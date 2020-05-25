Сезон в Евролиге завершен досрочно Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение досрочно завершить сезон.

Об этом в своем твиттер сообщил журналист Sportando Эмилиано Карчиа.

Также отмечается, что досрочно завершен сезон и во втором по значимости европейском турнире – Еврокубке.

Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу выступил за досрочное завершение сезона.