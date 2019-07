Стали известны соперники УНИКСа и «Локомотива-Кубани» в Еврокубке

По результатам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Барселоне, казанская команда попала в группу С, где ее соперниками станут турецкая «Дарюшшафака», хорватская «Цедевита», испанский «Ховентут», итальянская «Брешиа Леонесса» и французский «Нантер».

Краснодарский клуб в группе B сыграет с литовским «Ритусом», турецким «Тофашем», французским «Лиможем», сербским «Партизаном» и итальянским «Рейером».

Добавим, что в турнире принимают участие 24 команды, которые разделены на четыре группы по шесть команд. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в топ-16, где будут разделены на четыре группы по четыре команды.

Here you go! Everything is set for the new 2019-20 #7DAYSEuroCup season 💪



Thoughts?? pic.twitter.com/UOR2B7h7YT