В 35 Леброн ягодка опять. «Лейкерс» в 17-й раз стал чемпионом НБА

В конце июля, когда игры НБА возобновились в «пузыре» развлекательного комплекса Disneyworld во Флориде, отношение к данной затее было довольно скептическим. Мол, это будет суррогатный баскетбол, и даже если удастся довести сезон до конца, его победителя нельзя называть полноценным чемпионом.

Однако с тех пор мы настолько привыкли к специфическому антуражу этих матчей, что под конец уже не отличали виртуальных болельщиков на плазменных панелях вокруг площадки от настоящих. Благо звуковое сопровождение в виде искусственного шума трибун тоже было на высоте. И ни одного случая заражения коронавирусом за все два с половиной месяца «НБА в пузыре». Ни единого!

На этом фоне сегодняшние мучения Евролиги, где эпидемия косит всех подряд и начало сезона складывается, мягко говоря, непросто (последний матч «Химок», который им пришлось проводить всемером, смотреть было совершенно невозможно), выглядят какой-то помесью детского сада с сумасшедшим домом. Нет, все-таки по умению организовывать «большой спорт за большие деньги» Старому Свету до Нового – как до луны.

За 74 года своего существования НБА сталкивалась с самыми разными напастями, но всякий раз умудрялась довести чемпионат до конца и завершить его финальной серией до четырех побед. Вот и новый вызов, брошенный баскетбольной лиге №1 страшным вирусом, не смог поколебать ее могущества и изменить установленный порядок вещей. У НБА должен быть плей-офф, в этом плей-офф должен быть финал, а в финале – чемпион. Так было, есть и будет.

Еще больше впечатляет то, что финал в «пузыре» не просто состоялся – он удался на все сто. С любых точек зрения – сюжета, уровня борьбы, качества игры… Ни о какой неполноценности здесь не было речи. И «Лос-Анджелес Лейкерс» 2020 года полноправно займет свое место в чемпионском списке рядом с другими выдающимися командами разных лет. Для калифорнийцев нынешний титул стал 17-м в истории, что означает повторение рекорда «Бостон Селтикс». Эти клубы возвышаются над ландшафтом НБА двумя громадами, кроме них даже семи выигранных чемпионатов нет ни у кого.

Лично для меня финал-2020 запомнится одним необычным ощущением: впервые в жизни мне нравилось, как играет в баскетбол Леброн Джеймс.

Сначала я не поверил. Подумалось: ерунда, галлюцинация, быть того не может. Вот этот распальцованный эгоист, который всю карьеру пачками подминает под себя партнеров, тренеров, целые команды и сотни миллионов? Да у него громадное «Я» с детства на лбу написано. Он должен быть главным всегда и везде, даже если остальным это во вред.

Тем не менее, с фактами не очень-то поспоришь. Я не о статистике, которую при должном жонглерском умении можно вертеть туда-сюда на 180 градусов, доказывая прямо противоположные вещи, а о самых достоверных впечатлениях – визуальных. О том, что само лезет тебе в мозг через глаза, от чего невозможно отмахнуться.

Пожалуй, переломным доказательством стали слова владельца «Даллас Маверикс» Марка Кьюбана, который недавно заявил: нынешний Леброн – на порядок сильнее того, что играл в «Майами» в начале «десятых». По пониманию баскетбола, принятию решений на площадке и т.д. Уж кто-кто, а Кьюбан знал, о чем говорил: прежде, чем добыть с «Хит» свои первые два титула, Джеймс пережил там самую болезненную неудачу в карьере – когда в финале 2011-го был сенсационно бит именно «Далласом».

Прочитав этот кьюбановский комментарий, я окончательно убедился в том, что ничего мне не мерещится – Леброн на самом деле поумнел. К 35 годам научился, наконец, играть в баскетбол не сам с собой, а пять на пять, как положено. При этом гигантское эго Джеймса никуда не делось. Просто в «Лейкерс» ему нашлось полезное применение. Здесь Леброн – уже не свободный художник с девизом «что хочу, то и ворочу», а плеймейкер. Он не стучит мячом в пол, стоя на месте, он – пасует.

Да как! При его чудовищной физической силе отдать передачу любой длины, в любом направлении и из любого положения – совершенно не проблема. Без замаха? Одними пальцами? И все равно так, чтоб мяч свистел? Да раз плюнуть, только лови и забивай. Раньше Леброн тупо лез под щит и только если не получалось забить начинал судорожно искать скидку. Теперь же он видит направления возможных передач еще до прохода к кольцу и просто выбирает: идти с мячом до конца или отдавать. Куда угодно: хоть налево, хоть направо, хоть себе за спину – как в последней атаке позавчерашнего матча №5. Тогда Джеймс стянул к себе всю пятерку «Майами» и Дэнни Грин, получивший мяч на вершине трехочковой дуги, казалось, мог перед броском еще чайку попить – никого из соперников даже близко не наблюдалось.

Да, Грин не попал, чемпионство «Лейкерс» отложилось на два дня, и Джеймса нещадно критиковали – мол, самому надо было забивать. Но он-то после матча говорил о другом: что его передача могла выйти получше, реализовать ее тогда было бы проще, в следующий раз мы все сделаем, как надо, и Дэнни забьет. И ведь не выдумывал, стервец, не рисовался! Грину действительно пришлось делать шаг внутрь дуги, поднимать мяч с пола и заново изготавливаться к броску.

The @Lakers become 2020 NBA CHAMPIONS in #PhantomCam! #LakeShow pic.twitter.com/Fw8qr8k11D