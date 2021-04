Мозг снова заработал! Тимофей Мозгов впервые за три года вышел на площадку

А мы ведь уже и не чаяли дождаться ТиМо! Последний раз он был на паркете еще в июле 2018-го – в отборочном матче на чемпионат мира. Это – за сборную. На клубном уровне Мозгов не выступал с игры «Бруклина» против «Бостона» - в апреле того же 2018-го. Там он за 7 минут набрал 5 очков и 5 подборов.

Сколько с тех пор воды утекло!

⚡️ Timofey Mozgov did not play 1015 days. But today he's back! pic.twitter.com/uS9g9xyagq