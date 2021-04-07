Илона Корстин: Лига должна зарабатывать, а не только тратить

Мы обсудили все насущные проблемы – от трудностей, связанных с коронавирусом в текущем сезоне до ситуации с женской сборной России, которая не попала на Олимпиаду.

«ТЕСТЫ НА КОВИД ДЕЛАЮ ПОСТОЯННО»

- Давайте сразу быка за рога – этот сезон самый тяжелый в вашей карьере в Лиге ВТБ? – начинаем беседу.

- Определенно! Пандемия наложила огромный отпечаток. В прошлом году мы не смогли определить обладателя титула, потому что не завершили даже регулярный чемпионат, а команды сыграли неравное количество матчей. Вручить кому-то Кубок или медали в такой ситуации было бы просто нечестно, не по спортивному принципу. Осенью все с огромным желанием начали новый сезон, потому что соскучились по баскетболу. Но, конечно, он все равно получается непростой и значительно отличается от всех предыдущих.

- И в чем основные отличия?

- Во-первых, все баскетболисты, работники клубов, делегации и даже сотрудники Лиги должны постоянное тестироваться, чтобы участвовать в матчах и посещать встречи. У нас введено понятие чистой зоны вокруг площадки и внутри раздевалок - там находятся только люди с отрицательными тестами, не более 100 человек: баскетболисты, судьи, обслуживающий персонал. Спортсмены должны сдавать анализ за 48 часов перед каждой игрой, а поскольку все наши команды выступают сразу в нескольких турнирах, а не только в Лиге ВТБ, они вынуждены постоянно тестироваться, тестироваться и тестироваться… На это, естественно, уходит большой бюджет.

Во-вторых, клубам стало сложнее перемещаться. Внутри России это немного попроще, но так как Единая Лига - международный турнир, то возникают отдельные трудности. Например, для выезда в Нур-Султан тесты надо сдать за два месяца и согласовать право на въезд с правительством Казахстана. То есть, теперь мы проходим ещё и через огромное количество дополнительной бумажной работы.

Фото: Единая Лига ВТБ

Идем дальше. Для нас, для офиса Единой Лиги, самое сложное - переносы матчей. Когда команда заболевает, обычно это касается одного-двух игроков. Их изолируют, но здоровые спортсмены могут продолжить играть. Однако это в России. А вот за границей часто на здоровых и заболевших не делят, а сажают на карантин весь состав! И это минимум две недели, в течение которых клуб не может выступать в турнире. Соответственно, все ближайшие матчи просто выпадают из календаря. Их приходится переносить. А календарь и без того сложный, плюс проблема в том, что закончить чемпионат нам надо до 15 июня – это условие ФИБА в связи с летней Олимпиадой, и оно касается всех лиг. Добавьте к этому Евролигу, Еврокубок и Лигу чемпионов, в которых тоже выступают наши клубы, и у которых свой календарь и свои правила… И между всем эти приходится как-то лавировать! На самом деле, это очень сложная задача.

- Как сильно ударил ковид по финансовой составляющей Лиги?

- Безусловно, пандемия отразилась на финансовой составляющей Лиги. Причем, сложности начались еще в прошлом сезоне, который не был доигран. Многие наши партнеры оказались в подвешенном состоянии и взяли паузу. Стали думать над заключёнными контрактами. Это нормально - когда у всех кризис, в первую очередь обрезают спонсорские договора. Нам повезло, ключевые спонсоры остались с нами. Тем не менее, бюджет пришлось корректировать. Причем, быстро. Но это касалось всего. Пришлось в очень короткие сроки понять, что наступила новая реальность и под нее придется адаптироваться.

- Плюсы какие-то есть?

- Можно найти, при желании. Например, мы поняли, что многие наши задачи можно перенести в онлайн. Совещания, собрания, обсуждения – раньше на это тоже тратился бюджет, а теперь мы просто делаем зум-конференцию. Встречаемся в виртуальном пространстве, тратим на переговоры меньше времени, можем конкретнее решить какие-то вопросы.

- Не считали, сколько тестов на ковид уже сделали в этом сезоне?

- Очень много! Точную цифру не назову. У меня дома даже хранятся экспресс-тесты, которые я иногда делаю для себя – просто чтобы на 100 процентов быть уверенной, что все нормально. Хотя ковидом я уже переболела. Еще в прошлом году, во время первой волны.

Фото: Instagram

- Насколько тяжело она далась? Как и период самоизоляции? Кому-то нравилась возможность провести больше времени дома, а у кого-то и семьи распались, поскольку люди уставали друг от друга.

- Моя семья оперативно села на карантин. Перед этим у нас была няня, она занималась с моей дочерью Викторией, которой три года. И несмотря на то, что мы возили ее на машине с работы и на работу, она нас все равно заразила. Мы толком не могли понять, в чем причина – у нас брали анализы и говорили, что они отрицательные. Но когда пропало обоняние, то поняли, что это неспроста. И когда через два месяца сдали кровь на антитела, узнали, что переболели именно коронавирусом. Антител было много! Но перенесли все без особых осложнений. Хотя карантинные месяцы мне не понравились. Да, было больше времени на то, чтобы провести их с семьей. Но и работы меньше не стало. Муж точно работал больше, чем обычно – с утра до вечера проводил видео-звонки и конференции. А я одновременно со своими рабочими обязанностями я выполняла всю работу по дому и заботилась о маленьком ребенке. Пришлось тяжеловато. Конечно, все были в похожей ситуации. И пусть местами было интересно, я бы предпочла, чтобы этой изоляции не было.

- В офисе Единой лиге ВТБ не планируют массовую вакцинацию?

- У нас почти все переболели. Может, процентов 5-10 сотрудников наберется, которых не затронул ковид. Но вакцинация должна быть добровольной. Каждый решает за себя сам.

«ЗЕНИТ» - ГЛАВНОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА»

- Если подвести промежуточные итоги сезона, что вас больше всего удивило?

- Со знаком «плюс» - однозначно, «Зенит»! В прошлом году команда выступала нестабильно, но с приходом Хави Паскуаля она обрела стержень, уверенность в себе. Обычно клубы, которые играют в двух сложных турнирах, как Лига ВТБ и Евролига, порой испытывают определенные сбои. Но «Зенит» идет очень ровно на протяжении всего чемпионата! Сначала это можно было списать на удачу, но теперь мы понимаем, что причина – в грамотной тренерской подготовке и распределении сил.

Фото: Единая Лига ВТБ

Из других плюсов выделю успех «Зелены Гуры». Команда идет на шестом месте в таблице и будет в плей-офф. Они обыграли всех наших лидеров и тоже выступают стабильно. Радует «Нижний Новгород», который периодически «кусает» сильных соперников. Да и в целом чемпионат интересный. Даже «Калев», идущий в подвале таблицы, сумел обыграть ЦСКА. И это был феноменальный матч!

- А из минусов?

- Конечно, «Химки». Мы привыкли ведь их в числе фаворитов, а сейчас они с трудом претендуют на плей-офф.

- В чем успех «Зелены Гуры», которая единственной из иностранных клубов пока выходит в четвертьфинал?

- Думаю, в главном тренере. Жан Табак – довольно жесткий специалист, который сам играл на высшем уровне и имеет огромный авторитет. Жан такой человек, который что-то сказал – и его беспрекословно слушают. Никто не думает о чем-то возразить. Югославская школа! Поэтому «Зелена Гура» так жестко и цепко играет в защите. Там нет ярких звезд, но видна командная химия и видна тактика, которая работает. Плюс, конечно, надо похвалить клуб за эффективное руководство. Я долго вела с ними переговоры о вступлении в Единую лигу. В первый сезон им было сложно, но это нормально. Во-первых, нужно привыкнуть к высокому уровню конкуренции. Во-вторых – к длительным и сложным поездкам. После сложного первого сезона команда полностью освоилась в Лиге, показывает отличные результаты. Также в «Зелена Гуре» ищут любые возможности, чтобы пополнить бюджет. Так они одни из немногих, кто заработал на трансфере - их лидер Иффе Лундберг перешел в ЦСКА за солидную компенсацию. К тому же у клуба несколько крупных спонсоров, несколько средних и еще пласт маленьких. В этом их залог финансовой стабильности, которая так важна в настоящее время.

- Зрители в Польше на матчи ходят?

- Конечно, но не сейчас. Это к вопросу о потерях от пандемии – в начале сезона мы вообще играли без болельщиков. Потом нам разрешили заполнять арены на 25 процентов, сейчас – уже на 50 процентов. Но именно в Польше сейчас третья волна коронавируса, так что там стадионы закрыты для болельщиков.

«НА «МАТЧЕ ЗВЕЗД» НАДО ЗАРАБАТЫВАТЬ. А НЕ ТОЛЬКО ТРАТИТЬ»

Считается, что российские клубы привыкли жить за счет спонсоров и владельцев. Но кто из них успешнее в том, чтобы самим зарабатывать деньги?

- Это сложный вопрос. Даже в Евролиге ввели финансовый фейр-плей – следят за тем, чтобы у каждой команды был определенный баланс между деньгами, полученными от спонсоров, и средствами, который заработал сам клуб. Мы каждый год анализируем бюджеты команд и видим основные источники собственных поступлений – это билеты, абонементы, мерчендайз. Больше всех зарабатывают ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив-Кубань», хотя и им есть куда стремиться.

Кстати, о Москве. В этом году здесь третий раз подряд прошел «Матч звезд» Единой лиги. Хотя первые два состоялись в Сочи и в Питере. Почему отказались от практики устраивать МвЗ в других городах и остановились на столице?

- Мы открыты для любых предложений. Но как гендиректор Лиги ВТБ я должна следить за бюджетом и очень четко его контролировать. Важен баланс между расходами и доходами. В Москве мы можем зарабатывать приличные деньги и покрывать все наши траты на «Матч звезд», потому что у нас есть поддержка столичного департамента спорта, а им интересны такие мероприятия. Скажем, в последний раз на МвЗ претендовала Казань. И мы сказали, что у нас есть определенный бюджет, есть деньги, которые дает Москва и есть средства, которые мы планируем выручить на продаже билетов. Если вы готовы взять на себя часть расходов, мы с удовольствием приедем к вам! Но на таких условиях нас пока принять никто не готов. А мы не можем только бесконечно тратить. Мы должны зарабатывать. В Москве такая возможность имеется. В других городах – увы, нет.

- Когда планировали провести первый «Матч звезд», что брали за ориентир? НБА?

- Конечно, мы смотрели в их сторону. Нам хотелось сделать не просто баскетбольный матч, а интересное шоу, которое было способно заинтересовать самые разные группы людей. Не только любителей нашего спорта. Но, например, их девушек и жен, которые придут с ними на стадион. Детей, которых они возьмут с собой. И так далее. Самый первый МвЗ, который мы провели в Сочи в 2017 году, был очень смелым шагом. Мы знали, что ничего не заработаем, а только потратим, но все равно осознанно на это пошли. Хотя все относились к нашей идее скептически – игроки не хотели ехать, клубы не хотели их отпускать – мол, устанут, могут получить травмы… Но матч прошел очень успешно, вызвал большой интерес, и с тех пор отношение к нему серьезно изменилось. Теперь наоборот – игроки сами рвутся, сами просятся, пишут в своих соцсетях, что готовы играть. Да и клубы предлагают свои варианты, кого из их баскетболистов мы можем пригласить на МвЗ. Это очень приятно.

«ПРОБЛЕМА «ХИМОК» - В ПРОВАЛЬНОМ НАЧАЛЕ СЕЗОНА»

- Вернемся немного назад. Вы уже отмечали, что «Химки» в этом году выглядят значительно хуже, чем мы привыкли. Что с ними происходит и чем это может закончиться? Пока выглядит так, что мы можем потерять если не клуб, то суперклуб – точно.

- Я могу говорить только о том, что знаю из официальных источников. Слухи ходят разные, но я на них не ориентируюсь. А по сути ситуация такова – в начале этого сезона бюджет у «Химок» был немногим меньше, чем у ЦСКА. И больше, чем в прошлом сезоне. Команда строила грандиозные планы, у нее собрался очень сильный состав. Но начался чемпионат, и «Химки» стали одними из первых, кто столкнулся с эпидемией ковида. Лига ВТБ их матчи перенесла, но Евролига этого делать не стала. Позднее там тоже изменили регламент, но «Химки» до этого изменения были вынуждены выставлять усеченные, молодежные составы, играть вшестером и в итоге терпели поражения. В этом и корень проблемы.

Дальше все просто наложилось одно на другое – неудачные матчи привели к внутреннему напряжению, к конфликтам, к недопониманию в раздевалке. Мы видели, что нет коммуникации между тренером и командой. Руководство долго решало эту проблему, в итоге все-таки согласилось на смену наставника. Но результаты уже оказались провальным, ожидания не оправдались, и на этом фоне начались финансовые трудности.

Фото: БК «Химки»

Сейчас клуб продолжает играть и борется за место плей-офф. Состав кардинально поменялся, многие сильные игроки ушли. Я внимательно слежу за всем, что происходит и сопереживаю этой команде. Сложно представить, чтобы этот клуб в будущем сезоне не стал участником Единой лиги! Мы-то привыкли видеть их на лидирующих позициях, в числе претендентов на титул, частью знаменитого «дерби Ленинградки»! Но от этого никто не застрахован.

- Одна из главных проблем «Химок» - невыплата зарплат. Причем в российском баскетболе такое случается, к сожалению, не в первые. Не созрела ли идея для создания профсоюза игроков?

- Это очень интересная тема. У нас такого профсоюза нет, хотя он есть почти во все главных лигах. Создать пытались. И не раз. Но профсоюз не может существовать просто так. Для его работы нужно финансирование – на юридическую поддержку и т.д. Он ведь создается для того, чтобы решать проблемы игроков, которые они сами решить не могут. Но никто не будет работать бесплатно. Скажем, в Евролиге есть профсоюзные сборы – они зависят от опыта и зарплаты баскетболистов. Каждый в начале сезона вносит свой вклад. А у нас, когда доходило до идеи создания профсоюза, то все были «за», но вот платить никто не торопился.

Мы можем сформулировать предложение по созданию профсоюза и помочь с организацией. Но дальше игроки должны самостоятельно взять в свои руки управление профсоюзом. Мы со своей стороны еще в прошлом году сделали первый шаг к тому, чтобы создать такой союз. Например, устроили онлайн-совещание капитанов. Мы были готовы помочь с организацией, что-то подсказать, показать. Но У Единой лиги ВТБ нет дополнительного бюджета и недостаточно сотрудников для функционирования такого профсоюза. Этим должны заняться сами игроки.

Фото: Единая Лига ВТБ

- И как сейчас решаются проблемы с теми же задержками зарплат?

- История действительно не новая. Даже я, когда сама играла, не раз сталкивалась с этой проблемой. Скажем, в Санкт-Петербурге мне заплатили всего один раз – за месяц, хотя я провела там целый сезон. И вообще мы, игроки, тогда сами собирали деньги на выезды – ездили в плацкартах по четыре человека на двух верхних полках… Было весело! Потом, в Турции, в «Бешикташе» мне за 5 месяцев дали всего две зарплаты. В моем случает агент решил вопрос о задержке выплат через БАТ - это организация ФИБА накладывает на клуб санкции, если клуб не гасит задолженности по зарплате игроков. В частности это касается подписания новых игроков и участия в международных турнирах.

- Так это ФИБА. А как в России?

- В России есть специализированный Национальный центр спортивного арбитража. Он рассматривает споры в профессиональном спорте и в спорте высших достижений, включая индивидуальные трудовые споры. По всем вопросам о допуске к спортивным соревнованиям, о нарушении антидопинговых правил, о спортивных санкциях, о спорах, вытекающих из деятельности спортивных агентов можно и нужно обращаться в НЦСА. Кстати, расходы на рассмотрение дел здесь значительно ниже, чем в Европейских спортивных судах, оно доступно для всех. А Единая Лига уже внесла в свой регламент арбитражную оговорку о передаче споров на рассмотрение НЦСА.

- Дмитрий Кулагин, которому не платит «Локо-Кубань», пытается решить вопрос там?

- Если честно, не знаю деталей. Но наблюдаю за этой историей и мне очень обидно, что такой сильный игрок, да еще на пике карьеры, вынужден терять целый год из-за финансовых разногласий с командой. Думаю, можно было попробовать договориться иначе.

- Единая лига посредничать не пыталась?

- Мы в такие вопросы не вмешивается. У Лиги все договора заключены только с клубами. А отношения клубов с игроками не входит в юрисдикцию Лиги.

«ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ МОЖЕТ ВОЗРОДИТЬСЯ»

Фото: Instagram

- Смотрим мы на списки лучших бомбардиров, подбирающих, ассистентов Лиги ВТБ – и почти не видим там имен российских баскетболистов. Это проблема?

- Точно не для Лиги ВТБ. У нас простое правило – в каждой команде должно быть не более шести иностранцев в заявке. А кто из них сколько играет – это уже решает тренер. Нас часто ругают за то, что у нас много легионеров. Но, поверьте, мы анализируем и другие ведущие европейские лиги, но в Лиге ВТБ играет меньше легионеров чем в Испании, Турции и Греции.

- Допустим. Но проблема ли это для российского баскетбола?

- Смотрите – если клуб приглашает иностранного игрока, то явно приглашает сильного. Плохого просто нет смысла звать. И в большинстве случаев такой легионер будет одним из лидеров – из тех, на кого рассчитывает тренер, играет команда, и кто показывает хорошие личные цифры. Так что проблема не в легионерах. А в том, что у нас просто недостаточно сильных российских игроков. Скажем, у ЦСКА их больше, чем у других наших клубов – и в этом их большое преимущество. Но ЦСКА не виноват, что таких игроков не хватает на всех.

- А кто виноват?

- Лично я хотела бы, чтобы сильных российских игроков было больше и они становились лидерами в своих клубах. Но все лучшие и так играют в Лиге ВТБ и вы их знаете. Скорее, проблемы в самой системе подготовке молодых игроков.

- Не можем не спросить – что происходит с нашим женским баскетболом? В те времена, когда вы выступали в сборной, у нас была одна из лучших команд мира. А сейчас мы на Олимпиаду не смогли отобраться. Выходит, женский баскетбол – как суслик из «ДМБ». Вроде и есть, но его не видно.

- Тут много проблем. Возьмем, например, профессиональные клубы – их меньше чем раньше и бюджеты значительно сократились. Причем есть УГМК, который как в мое время скупал всех сильнейших, так и сейчас продолжает скупать. И остается сильнейшим в Европе. Но в общем интерес к женскому баскетболу и у СМИ и у спонсоров значительно упал и естественно это связано с результатами сборной команды.

- А есть новое поколение?

- У нас действительно был серьезный провал. Когда играло мое поколение, ближайший резерв часто страдал – мол, нам не дают играть, мы не можем стать лидерами… Хорошо, мы ушли – освободили место. И что? Никто из тех девочек так и не смог ничего показать. Фактически, осталось выжженное поле. Но сейчас ситуация изменилась. Выросло новое поколение – Вадеева, Мусина, Майга. Они очень талантливые, они способны развиваться и создать очень сильную сборную. Но многим, опять-таки, не достает практики. УГМК скупает всех сильнейших россиянок – и сажает на лавку. Мы в свое время уезжали за границу, пахали до седьмого пота, выгрызая игровое время в чужих клубах, где сами были легионерами. Но приезжали в сборную уже сильными, созревшими мастерами. Сейчас такого почти нет. Но я надеюсь, что все наладится. И Александр Ковалев сумеет из нынешних девушек создать действительно талантливую сборную.

- Когда последний раз играли на площадке?

- Перед «Матчем всех звезд». Причем, играла только против мужчин. Все шло отлично – бросала, забивала, набрала 20 очков, стала MVP. Но после матча была всех в синяках, гематомах. Думала: «Оно мне надо? Не наигралась еще?». Сейчас иногда тренируюсь на паркете «Динамо». Опять же – только с мужчинами. А после нас там тренировка женской команды. Тренер как-то сказал: «Илона, возвращайся. Ты в отличной форме! Мы тебя подготовим – и будешь выступать за нас». Понятно, что несерьезно. Да и не соглашусь в любом случае. Я свое уже открывала. Но все равно слышать такое – очень приятно!