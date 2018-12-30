Евгений Редькин: Нелегкая ноша Шипулина теперь перешла на Логинова

Биатлон 30 декабря 2018 22:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Круглов Александр

На прошедших в конце года отборочных соревнованиях «Ижевская винтовка» три из шести гонок выиграли ханты-мансийские спортсмены и завоевали пять мест в сборной России. Это стало поводом для разговора с главным тренером Югры Евгением Редькиным. Также он поделился своим мнением о системе отбора, выступлении россиян на декабрьских этапах и завершении карьеры Антоном Шипулиным.

– В вашей карьере «Ижевская винтовка» сыграла судьбоносную роль и открыла дорогу к вершине олимпийского пьедестала. Насколько соревнования изменились за прошедшие 26 лет?

– Эти соревнования были всегда самыми ответственными: в них выступали спортсмены, независимо от статуса, регалий и прочего. Тот, кто побеждал, запрыгивал в последний вагон состава команды и имел право выступать на чемпионате мира и Олимпийских играх. У меня была примерно такая ситуация

– Кто сейчас может повторить ваш путь и проявить себя на чемпионате мира?

– Я надеюсь, что все победители и призеры «Ижевской винтовки» проявят себя если не в главной, то в резервной команде. Нужно понимать, что поменялся регламент и те, у кого нет квалификации на Кубок мира не могут начать выступать там. Это коснулось нашего Вадима Филимонова. В любом случае он будет выступать на Кубке IBU и стремиться попасть в основную команду хотя бы на чемпионате Европы, что тоже является высоким уровнем.

– В ханты-мансийской команде больше всего претендентов на попадание в сборную на этих соревнованиях. Как удается поддерживать столь высокий уровень во всей команде?

– Ребята подошли в очень хорошей форме. Помимо Филимонова себя проявили Семен Сучилов, Дмитрий Иванов, Иван Томилов, Алексей Корнев, Никита Поршнев. Кому-то из них не хватило одного точного выстрела, чтобы отобраться в команду. У нас очень высокая внутренняя конкуренция, отсюда и приличный уровень подготовки. Приятно было смотреть за работой ребят и девчонок на трассе и стрельбище.

– Анастасия Морозова год назад была известна лишь узкому кругу специалистов, а сейчас дебютировала в Кубке мира. За счет чего ей удалось добиться такого прогресса?

– Она очень целеустремленная и неизбалованная девчонка, настоящая трудяга. Ей есть над чем работать, много все еще ошибок в стрельбе, но она ответственно относится к работе и прислушивается к советам. С ней мы связываем надежды на успешное будущее.

– Ее жених Никита Поршнев тоже подавал большие надежды, но из-за проблем со здоровьем старт сезона у него не задался. Как планируете работать над его развитием в дальнейшем?

– На Никиту мы тоже надеемся. Он парень серьезный и достаточно талантливый. Время у него есть, чтобы проявить себя. В этом году ему надо стабилизироваться и попробовать свои силы в международных соревнованиях. Мы ставим для всех ребят задачу набирать рейтинг и попадать в сборную России, где отличные условия для тренировок и возможность выступать на международных стартах, где люди растут быстрее.

– Ваш отдаленный резерв тоже не отстает. Юниоры и юноши также в декабре побеждали на всероссийских соревнованиях. Что ждет их в будущем?

– Юниоры вообще очень сильно порадовали. Два дня назад в Чайковском Алексей Вагин стал победителем соревнований, Ксения Довгая заняла второе место, а Воронова – третье. Они тоже набирают определенный рейтинг и рассматриваются для участие в первенстве мира, что нас не может не радовать. Давно у нас не было представителей в юниорской команде. В этом году мы в Союзе биатлонистов Югры за счет субсидий, выделяемых правительством округа, полностью профинансировали летнюю подготовку, просмотрели порядка 20 девочек и мальчиков 2000-2003 годов рождения. Качественная подготовка позволила вывести ребят на всероссийские соревнования и там оценить их готовность и способности. Мы не ставим для юношей высоких задач. В этом возрасте сегодня может один выстрелить, а завтра – другой. Им предстоит участвовать во Всероссийской спартакиаде, а также международных соревнованиях «Дети Азии». На ближайшие пять лет стоит задача реорганизовать работу биатлонных центров нашего округа. Для этого необходимо открытие новых отделений, строительство стрельбищ.

– Насколько конструктивным получился диалог с руководством СБР на тренерском совещании? Как вы относитесь к предлагаемым изменениям системы отбора и увеличении количества ротаций между Кубком России и международными соревнованиями?

– Мы выдвигали предложение, чтобы два-три худших спортсмена на Кубке IBU чаще обменивались на двух-трех лучших в Кубке России. Так мы смогли бы проверить больше молодежи на международных стартах и подготовить внушительную скамейку запасных. К тому же расширив состав команды на Кубке IBU мы бы получили возможность оперативно заменить приболевших спортсменов. В Хохфильцене случилась небольшая паника, когда некого было ставить в эстафетную команду, а в Нове-Место некем было заменить приболевшую Евгению Павлову. Чтобы такого не было, нужно приглашать больше спортсменов на международные соревнования. Там совсем другая атмосфера, к которой надо привыкать. Морозова мне рассказывала, какое впечатление на нее произвели переполненные трибуны в Чехии, шум и шоу вокруг гонок. У нас на российских стартах такого нет и близко, а к этому надо быть готовым.

– Нынешнее руководство СБР ставит спортивный принцип во главу угла. Действительно ситуация поменялась в сравнению с прошлыми годами?

– В любом случае последнее слово остается за главным тренером и правлением СБР. Мы верим, что им виднее, но если будут созданы условия для большей ротации спортсменов, то отбор в команду и будет безболезненным. От этого выиграют все.

– Как оцените выступление сборной России на декабрьских этапах Кубка мира?

– Я считаю, что с учетом внешнего давления на команду, да и на весь российский спорт, наши биатлонисты выступили достойно. У нас есть стабильные попадания на подиум, другие ребята и девчонки борются за десятку. Если дальше пойдет по нарастающей, можно быть довольным.

– Насколько сборную России ослабит уход Антона Шипулина?

– Конечно, жалко, что он ушел, но мне было понятно, когда он с мая-июня не начал нормально готовится, что высоких результатов потом он не покажет. Чувствовалось, что он хочет свинтить. Для многих ребят он долгое время был авторитетом, человеком, за которым можно было тянуться, на которого можно равняться. Такой человек всегда нужен в команде, чтобы психологически поддерживать менее опытных спортсменов. Но сейчас эта нелегкая ноша перешла на Логинова. Теперь ему нужно уже подсказывать и помогать молодым, а у женщин для этой роли есть Старых и Юрлова. Проявляет себя и многие молодые спортсмены, в том числе на «Ижевской винтовке». Надеюсь, что хантымансийцы преподнесут еще немало сюрпризов.

– Почему у Алексея Волкова в нынешнем сезоне не получается совсем ничего?

– Сложно сказать, что в подготовке пошло не так. Но у каждого человека есть свой предел возможностей. Считаю, что Алексей завоевал все, что можно было завоевать. Стать олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы дано не каждому, а у Волкова есть все эти награды. Он уважаемый в мире спорта человек, как бы не сложилась оставшаяся часть его карьеры.