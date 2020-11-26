Хэппи-энд одного актера. Джеймс в одиночку принес ЦСКА победу над «Реалом»

Перед этим матчем «Реал» окончательно расстался с Факундо Кампаццо. Один из лучших плеймейкеров Евролиги последних лет, еще с лета порывавшийся уехать в НБА, но сталкивавшийся с вполне понятным противодействием мадридского клуба, договорился-таки о переходе в «Денвер Наггетс». Кроме того, в Москву не приехал ветеран Руди Фернандес. У ЦСКА же в кои-то веки обошлось без свежих потерь – наоборот, в состав вернулись Йоханнес Фойгтманн и Иван Ухов. До полного комплекта не хватало только травмированного Яниса Стрелниекса. Два самых титулованных клуба Старого Света (10:8 в пользу «Реала» по континентальным титулам) подошли к очной встрече, имея за плечами идентичные победные серии из пяти матчей, и одна из них сегодня закончилась.

Начало осталось за ЦСКА (6:0), но вскоре гости перехватили инициативу. Этому способствовали огромный (220 см) центровой из Кабо-Верде Вальтер Таварес и 33-летний защитник Серхио Юль. Ветеран, всего три года назад признававшийся MVP Евролиги, но в последнее время ушедший в тень из-за многочисленных травм, сыграл и за себя прежнего, и за Кампаццо – и даже за Луку Дончича, вместе с которыми Юль в «Финале четырех»-2018 добывал «Реалу» десятый чемпионский титул.

Во второй четверти отставание ЦСКА достигало 11 очков. Эту разницу хозяева практически отыграли еще до большого перерыва, однако после него продолжения не последовало. Максимум, чего сумели добиться армейцы, это «+4», так что ни о какой «уверенной победе» речи сегодня не шло. Как и о внятном командном нападении. Шутка ли: за всю игру ЦСКА сподобился лишь на четыре голевые передачи, причем на вторую половину из них пришлась всего одна! О партнерах москвичи вспоминали лишь тогда, когда оказывались в трехсекундной зоне и видели перед собой Тавареса. Тут их индивидуальный запал сразу куда-то испарялся, и они принимались судорожно искать скидку – неважно какую, лишь бы не бросать через этого человека-гору. Разумеется, из таких передач не выходило ничего путного.

ЦСКА спасся благодаря двум вещам: первая – преимущество на подборе (39:32), вторая – Майк Джеймс. Вся остальная команда свои последние очки набрала аж за девять минут до финального свистка и, что называется, умыла руки. Чем «Реал» вскоре и воспользовался, выйдя вперед, – 61:60. А потом Джеймс взял мяч в руки и начал забивать. Как угодно: издали, в проходах, в падениях, откуда-то из-за уха… Из его 28 очков ровно половина пришлась на последние минуты.

По идее, ЦСКА должен был побеждать без нервотрепки. Но сначала Дэниэл Хэкетт, останавливая быстрый прорыв, схлопотал умышленный фол. А чуть позже Торнике Шенгелия, вводя мяч в игру из аута за 37 секунд до конца встречи при счете «+2», не нашел адресата для передачи за отведенные на это пять секунд, и судьи отдали мяч «Реалу». Причем случилось это непосредственно после армейского тайм-аута, от чего Димитриса Итудиса едва не хватил удар.