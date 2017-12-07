Этапы Кубка мира проходят в основном в небольших городках, но ведь и в них есть достопримечательности, своя большая история.

Мы решили рассказать о каждом из них, выделяя самое интересное и полезное в практическом плане. Из этой статьи вы сможете не только узнать, как добраться до того или иного города, но чем заняться в свободоное от гонок время.

Этап в Эстерсунде уже прошел, но биатлонный караван сюда заезжает каждый год, поэтому предлагаем начать наше знакомство именно с этого города.

1-й ЭТАП. ЭСТЕРСУНД (ШВЕЦИЯ). 26 ноября – 3 декабря 2017 года

Эстерсунд - город в центральной Швеции, расположен на берегу озера Стуршен. Является административным центром провинции Емтланд. По численности населения (60 тысяч жителей) Эстерсунд занимает 36-е место в Швеции.

Как добраться

Расстояние от Стокгольма до Эстерсунда по прямой составляет 466 км.

Добраться из столицы можно на самолете (время в пути 55 минут), либо на ночном поезде. Время в пути - 7 ч. 52 мин. На автомобиле дорога составляет более 6 часов.

В Эстресунде расположен Центральношведский университет, в нем могут обучаться до 15 тысяч студентов.

Спорт

В Эстерсунде есть одноименный футбольный клуб, который в 2017 году достиг главного успеха в истории: выиграл Кубок Швеции, победив в финале Норчепинг – 4:1. «Эстерсунд» прошел три отборочных раунда Лиги Европы и вышел в групповой турнир.

Достопримечательности

В Эстерсунде находятся музей «Ямтли», дом-музей композитора Вильгельма Петерсона-Бергера, а также зоопарк.

2-й ЭТАП. ХОХФИЛЬЦЕН (АВСТРИЯ). 8-10 декабря 2017 года

Хохфильцен расположен в исторической местности Тироль. На 2005 год население составляло 1131 человек.

Как добраться

Поезда из Вены в Хохфильцен отправляются со станции Wien Westbahnhof. Вам нужно садиться на поезд Railjet. Поезда ходят каждые 4 часа. Время в пути 3 ч. 28 мин.

Спорт

Четыре раза в Хохфильцене проходил чемпионат мира по биатлону (1978, 1998, 2005, 2017). Ежегодно проходят этапы Кубка мира.

Достопримечательности

Тихий альпийский городок, по российским меркам – поселок. Особых достопримечательностей нет, но рядом находятся относительно крупные города - Леоганг (расстояние 11 км) и Кицбюэль (17 км), где с развлечениями и достопримечательностями дело обстоит получше.

3-й ЭТАП. АНСИ (ФРАНЦИЯ). 14-17 декабря 2017 года

Административный центр департамента Верхняя Савойя

Население — 51 000 жителей. Расположен на северном берегу одноименного озера в 40 км к югу от Женевы.

Как добраться

В самом Анси есть небольшой аэропорт, куда прилетают самолеты из Парижа. Из столицы Франции также можно доехать на поезде, которые ходят 4 раз в день. Время в пути 3 ч. 40 мин.

Ближайшие к Анси аэропорты: Лион (126 км), Женева (44 км). Добраться из них в Анси можно на автобусах.

Спорт

Местный футбольный клуб «Анси» выступает в региональной лиге. На этом же стадионе свои домашние матчи проводит футбольный клуб «Эвиан» из Лиги 1. Максимальная вместимость арены 15 714 зрителей.

Город являлся кандидатом на проведение Олимпиады-2018, но проиграл корейскому Пхенчхану.

Достопримечательности

Над Анси возвышается средневековый замок, расположенный на холме в центре города. Первое упоминание о нём, предположительно основанном на месте крепости VIII века, появилось в XII веке. Замок служил резиденцией графов Женевы, а позже герцогов Савойских. В замке находится музей.

Еще два уникальных объекта. Позднеготическая церковь Святого Петра, построенная в XVI веке, является центром епископства Анси. Островной дворец, расположенный в центре канала Тью, построен в 1132 году.

4-й ЭТАП. ОБЕРХОФ (ГЕРМАНИЯ). 4-7 января 2018 года

Оберхоф расположен в земле Тюрингия. Входит в состав района Шмалькальден-Майнинген. Население составляет 1530 человек.

Как добраться

Ближайший аэропорт к Оберхофу — Эрфурт. От Эрфурта до Оберхофа можно добраться на электричке (дорога занимает около часа). Однако этот аэропорт обслуживает только внутренние рейсы. Удобнее всего перелет до Берлина, Франкфурта и Лейпцига. Далее местными авиалиниями до Эрфурта или же на поезде, на котором, к примеру, из Берлина и Франкфурта дорога занимает примерно 3 часа.

Спорт

Оберхоф является центром зимнего спорта (прыжковые трамплины, бобслейная трасса, лыжный стадион и т.д.). Город был центральной базой подготовки олимпийской сборной ГДР. Начиная с 1984 года, здесь ежегодно проводятся этапы Кубка мира по биатлону. В 2004 году прошел чемпионат мира.

Достопримечательности

Оздоровительный аквапарк «H2Oberhof» является прекрасным предложением для отдыха всей семьи. Там вы можете поплавать в бассейне с 28-градусной водой с видом на снежную вершину, повеселиться на гигантской водной горке или в канале бурного потока воды, либо просто насладиться просторной сауной и спа-центром.

Другие туристические достопримечательности включают в себя посещение стеклодувов, а также экзотариума.

5-й ЭТАП. РУПОЛЬДИНГ (ГЕРМАНИЯ). 10-14 января 2018 года

Рупольдинг подчиняется административному округу Верхняя Бавария.

Население - 6286 человек

Как добраться

Из России самолетом до Мюнхена (130 км до Рупольдинга) или Зальцбурга (40 км до Рупольдинга). Далее на поезде до станции Ruhpolding, Central. Расписание электричек и цены на сайте bayern-fahrplan.de.

Спорт

Близ Рупольдинга расположена «Chiemgau Arena», на которой расположен комплекс трамплинов, а также знаменитый биатлонный центр. Здесь прошли четыре чемпионата мира по биатлону (1979, 1985, 1996, 2012). Регулярно проходят этапы Кубка мира.

Достопримечательности

В окрестностях Рупольдинга находятся два красивейших древних замка: Штауфенек (22 км), Хознашау (23,4 км), а также замок на острове Херрен-ам-Зее (20 км). Но всего в 30 км распложен Зальцбург, где с достопримечательностями полный порядок.

6-й ЭТАП. АНТХОЛЬЦ-АНТЕРСЕЛЬВА (ИТАЛИЯ). 18-21 января 2018 года

Антхольц-Антерсельва расположен в провинции Больцано-Боцен (Южный Тироль), регион Трентино - Альто-Адидже (Зюдтироль). Находится на границе с Австрией, в 110 км к северо-востоку от Тренто и в 60 км к северо-востоку от Больцано. Население - 2 866 человек.

Как добраться

Удобнее всего добираться сюда на самолетах до Инсбрука (130 км), либо до Больцано (60 км), откуда до курорта курсируют автобусы.

Спорт

В коммуне находится «Арена Альто-Адидже». На ней 5 раз проходили чемпионаты мира (1975, 1976, 1983, 1995, 2007).

Достопримечательности

Озеро Антерсельва (1640 м) — это нетронутая природа, живописные берега и близость к национальному парку Ведретте. Примечательны и церкви городка Санта-Вальпурга, барочная Сан-Джордио (1798) в Антерсельва-ди-Меццо и Сан-Джузеппе в Антерсельва-ди-Сопра.

7-й ЭТАП. КОНТИОЛАХТИ (ФИНЛЯНДИЯ). 8-11 марта 2018 года

Контиолахти – название города и общины в провинции Северная Карелия. Население - 13 251 человек.

Как добраться

Международные авиарейсы в Финляндию прилетают в Хельсинки. Оттуда несколько ежедневных рейсов в Йоенсуу. Продолжительность полета 65 минут.

Аэропорт Йоенсуу расположен в 11 км от центра города Йоенсуу и в 25 км от биатлонного стадиона Контиолахти.

Из Хельсинки в Йоенсуу отправляется 6 поездов в день, дорога занимает около 4,5 часов.

Спорт

В нескольких километрах южнее города, в лесу на берегу озера, расположен лыжный стадион вместимостью 10 тыс. зрителей, на котором проводятся этапы Кубка мира по биатлону. Также Контиолахти принимал чемпионат мира по биатлону (1999 и 2015).

Достопримечательности

Неподалеку от города находится национальный парк Коли.

8-й ЭТАП. ХОЛМЕНКОЛЛЕН (НОРВЕГИЯ). 15-18 марта 2018 года

Хольменколлен - часть района Вестре Акер в Осло. Он находится на холме и является самой высокой точкой Осло. С конца XIX века - центр отдыха и культуры.

Как добраться

Регулярным рейсом «Аэрофлота» Москва-Осло (aeroflot.ru) – ежедневно, или рейсом Санкт-Петербург – Осло а/к Norwegian Air Shuttle (norwegian.no )

Есть также много вариантов с пересадками (SAS через Копенгаген или Стокгольм, дискаунтер Air Baltic через Ригу и др.)

Из аэропорта Гардермуен в центр города можно добраться на скоростном поезде flytoget.no(это самый быстрый, но и самый дорогой вариант). Можно также на обычной электричке: nsb.no или на автобусе flybussexpressen.

До горнолыжного курорта можно доехать на метро из центра Осло по линии № 1 до первой остановки с названием «Холменколлен».

Можно добраться и на машине всего за 15-20 минут. С кольцевой дороги следует съехать у Smectad и далее следовать указателям по направлению к горнолыжному курорту.

Спорт

В Холменколлене находятся лыжный трамплин, биатлонная трасса. На этой трассе ежегодно проходит один из этапов Кубка мира по биатлону.

Достопримечательности

В городе есть несколько туристических мест, которые стоит посетить. Это самый старый в мире Лыжный музей, открытый в 1923 году. Здесь вниманию туристов представлены старинные и самые длинные лыжи, а также многочисленные истории и легенды об экспедициях к северному полюсу. Можно также полюбоваться водопадом Ворингфоссен, высота которого составляет 183 метра. Но самой интересной достопримечательностью курорта считается огромный каменный тролль Коллен — герой детских норвежских сказок.

К вашим услугам также основные достопримечательности Осло. Нобелевский центр Мира, Королевский дворец, скульптурный парк Вигеландспаркен и парк развлечений Тюсенфрюд, а кроме этого стоит отдать дань памяти великим норвежцам – Хейердалу в Музее «Кон-Тики», Нансену и Амундсену – в Музее «Фрама».

9-й ЭТАП. ТЮМЕНЬ (РОССИЯ). 22-25 марта 2018 года

Тюмень занимает 18-е место среди городов России по численности населения – 745 000 жителей. Город расположен на юге Западной Сибири, на берегу реки Туры в 205 км от Кургана и в 325 км от Екатеринбурга и в 1716 км от Москвы.

Как добраться

Из Москвы в Тюмень в день отправляется порядка десяти прямых авиарейсов и еще столько же рейсов с пересадками. Время в пути 2 часа 17 минут. Самолеты вылетают из аэропортов Домодедово и Внуково.

Спорт

В городе несколько клубов по различным видам спорта. ФК «Тюмень» в 90-х годах играл в высшей лиге, в сезона-2014/15 выступает в первенстве Футбольной национальной лиги. ХК «Рубин» играет в Высшей хоккейной лиге, мини-футбольный клуб МФК «Тюме́нь» играет в Суперлиге.

Уникальный биатлонный стадион «Жемчужина Сибири» находится в 40 километрах от города.

В Тюмени родились несколько известных спортсменов, в частности биатлонист Антон Шипулин.

Достопримечательности

Спасская церковь, расположенная на пересечении улиц Челюскинцев и Ленина, одна из главных достопримечательностей.

Памятник маме - один из оригинальных и необычных памятников. Он расположен на пересечении улиц - Комсомольской и Свердлова.

Ильинский женский монастырь на набережной реки Тура.

Католический храм Церковь Святого Иосифа Обручника.

Крестовоздвиженская церковь, выполненная в стиле барокко, располагается на берегу реки Туры. Крестовоздвиженский храм был заложен в 1774 г.

Сквер сибирских кошек в центральной части города.