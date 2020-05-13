Решение о возобновлении сезона НБА будет принято в течение 2-4 недель - Советский спорт
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13 мая 2020 08:21Баскетбол

Решение о возобновлении сезона НБА будет принято в течение 2-4 недель

Руководство НБА впервые с момента приостановки чемпионата обозначила конкретные сроки для возобновления сезона.

Как сообщает в своем «твиттере» журналист The Athletic Шэмс Чарания, комиссионер НБА Адам Сильвер заявил сегодня Совету управляющих, что рассчитывает на то, что решение о возобновлении сезона будет принято в течение двух-четырех.

Отмечается, что НБА и профсоюз игроков лиги (NBPA) сформируют рабочую группу для обсуждения вариантов возвращения в игру.

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