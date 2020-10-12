В 35 Леброн ягодка опять. «Лейкерс» в 17-й раз стал чемпионом НБА

СПАСИБО «ПУЗЫРЮ»

В конце июля, когда игры НБА возобновились в «пузыре» развлекательного комплекса Disneyworld во Флориде, отношение к данной затее было довольно скептическим. Мол, это будет суррогатный баскетбол, и даже если удастся довести сезон до конца, его победителя нельзя называть полноценным чемпионом.

Однако с тех пор мы настолько привыкли к специфическому антуражу этих матчей, что под конец уже не отличали виртуальных болельщиков на плазменных панелях вокруг площадки от настоящих. Благо звуковое сопровождение в виде искусственного шума трибун тоже было на высоте. И ни одного случая заражения коронавирусом за все два с половиной месяца «НБА в пузыре». Ни единого!

На этом фоне сегодняшние мучения Евролиги, где эпидемия косит всех подряд и начало сезона складывается, мягко говоря, непросто (последний матч «Химок», который им пришлось проводить всемером, смотреть было совершенно невозможно), выглядят какой-то помесью детского сада с сумасшедшим домом. Нет, все-таки по умению организовывать «большой спорт за большие деньги» Старому Свету до Нового – как до луны.

За 74 года своего существования НБА сталкивалась с самыми разными напастями, но всякий раз умудрялась довести чемпионат до конца и завершить его финальной серией до четырех побед. Вот и новый вызов, брошенный баскетбольной лиге №1 страшным вирусом, не смог поколебать ее могущества и изменить установленный порядок вещей. У НБА должен быть плей-офф, в этом плей-офф должен быть финал, а в финале – чемпион. Так было, есть и будет.

Еще больше впечатляет то, что финал в «пузыре» не просто состоялся – он удался на все сто. С любых точек зрения – сюжета, уровня борьбы, качества игры… Ни о какой неполноценности здесь не было речи. И «Лос-Анджелес Лейкерс» 2020 года полноправно займет свое место в чемпионском списке рядом с другими выдающимися командами разных лет. Для калифорнийцев нынешний титул стал 17-м в истории, что означает повторение рекорда «Бостон Селтикс». Эти клубы возвышаются над ландшафтом НБА двумя громадами, кроме них даже семи выигранных чемпионатов нет ни у кого.

ТАКОГО ЛЕБРОНА МЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ

Лично для меня финал-2020 запомнится одним необычным ощущением: впервые в жизни мне нравилось, как играет в баскетбол Леброн Джеймс.

Сначала я не поверил. Подумалось: ерунда, галлюцинация, быть того не может. Вот этот распальцованный эгоист, который всю карьеру пачками подминает под себя партнеров, тренеров, целые команды и сотни миллионов? Да у него громадное «Я» с детства на лбу написано. Он должен быть главным всегда и везде, даже если остальным это во вред.

Тем не менее, с фактами не очень-то поспоришь. Я не о статистике, которую при должном жонглерском умении можно вертеть туда-сюда на 180 градусов, доказывая прямо противоположные вещи, а о самых достоверных впечатлениях – визуальных. О том, что само лезет тебе в мозг через глаза, от чего невозможно отмахнуться.

Пожалуй, переломным доказательством стали слова владельца «Даллас Маверикс» Марка Кьюбана, который недавно заявил: нынешний Леброн – на порядок сильнее того, что играл в «Майами» в начале «десятых». По пониманию баскетбола, принятию решений на площадке и т.д. Уж кто-кто, а Кьюбан знал, о чем говорил: прежде, чем добыть с «Хит» свои первые два титула, Джеймс пережил там самую болезненную неудачу в карьере – когда в финале 2011-го был сенсационно бит именно «Далласом».

Прочитав этот кьюбановский комментарий, я окончательно убедился в том, что ничего мне не мерещится – Леброн на самом деле поумнел. К 35 годам научился, наконец, играть в баскетбол не сам с собой, а пять на пять, как положено. При этом гигантское эго Джеймса никуда не делось. Просто в «Лейкерс» ему нашлось полезное применение. Здесь Леброн – уже не свободный художник с девизом «что хочу, то и ворочу», а плеймейкер. Он не стучит мячом в пол, стоя на месте, он – пасует.

Да как! При его чудовищной физической силе отдать передачу любой длины, в любом направлении и из любого положения – совершенно не проблема. Без замаха? Одними пальцами? И все равно так, чтоб мяч свистел? Да раз плюнуть, только лови и забивай. Раньше Леброн тупо лез под щит и только если не получалось забить начинал судорожно искать скидку. Теперь же он видит направления возможных передач еще до прохода к кольцу и просто выбирает: идти с мячом до конца или отдавать. Куда угодно: хоть налево, хоть направо, хоть себе за спину – как в последней атаке позавчерашнего матча №5. Тогда Джеймс стянул к себе всю пятерку «Майами» и Дэнни Грин, получивший мяч на вершине трехочковой дуги, казалось, мог перед броском еще чайку попить – никого из соперников даже близко не наблюдалось.

Да, Грин не попал, чемпионство «Лейкерс» отложилось на два дня, и Джеймса нещадно критиковали – мол, самому надо было забивать. Но он-то после матча говорил о другом: что его передача могла выйти получше, реализовать ее тогда было бы проще, в следующий раз мы все сделаем, как надо, и Дэнни забьет. И ведь не выдумывал, стервец, не рисовался! Грину действительно пришлось делать шаг внутрь дуги, поднимать мяч с пола и заново изготавливаться к броску.

ОПЯТЬ «+30»

Вот такой он нынче стал, «Король» Джеймс. А «Лейкерс» – обзавелся уникальным разыгрывающим-танком. Вроде слегка уменьшенной копии молодого Шакила О’Нила, только с дриблингом, передачей и приличным броском. Когда Джеймс в быстром отрыве разгоняет свои 113 кило чистейшего боевого веса, обороняющимся сразу каюк, у них вариантов нет. Встречать этот таран одному – страшно, раздавит, а коли вдвоем – он тут же отдаст и все равно вынимай. Ну, и что с ним прикажете делать?

При такой игре его мышцы приобретают особую, двойную ценность, потому что работают на команду. Выходит, не зря Леброн тратил и тратит кучу денег на криотерапию и прочие примочки, поддерживающие тело в идеальной форме и позволяющие избегать травм. В 35 он – такая «ягодка», что легко даст фору любому молодому. Если захочет, хоть до «полтинника» сможет играть.

Сегодняшний матч №6? По большому счету – ничего интересного. У «Майами» вернулся в строй основной первый «номер» Горан Драгич, получивший травму ноги в первой финальной игре, но его пять очков за 19 минут ничего не решали. Поскольку «Лейкерс» тоже вернулся к тому, с чего начинал эту серию – к разнице «+30». Только не во второй половине, как было 1 октября, а уже в конце второй четверти. После большого перерыва разница доходила до 36 очков. Герой двух предыдущих матчей Джимми Батлер явно вымотался и почти не брал игру на себя, а без него заметных козырей у «Хит» не осталось. Впрочем, они и так сиганули выше головы: сначала первыми в ХХI веке дошли до финала после того, как не попали в топ-4 своей конференции, а под конец навязали борьбу фавориту и в споре за чемпионский кубок. Молодцы, ничего не скажешь.

Звание MVP финала, конечно, дали Леброну. Энтони Дэвис, блиставший в начале серии, дальше заметно сдал и на этот приз не претендовал. Хотя его заслуг в триумфе «Лейкерс» тоже принижать не стоит. Напомню, что в прошлом сезоне Джеймс в Лос-Анджелесе уже был, а команда вообще не попала в плей-офф. И с тех пор, если совсем упрощать, изменилось только одно: 6 июля 2019 года «Лейкерс» провернули трехсторонний обмен, в котором отдали восемь (!) баскетболистов и четыре места на драфте, а получили – одного Дэвиса. Результат, как говорится, на табло.

Впрочем, есть еще одно важное обстоятельство, расчистившее Леброну путь к его четвертому чемпионству – впервые за шесть лет в финале не было «Голден Стэйт Уорриорз». Лучшая команда мира второй половины «десятых», доставившая Джеймсу столько неприятностей, в этом сезоне, без травмированных Стефена Карри и Клэя Томпсона, не то, что не доехала до «пузыря», а рухнула на последнее место в лиге.

Но кто сказал, что в будущем они не могут вернуться? Не знаю, как вы, а лично я серию «Голден Стэйт» – «Лейкерс» посмотрел бы с превеликим удовольствием. Скажем, в следующем году, а?..

НБА

Плей-офф

Финал

Матч №6

«Майами» – «Лейкерс» – 93:106 (20:28, 16:36, 22:23, 35:19)

«Майами»: Адебайо (25+10 подборов), Батлер (12+8 передач), Краудер (12).

«Лейкерс»: Джеймс (28+14 подборов+10 передач), Э.Дэвис (19+15 подборов), Рондо (19), Колдуэлл-Поуп (17).

Счет в серии: 2-4.