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В 35 Леброн ягодка опять. «Лейкерс» в 17-й раз стал чемпионом НБА
12 октября 11:00
автор: Лев Тигай

В 35 Леброн ягодка опять. «Лейкерс» в 17-й раз стал чемпионом НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» разгромил «Майами Хит» в шестом финальном матче, завершил серию со счетом 4-2 и завоевал чемпионский титул.

СПАСИБО «ПУЗЫРЮ»

В конце июля, когда игры НБА возобновились в «пузыре» развлекательного комплекса Disneyworld во Флориде, отношение к данной затее было довольно скептическим. Мол, это будет суррогатный баскетбол, и даже если удастся довести сезон до конца, его победителя нельзя называть полноценным чемпионом.

Однако с тех пор мы настолько привыкли к специфическому антуражу этих матчей, что под конец уже не отличали виртуальных болельщиков на плазменных панелях вокруг площадки от настоящих. Благо звуковое сопровождение в виде искусственного шума трибун тоже было на высоте. И ни одного случая заражения коронавирусом за все два с половиной месяца «НБА в пузыре». Ни единого!

На этом фоне сегодняшние мучения Евролиги, где эпидемия косит всех подряд и начало сезона складывается, мягко говоря, непросто (последний матч «Химок», который им пришлось проводить всемером, смотреть было совершенно невозможно), выглядят какой-то помесью детского сада с сумасшедшим домом. Нет, все-таки по умению организовывать «большой спорт за большие деньги» Старому Свету до Нового – как до луны.

За 74 года своего существования НБА сталкивалась с самыми разными напастями, но всякий раз умудрялась довести чемпионат до конца и завершить его финальной серией до четырех побед. Вот и новый вызов, брошенный баскетбольной лиге №1 страшным вирусом, не смог поколебать ее могущества и изменить установленный порядок вещей. У НБА должен быть плей-офф, в этом плей-офф должен быть финал, а в финале чемпион. Так было, есть и будет.

Еще больше впечатляет то, что финал в «пузыре» не просто состоялся он удался на все сто. С любых точек зрения сюжета, уровня борьбы, качества игры… Ни о какой неполноценности здесь не было речи. И «Лос-Анджелес Лейкерс» 2020 года полноправно займет свое место в чемпионском списке рядом с другими выдающимися командами разных лет. Для калифорнийцев нынешний титул стал 17-м в истории, что означает повторение рекорда «Бостон Селтикс». Эти клубы возвышаются над ландшафтом НБА двумя громадами, кроме них даже семи выигранных чемпионатов нет ни у кого.

ТАКОГО ЛЕБРОНА МЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ

Лично для меня финал-2020 запомнится одним необычным ощущением: впервые в жизни мне нравилось, как играет в баскетбол Леброн Джеймс.

Сначала я не поверил. Подумалось: ерунда, галлюцинация, быть того не может. Вот этот распальцованный эгоист, который всю карьеру пачками подминает под себя партнеров, тренеров, целые команды и сотни миллионов? Да у него громадное «Я» с детства на лбу написано. Он должен быть главным всегда и везде, даже если остальным это во вред.

Тем не менее, с фактами не очень-то поспоришь. Я не о статистике, которую при должном жонглерском умении можно вертеть туда-сюда на 180 градусов, доказывая прямо противоположные вещи, а о самых достоверных впечатлениях – визуальных. О том, что само лезет тебе в мозг через глаза, от чего невозможно отмахнуться.

Пожалуй, переломным доказательством стали слова владельца «Даллас Маверикс» Марка Кьюбана, который недавно заявил: нынешний Леброн на порядок сильнее того, что играл в «Майами» в начале «десятых». По пониманию баскетбола, принятию решений на площадке и т.д. Уж кто-кто, а Кьюбан знал, о чем говорил: прежде, чем добыть с «Хит» свои первые два титула, Джеймс пережил там самую болезненную неудачу в карьере когда в финале 2011-го был сенсационно бит именно «Далласом».

Прочитав этот кьюбановский комментарий, я окончательно убедился в том, что ничего мне не мерещится Леброн на самом деле поумнел. К 35 годам научился, наконец, играть в баскетбол не сам с собой, а пять на пять, как положено. При этом гигантское эго Джеймса никуда не делось. Просто в «Лейкерс» ему нашлось полезное применение. Здесь Леброн уже не свободный художник с девизом «что хочу, то и ворочу», а плеймейкер. Он не стучит мячом в пол, стоя на месте, он пасует.

Да как! При его чудовищной физической силе отдать передачу любой длины, в любом направлении и из любого положения совершенно не проблема. Без замаха? Одними пальцами? И все равно так, чтоб мяч свистел? Да раз плюнуть, только лови и забивай. Раньше Леброн тупо лез под щит и только если не получалось забить начинал судорожно искать скидку. Теперь же он видит направления возможных передач еще до прохода к кольцу и просто выбирает: идти с мячом до конца или отдавать. Куда угодно: хоть налево, хоть направо, хоть себе за спину как в последней атаке позавчерашнего матча №5. Тогда Джеймс стянул к себе всю пятерку «Майами» и Дэнни Грин, получивший мяч на вершине трехочковой дуги, казалось, мог перед броском еще чайку попить никого из соперников даже близко не наблюдалось.

Да, Грин не попал, чемпионство «Лейкерс» отложилось на два дня, и Джеймса нещадно критиковали – мол, самому надо было забивать. Но он-то после матча говорил о другом: что его передача могла выйти получше, реализовать ее тогда было бы проще, в следующий раз мы все сделаем, как надо, и Дэнни забьет. И ведь не выдумывал, стервец, не рисовался! Грину действительно пришлось делать шаг внутрь дуги, поднимать мяч с пола и заново изготавливаться к броску.

ОПЯТЬ «+30»

Вот такой он нынче стал, «Король» Джеймс. А «Лейкерс» обзавелся уникальным разыгрывающим-танком. Вроде слегка уменьшенной копии молодого Шакила О’Нила, только с дриблингом, передачей и приличным броском. Когда Джеймс в быстром отрыве разгоняет свои 113 кило чистейшего боевого веса, обороняющимся сразу каюк, у них вариантов нет. Встречать этот таран одному – страшно, раздавит, а коли вдвоем – он тут же отдаст и все равно вынимай. Ну, и что с ним прикажете делать?

При такой игре его мышцы приобретают особую, двойную ценность, потому что работают на команду. Выходит, не зря Леброн тратил и тратит кучу денег на криотерапию и прочие примочки, поддерживающие тело в идеальной форме и позволяющие избегать травм. В 35 он – такая «ягодка», что легко даст фору любому молодому. Если захочет, хоть до «полтинника» сможет играть.

Сегодняшний матч №6? По большому счету ничего интересного. У «Майами» вернулся в строй основной первый «номер» Горан Драгич, получивший травму ноги в первой финальной игре, но его пять очков за 19 минут ничего не решали. Поскольку «Лейкерс» тоже вернулся к тому, с чего начинал эту серию к разнице «+30». Только не во второй половине, как было 1 октября, а уже в конце второй четверти. После большого перерыва разница доходила до 36 очков. Герой двух предыдущих матчей Джимми Батлер явно вымотался и почти не брал игру на себя, а без него заметных козырей у «Хит» не осталось. Впрочем, они и так сиганули выше головы: сначала первыми в ХХI веке дошли до финала после того, как не попали в топ-4 своей конференции, а под конец навязали борьбу фавориту и в споре за чемпионский кубок. Молодцы, ничего не скажешь.

Звание MVP финала, конечно, дали Леброну. Энтони Дэвис, блиставший в начале серии, дальше заметно сдал и на этот приз не претендовал. Хотя его заслуг в триумфе «Лейкерс» тоже принижать не стоит. Напомню, что в прошлом сезоне Джеймс в Лос-Анджелесе уже был, а команда вообще не попала в плей-офф. И с тех пор, если совсем упрощать, изменилось только одно: 6 июля 2019 года «Лейкерс» провернули трехсторонний обмен, в котором отдали восемь (!) баскетболистов и четыре места на драфте, а получили – одного Дэвиса. Результат, как говорится, на табло.

Впрочем, есть еще одно важное обстоятельство, расчистившее Леброну путь к его четвертому чемпионству впервые за шесть лет в финале не было «Голден Стэйт Уорриорз». Лучшая команда мира второй половины «десятых», доставившая Джеймсу столько неприятностей, в этом сезоне, без травмированных Стефена Карри и Клэя Томпсона, не то, что не доехала до «пузыря», а рухнула на последнее место в лиге.

Но кто сказал, что в будущем они не могут вернуться? Не знаю, как вы, а лично я серию «Голден Стэйт» «Лейкерс» посмотрел бы с превеликим удовольствием. Скажем, в следующем году, а?..

НБА
Плей-офф
Финал
Матч №6

«Майами» – «Лейкерс» – 93:106 (20:28, 16:36, 22:23, 35:19)
«Майами»: Адебайо (25+10 подборов), Батлер (12+8 передач), Краудер (12).
«Лейкерс»: Джеймс (28+14 подборов+10 передач), Э.Дэвис (19+15 подборов), Рондо (19), Колдуэлл-Поуп (17).

Счет в серии: 2-4.

источник: «Советский спорт»
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