Игрок «Юты», заразившийся коронавирусом, лишился обоняния и вкуса Регулярный чемпионат НБА приостановлен.

Игрок «Юты» Руди Гобер, заболевший коронавирусом, рассказал о состоянии своего здоровья.

«Хочу поделиться информацией, потеря обоняния и вкуса является одним из симптомов. Последние четыре дня я ничего не чувствую. Кто-нибудь столкнулся с подобным?» — написал Гобер в Twitter.

Just to give you guys an update, loss of smell and taste is definitely one of the symptoms, haven’t been able to smell anything for the last 4 days. Anyone experiencing the same thing? — Rudy Gobert (@rudygobert27) March 22, 2020

Напомним, Гобер стал первым игроком НБА, сдавшим положительный тест на коронавирус. После этого ассоциация приняла решение приостановить игры регулярного чемпионата.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 300 тыс. человек, около 13 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.