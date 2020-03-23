Игрок «Юты», заразившийся коронавирусом, лишился обоняния и вкуса

Игрок «Юты» Руди Гобер, заболевший коронавирусом, рассказал о состоянии своего здоровья.
«Хочу поделиться информацией, потеря обоняния и вкуса является одним из симптомов. Последние четыре дня я ничего не чувствую. Кто-нибудь столкнулся с подобным?» — написал Гобер в Twitter.
Напомним, Гобер стал первым игроком НБА, сдавшим положительный тест на коронавирус. После этого ассоциация приняла решение приостановить игры регулярного чемпионата.
31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 300 тыс. человек, около 13 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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