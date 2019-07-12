Стали известны соперники УНИКСа и «Локомотива-Кубани» в Еврокубке

По результатам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Барселоне, казанская команда попала в группу С, где ее соперниками станут турецкая «Дарюшшафака», хорватская «Цедевита», испанский «Ховентут», итальянская «Брешиа Леонесса» и французский «Нантер».
Краснодарский клуб в группе B сыграет с литовским «Ритусом», турецким «Тофашем», французским «Лиможем», сербским «Партизаном» и итальянским «Рейером».
Добавим, что в турнире принимают участие 24 команды, которые разделены на четыре группы по шесть команд. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в топ-16, где будут разделены на четыре группы по четыре команды.
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