7 18,0 Кевин Гарнетт Миннесота-1996/97 (2) 211 4 38,9 3,1 8,0 17,0 Яннис Адетокунбо Милуоки-2014/15 (2) 211 4 31,4 2,6 6,7 12,7 Андрей Кириленко Юта-2001/02 (1) 207 3 26,2 1,1 4,9 10,7 Дирк Новицки Даллас-1998/99 (1) 213 4 20,4 1,0 3,4 8,2

Как растут показатели Дончича по ходу его профессиональной карьеры

Возраст М ПР ПД ПТ БИ ТР О Реал-2015/16 16/17 11,1 2,0 2,3 1,2 2,3 31,3 3,5 Реал-2016/17 17/18 19,9 4,2 4,5 1,8 5,6 37,1 7,8 Словения-2017 (ЧЕ) 18 29,1 3,6 8,1 1,3 11,2 31,1 14,3 Реал-2017/18 18/19 25,9 4,3 4,8 2,3 10,5 32,9 16,0 Даллас-2018/19 19/20 32,2 6,0 7,8 3,4 16,5 32,7 21,2 Даллас-2019/20 20/21 33,6 8,8 9,4 4,3 20,6 31,6 28,8

А – амплуа (1 – разыгрывающий, 2 – атакующий защитник, 3 – легкий форвард, 4 – мощный форвард, 5 – центровой), М – минуты (здесь и далее – в среднем за матч регулярного чемпионата), ПР – голевые передачи, ПД – подборы, ПТ – потери, БИ – броски с игры, ТР – процент реализации трехочковых, О – очки.

* Сезоны, завершившиеся в год 21-летия игроков (в скобках – каким по счету был у них этот сезон в НБА).

ЮНЕЦ С ТЕЛОМ МУЖЧИНЫ И ОПЫТОМ ВЕТЕРАНА

В том, что за два заокеанских года он здорово прибавил, нет никаких сомнений. Прежде всего - в проходах и в распасовке, ну и физически покрепче стал. Защитник ростом за два метра, весом 104 кило и превосходно оснащенный технически – это вам не шутки. А что у него там в паспорте написано – вопрос десятый, особенно когда речь идет о человеке, успевшем к 19 годам выиграть главные европейские титулы что в сборной, что в клубе и в последнем случае даже получить звание MVP.

В этом-то и заключается уникальность Дончича. Скажем, Дирк Новицки от природы был одарен не меньше, но он уехал в НБА из заштатного немецкого клуба, будучи «никем и звать никак», и вырос в профессионала уже там, в США. Дончич же пришел в «Даллас», имея в багаже не только молодость с талантом, но и серьезный опыт топ-лидера. В элитном европейском баскетболе, который кое в чем может дать американскому немало очков вперед.

В первую голову это относится к позиционному нападению и розыгрышу мяча. В НБА не очень-то заморачиваются комбинационной игрой, здесь многие «малыши» переводят атаку через центральную линию, начинают комбинацию - и все. А порой и не начинают. Возьмите, к примеру Джеймса Хардена, который лучше сам сто раз стукнет мячом в пол и швырнет десяток «трешек» через руки, чем озаботится дирижерскими функциями. Хотя техника передачи у Хардена вообще-то отменная, при желании он пасует так, как Дончичу и не снилось. Просто он привык играть не столько с партнерами, сколько сам с собой, его это устраивает, а переучивать звезд в НБА не принято, да и некому. Там именно они диктуют условия всем.

Дончич же сызмальства приучен всегда думать за всю пятерку, и это дает ему огромное преимущество. Во время серии плей-офф с «Клипперс» американские телеаналитики, цокая языками, разбирали, как словенец находит свободных партнеров, четко используя смещения обороны противника. Хотя для европейского глаза это – обычное дело: все, как полагается, классический «вход-сброс». Разыгрывающий, который этого не умеет, никогда не станет звездой по нашу сторону Атлантики, будь он хоть суперснайпер. Тренер или отберет у него мяч, переведя на позицию второго «номера», или вообще в запас посадит и мнения не спросит.

В «Реале» Дончич пасовал и похуже, и поменьше, чем сейчас. Там и без него этим было кому заняться. В «Далласе» же словенец попал, можно сказать, на пустое место, здесь у него нет достойных конкурентов по амплуа. Да, отчасти повезло – но ведь этим шансом он блестяще воспользовался, не так ли? Теперь любой игрок «Маверикс», завладев мячом на своей половине, сразу ищет глазами Дончича и, не думая, пасует ему – Лука разберется.

Хотя у этой медали есть и оборотная, отрицательная сторона. То, что Дончич в «Далласе» ведет игру практически в одиночку, говорит не только о мастерстве и амбициях словенца, но и о слабости его команды. Классных партнеров у Луки – раз, два и обчелся: Кристапс Порзингис, Тим Хардуэй… да, пожалуй, и все. Немудрено, что под конец серии с «Клипперс» Дончич совершенно выдохся. После победы в матче №4, где он собрал фантастическую коллекцию из 43 очков, 17 подборов, 13 голевых передач и сравнял счет – 2-2, последовали два поражения «без вариантов» и первый заокеанский плей-офф в его карьере закончился, едва начавшись.

ВЗЯТЬ ВСЕ ЛУЧШЕЕ И ОТ АМЕРИКИ, И ОТ ЕВРОПЫ

Когда два года назад, перед отъездом в НБА, Дончичу дали приз MVP не только выигранного «Реалом» «Финала четырех», но и всего сезона Евролиги, это выглядело довольно спорным «авансом на вырост». Теперь, уже в США, он вновь тянется к своему новому, сегодняшнему «потолку», а то и выше, пытаясь объять необъятное. Но ведь многое получается! Да, девять трехочковых за матч – многовато для игрока с процентом попаданий «слегка за тридцать», однако сильных «стрелков» рядом с Дончичем, как уже было сказано, почти нет. То, что реализация у многих лучше, чем у него, ничего не значит: в основном они либо атакуют без сопротивления после классных передач словенца, либо, если бросок сложный (например, в концовках), предпочитают вернуть Дончичу мяч заодно с ответственностью.

Собственно, дальние броски - его единственный минус, больше слабых мест у парня нет. В проходе забивает с любой руки и любым способом, пасует тоже все разнообразней и разнообразней. Да, порой не хватает скорости и резкости, но это естественно при таких солидных габаритах. Которые к тому же здорово помогают Дончичу в защите и на подборе, в плей-офф-2020 он собирал почти десять отскоков за матч!

Еще любопытно наблюдать, как он, впитывая науку НБА, отбирает и совмещает все лучшее из европейского и американского профессионального баскетбола. Вполне освоил трехочковый со стэп-бэком, то есть, с отшагиванием назад. Уже запросто спорит с тренером, если его хотят заменить – быстро усек, что звезду НБА на скамейке держать не положено. Но и навыки югославской школы тоже не забывает. Постоянные разговоры с судьями, умение актерски «показать» фол, незаметные тычки в борьбе – все это Дончичу не чуждо. Местные игроки обзывают его трепачом и плаксой, но их ворчание Лука пропускает мимо ушей. Мол, вне площадки балабольте сколько влезет.

ВОЗМОЖЕН ЛИ «СПАНУЛИС ДЛЯ НБА»?

По манере сегодняшний Дончич напомнил мне Деяна Бодирогу – виртуозного сербского хитреца, который так и не захотел попробовать свои силы в американской лиге. Понятно почему: как игрок, Бодирога сложился годам к 25, его стали звать в НБА ближе к концу карьеры и не на первые роли, так что покидать Европу ради смутных заокеанских перспектив смысла не было. Дончич же стал первым молодым плеймейкером из Старого Света, сумевшим с ходу проскочить этот барьер и получить самое дорогое, что только есть в НБА, - статус звезды, мяч в руках и право делать с этим мячом все, что душе угодно. Это гораздо важнее максимальной зарплаты, которая теперь от Луки тоже никуда не денется. Через два года первый, дебютантский контракт истечет, и от желающих предложить ему десятки и сотни миллионов не будет отбоя.

Так что большие деньги ему гарантированы. Но этого вряд ли достаточно для игрока, привыкшего побеждать, и, как принято в Европе, ценящего победы выше любой статистики. До чего способен «доиграться» Дончич в плане будущих титулов?

Тут почти все зависит от того, насколько быстро ему удастся стать частью по-настоящему сильной команды. Хоть в «Далласе», если там соберут приличный состав, хоть в другом клубе после обмена – неважно. Тогда Дончич станет меньше бросать, больше дирижировать, больше отдыхать (не в защите, а на скамейке) и перестанет заканчивать матчи «на полусогнутых» от усталости. Все это должно пойти Луке только на пользу и резко приблизить его к чемпионским регалиям.

А еще интересно посмотреть, сумеет ли Дончич стать первым в истории «Спанулисом для НБА». Человеком, который лучше всех умеет выигрывать матчи и которого все, кроме счета на табло, - как добыта победа, кто забил решающий мяч и какие цифры у него в протоколе – интересует в тридцать третью очередь.