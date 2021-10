Баскетболист ЦСКА Шенгелия признан лучшим игроком второго тура Евролиги

Представитель ЦСКА Торнике Шенгелия признан лучшим баскетболистов второго тура Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.

Благодаря игре грузина, который в набрал 23 очка, сделал четыре подбора и отдал три ассиста ЦСКА победил накануне «Анадолу Эфес» (100:96).

The MVP of Round 2...



A display of pure POWER from @TokoShengelia23 #EveryGameMatters pic.twitter.com/qMIkMKMdng