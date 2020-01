Кириос вышел на матч с Надалем в майке Брайанта (фото)

26-я ракетка мира Ник Кириос почтил память баскетболиста Кобе Брайанта, выйдя на матч четвертого круга турнира «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне с испанцем Рафаэлем Надалем, в майке бывшего защитника «Лейкерс».

В воскресенье 41-летний американец разбился в Калифорнии при крушении личного вертолета. Возможной причиной авиакатастрофы называют густой туман.

Всю свою карьеру Брайант провел в «Лейкерс», с которыми за 20 лет выиграл пять чемпионских титулов НБА. В составе сборной США он стал двукратным олимпийским чемпионом.

Кириос появился на Rod Laver Arena в желтой майке «Лейкерс» с восьмым номером, под которым Брайант начинал свою карьеру в НБА.

Missed the warm-up?@NickKyrgios paid homage to the late Kobe Bryant 8⃣💔#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/kTKniTJykw