В World Press Photo выбрали лучшую спортивную фотографию 2019 года

Организаторы международного конкурса World Press Photo объявили победителей. В номинации «Спорт» лучшим был признан снимок Марка Блинча, фотографа клуба НБА «Торонто Рэпторс».

12 мая прошлого года «Рэпторс» победили «Филадельфию Севенти Сиксерс» в решающем седьмом матче полуфинала Восточной конференции (92:90). На последних секундах основного времени при счете 90:90 игрок «Торонто» Кавай Леонард исполнил решающий бросок. Мяч четыре раза ударился о кольцо, прежде чем опуститься в сетку. Леонард наблюдал за происходящим, присев на парке за пределами площадки.

Этот волнующий момент и сфотографировал Блинч.

Впоследствии «Торонто Рэпторс» добрались до финала плей-офф. Обыграв «Голден Стэйт Уорриорз» в шести матчах, канадский клуб впервые в истории стал чемпионом НБА.

