Кириос вышел на матч с Надалем в майке Брайанта (фото)

26-я ракетка мира Ник Кириос почтил память баскетболиста Кобе Брайанта, выйдя на матч четвертого круга турнира «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне с испанцем Рафаэлем Надалем, в майке бывшего защитника «Лейкерс».
В воскресенье 41-летний американец разбился в Калифорнии при крушении личного вертолета. Возможной причиной авиакатастрофы называют густой туман.
Всю свою карьеру Брайант провел в «Лейкерс», с которыми за 20 лет выиграл пять чемпионских титулов НБА. В составе сборной США он стал двукратным олимпийским чемпионом.
Кириос появился на Rod Laver Arena в желтой майке «Лейкерс» с восьмым номером, под которым Брайант начинал свою карьеру в НБА.
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