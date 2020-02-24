Лезем в голову Логинова. А как еще подвести итоги ЧМ-2020?

Нам с этого чемпионата запомнятся логиновские медали – золото в спринте и бронза в преследовании – и логиновский же шмон. В его с Гараничевым гостиничном номере от итальянской полиции в шесть утра перед субботней эстафетой.

Было ли у нас тут хоть что-то интересное помимо Логинова? Да не сказал бы. Один человек, а вокруг него -сплошное пустое место, увы. Попыталась что-то наковырять надежная Екатерина Юрлова, но дальше единственного захода в топ-6 не потянула. Надежды же на Матвея Елисеева со Светланой Мироновой вообще пошли прахом, неготово еще наше будущее к этому будущему. Хотя не дети вообще-то, по 26 лет.

Про остальных и сказать особо нечего. Не пересчитывать же промахи якобы сильного стрелка Ларисы Куклиной? Хотя меня еще больше огорчает Никита Поршнев - не сам по себе, а его присутствие в мужской команде уже на втором подряд ЧМ. Раньше это был бы, чего уж там, тихий-спокойный Кубок IBU, не больше.

По фактам все понятно: на четвертое место в медальном зачете Логинов нас вытянул один. Наставник женской сборной Виталий Норицын уже признал, что промахнулся-недосмотрел за Мироновой в плане ее подготовки к ЧМ (хотя сама-то каким местом думала?) и его увольняют, а главный тренер команды Анатолий Хованцев, напротив, остается. Оба- специалисты по двадцатым местам.

А что с Логиновым?

Его прогресс непосредственно перед стартом ЧМ меня не сильно удивил. Да, он просел в начале сезона и думаю (не только мое, кстати, мнение), это связано с женитьбой и рождением дочери. Так бывает. Даже у реактивного Йоханнеса Бе, который пропустил почти весь январь из-за аналогичных «отцовских радостей», а сразу после прибытия в Антхольц завалил последний круг в спринтерской гонке.

Логинов «родил» раньше и воспрял быстрее - вот и все. В спринте Антхольца он, наконец, вышел на свой уровень из прошлого, серебряного сезона, а то, что для некоторых Бе-Шме это стало сюрпризом, - их проблемы.

С реакцией на обыски - сложнее. Там Логинов сразу взбесился, потом поплыл, потом сдался, снявшись с масс-старта… Хотя мне, умнику, тоже, конечно, легко советовать. И все ж…

Могу быть неправ, но когда по ходу золотой гонки ЧМ человек думает о том, что хочет домой-к семье (сам радостно рассказывал на пресс-конференции), это, мягко говоря, странновато. Для жены и дочки – нет, а для спортсмена-профессионала, который обычно фанатик – уверяю, да. Ничего личного.

Снятие с масс-старта - из той же серии. Сбежал домой. Нет, не трус, что вы, упаси бог! Но - сбежал.

Вопрос-то на самом деле простой: чего ему больше хочется? Изнасиловать на трассе рыжего Бе с Фуркадомвпридачу или увидеть грудную дочку, в которой он, конечно, души не чает? Она пару лишних дней точно подождет, а вон они…

Ладно. Кто я, собственно такой, чтобы читать Логинову мораль о соотношении спортивной жизни с семейной. Его дело. И никуда он, думаю, не уйдет. Поколбасится слегка, поваляется с любимыми дома - и воскреснет.

Проблема в другом: кроме него там команды нет.

Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 6 3 2 11 2 Франция 3 2 3 8 3 Италия 2 2 0 4 4 Россия 1 0 1 2 5 Германия 0 4 1 5 6 США 0 1 0 1 7 Чехия 0 0 2 2 8-10 Австрия 0 0 1 1 8-10 Украина 0 0 1 1 8-10 Швеция 0 0 1 1

РОССИЯ В МЕДАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

РОССИЯ В МЕДАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Год Город Золото Серебро Бронза Всего Место 2020 Антхольц (Италия) 1 0 1 2 4 2019 Эстерсунд (Швеция) 0 2 1 3 7 2017 Хохфильцен (Австрия) 1 0 1 2 5 2016 Холменколлен (Норвегия) 0 0 0 0 - 2015 Контиолахти (Финляндия) 1 1 0 2 5 2013 Нове-Место (Чехия) 0 1 1 2 5 2012 Рупольдинг (Германия) 0 0 2 2 7 2011 Ханты-Мансийск (Россия) 0 3 0 3 6 2009 Пхенчхан (Корея) 2 1 3 6 3 2008 Эстерсунд (Швеция) 3 3 5 11 3

Оставшиеся турниры сезона

26 февраля – 1 марта. Чемпионат Европы. Раубичи (Белоруссия)

5-8 марта. Кубок мира. Этап 7. Нове-Место (Чехия)

12-15 марта. Кубок мира. Этап 8. Контиолахти (Финляндия)

20-22 марта. Кубок мира. Этап 9. Холменколлен (Норвегия)

Состав сборной России на чемпионат Европы

Мужчины: Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Дмитрий Иванов

Женщины: Кристина Резцова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Анастасия Поршнева, Виктория Сливко, Екатерина Глазырина, Валерия Васнецова