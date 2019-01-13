Русские наступают и стреляют! Колонка Юрия Цыбанева

Биатлон 13 января 2019 23:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Цыбанев Юрий

Пять веских доказательств того, что российский биатлон вернулся в зону спорта высших достижений.

За один оберхофский этап – больше победных гонок, чем за весь прошлогодний цикл Кубка мира. И на выходе из первого новогоднего сериала – только один вопрос ребром: видели ли это те, кто в последние годы с упорством, достойным лучшего применения, загонял наш биатлон в лузерство и кому?

1.Чего категорически не следует делать, так это принижать успех: дескать, соперники, будто сговорившись, очутились под оберхофскими снегами и ветрами не в своей тарелке. Снега и ветра лупцевали всех без исключения. И ежели наши с ними справились в обеих эстафетах показательно-молодцевато, это свидетельствует о том, что наш запас стрелковой запас прочности вкупе с самоконтролем оказались на порядок выше, чем у всех прочих. Когда такое последний раз наблюдалось, не напомните – чтобы мы блеснули самоконтролем и тактико-стратегическим расчетом? А тут даже наименее меткий из наших Александр Логинов – готов на этом настаивать – все равно работал на рубеже с запасом прочности. И тот патрон, который мог реально поставить под сомнение победу, первый дополнительный на стойке, он послал в цель наверняка. С остальными, да, несколько понебрежничав-погусарив.

2. Контроль – это вообще ключевое слово в оценке работы нашего тренерского штаба. Что нашли – бережем. Что потеряли – возвращаем. Евгению Гараничеву удалось не расплескать за новогоднюю перезагрузку (а она всегда раньше нашим давалась тяжко) меткость, обретенную в Нове-Место и убедительно ее воспроизвести и в преследовании, и в эстафете. С другой стороны, Маргарита Васильева, потерявшая было в декабре изначальные кондиции, в эстафете сумела предъявить свои козыри даже после падения. А как прошел Максим Цветков, чья боеготовность, как казалось в начале сезона, разошлась по швам?!

3. За декабрьский панегирик в адрес нашего женского состава – дескать, всем смотреть женский биатлон! – многие предали меня остракизму. Но вы видели, что сделали в Оберхофе эти три очаровательные дамы – Евгения Павлова, Маргарита Васильева и Лариса Куклина? Они первыми (ну хорошо, точности ради – вместе с немками) доставили эстафету Екатерине Юрловой. Ущипните себя – и поднимите руку те, кому до нынешнего сезона хоть о чем-то говорили три эти славные фамилии.

4. Вот это и называется – здоровая конкуренция. Запомнилось декабрьское интервью Павла Ростовцева, утверждавшего: дескать, прямой отбор в сборную – штука, чреватая форсированием формы; неизвестно, что станется с первыми сезонными «зайчиками» потом. Но пока мы видим, что из пополнения женской сборной ощутимо перегрузилась в декабре только Валерия Васнецова. Но кто сказал, что ей не удастся быстро вернуть стартовые кондиции? Разве что с опытной Ириной Старых происходит нечто загадочное, но тут причина вряд ли в форсированной подготовке.

5. Первые этапы – и в сезоне, и в январе после паузы – обычно давались нашим невыносимо мучительно. Известное дело, – изнемогали, не выйдя из-под тренировочных нагрузок. Сейчас мы обнаруживаем противоположную тенденцию. И самый первый этап в Поклюке, и первый январский принесли щедрый урожай наград. А в спринте удалось и вовсе аккумулировать максимальные возможности Логинова, катапультировав его на верхнюю ступень.

И все это очень похоже на то, что за дело наконец-то взялись профессионалы.