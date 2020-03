Игрок «Юты», заразившийся коронавирусом, лишился обоняния и вкуса

Игрок «Юты» Руди Гобер, заболевший коронавирусом, рассказал о состоянии своего здоровья.

«Хочу поделиться информацией, потеря обоняния и вкуса является одним из симптомов. Последние четыре дня я ничего не чувствую. Кто-нибудь столкнулся с подобным?» — написал Гобер в Twitter.

Just to give you guys an update, loss of smell and taste is definitely one of the symptoms, haven’t been able to smell anything for the last 4 days. Anyone experiencing the same thing?