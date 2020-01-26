Антирекорд побили. Падаем дальше? У России нет медалей уже 26 гонок подряд

БОДРОЕ НАЧАЛО И… ПРОВАЛ

А помните, как все начиналось? Первые этапы сезона в Хохфильцене и Эстерсунде принесли россиянам аж пять медалей сразу! Это при том, что Матвей Елисеев и Александр Логинов еще по разу становились четвертыми. В один из дней – 14 декабря – наша команда завоевала две награды разом. Логинов взял серебро в пасьюте, а женская четверка – такую же медаль в эстафете. И мы еще расстроились, глядя на то, как Юрлова уступает на финишном круге Марте Ройселанд из Норвегии, хотя с последнего рубежа уходила с преимуществом почти в 30 секунд. Вот, мол, обидно как – верное золото упустили! Да ничего – наверстаем.

Да-да. Наверстали сполна…

Потом был переезд в Анси, где российские сервисеры оказались бессильны перед теплой погодой и сильным дождем. Тогда падение результатов и отсутствие новых медалей нам объяснили как раз проблемой с лыжами. Мол, и нужных текстур под такие условия у нас нет. И шлифт-машину пока не купили. И вообще, сотрудников не хватает – у Франции и Норвегии по 9-10 человек в сервис-бригаде, а у России – лишь четверо. Болельщики, конечно, расстроились, но унывать не стали. Впереди была пауза на новогодние праздники, а после нас ждали этапы в Германии (Оберхоф и Рупольдинг) и словенской Поклюке. К которым и составы чуть-чуть обновили, вызвав сильнейших с Кубка IBU и расставшись с совсем не оправдавшими ожидания (Дмитрия Малышко и Тамару Воронину). И сбор дополнительный провели. Вроде бы, все шло по плану. А получилось…

Надо ли напоминать, что медалей мы не увидели? Оправдания были разные – и промашка с тем самым сбором (неверно место подготовки выбрали), и проблемы с погодой (туман и ветер в Оберхофе), и даже плохие патроны со слишком легкими пулями (которые, мол, сильным ветром сдувает). При этом мужская команда хоть редко, но обозначала борьбу за награды – скажем, Елисеев и Логинов стали четвертым-пятым в спринте в Оберхофе. А вот у женской все стало совсем плохо. На протяжении четырех личных гонок в Германии ни одна наша девушка не попала в топ-10, а лучшим результатом стало 19-е место Мироновой (опять же, спринт в Оберхофе). Прервать эту серию с трудом вышло в Поклюке, где россиянки неплохо смотрелись в индивидуалке (точнее – неплохо смотрелась Ирина Старых, прошедшая все рубежи на ноль и ставшая 8-й в финишном протоколе). А вот медалей как не было, так и нет.

Перед началом женского масс-старта в Словении Россия повторила собственный антирекорд – 25 стартов без наград. Стоит ли говорить, что по итогом этой гонки мы его уверенно (увы) побили?

КОГДА СТРЕЛЬБА УЖЕ МАЛО ЧТО ЗНАЧИТ

Мы привыкли, что в биатлоне все решается на рубежах. Преимущество в скорости, конечно, важно, и даже топ-спортсмены бегут с разным темпом. Но не настолько разным, чтобы компенсировать обилие промахов в ключевые моменты. А если отстреляться на ноль, то всегда есть шанс на медаль, ведь не всем удается пройти чисто даже два рубежа (не говоря о четырех в большинстве гонок). Привыкли? Отвыкайте. Поскольку это правило уже не работает. Точнее – не работает для россиянок.

Той же Старых отличная стрельба никак не помогла в Поклюке в индивидуалке. Когда проигрываешь ходом на лыжне по 2 минуты сильнейшим соперницам, о медалях мечтать не приходится. Даже сильнейшая из наших девушек по скорости – Миронова – отстала от быстрейшей, француженки Жюстин Бреза, на 1 минуту, 21 секунду. Если сравнивать результаты с первым этапом в Эстерсунде, то там в аналогичной дисциплине отставание Светы было на 15 секунд меньше. По сути, все в нашей команде, включая ее, с тех пор только сдали. Не прибавил никто!

Масс-старт в Словении это наглядно показал.

Пока сильнейшие (и это без Тириль Экхофф, решившей гонку пропустить) уверенно уносятся вперед, россиянки до первого рубежа успевают отстать на 20-30 секунд. А там уже неважно, кто как стреляет. Старых, кстати, по-прежнему чисто – она в Поклюке обошлась без промахов и в первой гонке, и в смешанной эстафете. В итоге выдаст серию в 10 чистейших рубежей подряд – ошибется уже только на стойке. Но толку, если вместе с Юрловой-Перхт они на каждой отсечке отстают от группы сильнейших на стабильные 10-15 секунд? Миронова идет быстрее, но ей как раз мешают промахи. Хотя, по сравнению с индивидуалкой (где Светлана «настреляла» на семь штрафных минут!), все не так плохо – «лишь» четыре круга по 150 метров. У Старых таких два, у Юрловой – три. Обе Светлане уступают, хоть и немного. Но на финише – совсем далекие от призовых места. Если конкретно – 19-е, 20-е, 21-е….

То, что медали не будет, мы поняли, в общем, заранее. Фактически – еще на первом рубеже. Скорость ниоткуда не возьмется. Она и не взялась.

Внимание, вопрос – возьмется ли к чемпионату мира?

Предыдущая рекордная серия начиналась как раз с него. Зимой 2016 года. И продлилась вплоть до окончания сезона, пока Антон Бабиков и Максим Цветков не взяли золото и серебро в Эстерсунде – уже осенью. Переломить ситуацию без летнего перерыва и начатой с нуля подготовки мы тогда не смогли. Удастся ли сейчас? Вот главная интрига.

Общий зачет Кубка мира

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 524

2. Доротея Вирер (Италия) – 509

3. Ханна Оберг (Швеция) – 456

4. Денизе Херрманн (Германия) – 419

5. Жюли Симон (Франция) – 385

…18. Светлана Миронова (Россия) – 228

…23. Лариса Куклина (Россия) – 179

…26. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 175

Общий зачет Кубка мира

1. Мартен Фуркад (Франция) – 601

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 532

3. Йоханнес Бе (Норвегия) – 482

4. Симон Дестье (Франция) – 479

5. Тарьей Бе (Норвегия) – 461

6. Александр Логинов (Россия) – 436

...12. Матвей Елисеев (Россия) – 332

…33. Евгений Гараничев (Россия) – 104