Мозг снова заработал! Тимофей Мозгов впервые за три года вышел на площадку

После отмены прошлого сезона Мозгов опять попал под нож хирурга. И, если честно, лишь немногие верили, что он действительно вернется. Все-таки, Тимофею – без малого 35 лет. Почти три года он не выступал. Денег, заработанных за долгую, успешную карьеру, у центрового хватает. Титулов – тоже.

В России обновили Конституцию, в США – сменился президент, весь мир перевернула эпидемия коронавируса… Сам Мозгов был обменян в «Орландо», где так и не сыграл ни одной встречи. Потом его контракт выкупили. Летом 2019-го он подписался в «Химки». Несколько раз был близок к возвращению. Но мешали то новые осложнения из-за травмы колена (из-за которой, собственно, и возникла все эта пауза). То тот самый ковид. То опять осложнения…

А мы ведь уже и не чаяли дождаться ТиМо! Последний раз он был на паркете еще в июле 2018-го – в отборочном матче на чемпионат мира. Это – за сборную. На клубном уровне Мозгов не выступал с игры «Бруклина» против «Бостона» - в апреле того же 2018-го. Там он за 7 минут набрал 5 очков и 5 подборов.

В общем, ни здоровья, ни особой мотивации для возвращения на паркет не просматривалось. А сам ТиМо как будто превратился в своеобразный талисман «Химок». Сидит на трибунах, болеет за родной клуб. Вроде как часть команды, а вроде – и помочь не может. Приятно было его видеть в принципе. Но будто бы и было понятно, что с этой самой трибуны на площадку он больше не выйдет.

Но мы все ошибались!

НАДО – ЗНАЧИТ НАДО!

- Я все еще хочу играть. Иначе бы не работал столько времени в зале. Не тратил бы столько сил на восстановление после всех своих проблем. А просто официально закончил бы карьеру. Но нет, я пока не готов. Я все еще могу что-то сделать. И я это всем докажу, – говорил Мозгов в интервью «Советскому спорту» ковидным летом 2020-го.

Не обманул!

Жаль, что обстоятельства его возвращения выдались не особо веселыми. «Химки» в этом сезоне столкнулись с серьезными трудностями и, к сожалению, за пару месяцев превратились из фаворитов Евролиги (не главных, но «одними из») в главного аутсайдера чемпионата. Да и в Единой лиге ВТБ только боролись за плей-офф, хотя в прошлом году к моменту остановки турнира уверенно были первыми, впереди ЦСКА!

За последние месяцы команду покинули многие лидеры. Уехали Грег Монро и Йонас Жеребко, не играют Яннис Тимма, Дайрис Бертанс, Девин Букер. Получили травмы Алексей Швед и Джордан Мики. Возможно, именно травма последнего подтолкнула тренерский штаб к решению заявить на матч с «Енисеем» Мозгова. Конечно, по согласованию с игроком. То есть, отчасти мера была вынужденной. Больших-то почти не осталось, тем более – подобного класса! Но главное в этой истории вовсе не то, что заставило «Химки» послать в бой ТиМо. А два совсем других фактора.

Первый – он, наконец, готов играть! Спустя без малого три года после последнего матча!

Второй – он готов играть на любых основаниях. Без привязки к статусности матча. Не «Финал четырех» Евролиги, а рядовая встреча регулярки Лиги ВТБ против скромного «Енисея»? Если она важна для «Химок» - о-кей. Надо – значит надо. Значит – выйду на паркет.

И Мозгов вышел.

ВИЖУ ЦЕЛЬ, НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙ

Не в старте. Со скамейки. Но уже в первой четверти. И почти сразу же набрал первое очко – со штрафных.

Timofey Mozgov is back to action! pic.twitter.com/0gqpquQpQb — VTB League (@VTBUL) April 12, 2021

Потом еще одно – опять с линии. Потом отзащищался под щитами, проверил могучие плечи в плотной, жесткой борьбе. Отдал передачу на партнера. Помог команде нарастить отрыв в очень важный момент – при равной борьбе на экваторе стартовой половины.

Где надо – подбодрил партнеров. Где надо – авторитетно на них же прикрикнул. Когда понадобилось – забил и с игры. Пусть немного. Всего пару раз (в конкретном случае пара – действительно значит «два»). Но большего от него и не требовалось. По крайней мере, исходя из ситуации.

«Химки» дожали неуступчивых соперников – 89:83. И тут важен как сам результат – желто-синие все-таки вышли в плей-офф! И сам момент – ТиМо снова в деле!

Как все-таки приятно снова видеть его на паркете.