Лезем в голову Логинова. А как еще подвести итоги ЧМ-2020?

Нам с этого чемпионата запомнятся логиновские медали – золото в спринте и бронза в преследовании – и логиновский же шмон. В его с Гараничевым гостиничном номере от итальянской полиции в шесть утра перед субботней эстафетой.
Было ли у нас тут хоть что-то интересное помимо Логинова? Да не сказал бы. Один человек, а вокруг него -сплошное пустое место, увы. Попыталась что-то наковырять надежная Екатерина Юрлова, но дальше единственного захода в топ-6 не потянула. Надежды же на Матвея Елисеева со Светланой Мироновой вообще пошли прахом, неготово еще наше будущее к этому будущему. Хотя не дети вообще-то, по 26 лет.
Про остальных и сказать особо нечего. Не пересчитывать же промахи якобы сильного стрелка Ларисы Куклиной? Хотя меня еще больше огорчает Никита Поршнев - не сам по себе, а его присутствие в мужской команде уже на втором подряд ЧМ. Раньше это был бы, чего уж там, тихий-спокойный Кубок IBU, не больше.
По фактам все понятно: на четвертое место в медальном зачете Логинов нас вытянул один. Наставник женской сборной Виталий Норицын уже признал, что промахнулся-недосмотрел за Мироновой в плане ее подготовки к ЧМ (хотя сама-то каким местом думала?) и его увольняют, а главный тренер команды Анатолий Хованцев, напротив, остается. Оба- специалисты по двадцатым местам.
А что с Логиновым?
Его прогресс непосредственно перед стартом ЧМ меня не сильно удивил. Да, он просел в начале сезона и думаю (не только мое, кстати, мнение), это связано с женитьбой и рождением дочери. Так бывает. Даже у реактивного Йоханнеса Бе, который пропустил почти весь январь из-за аналогичных «отцовских радостей», а сразу после прибытия в Антхольц завалил последний круг в спринтерской гонке.
Логинов «родил» раньше и воспрял быстрее - вот и все. В спринте Антхольца он, наконец, вышел на свой уровень из прошлого, серебряного сезона, а то, что для некоторых Бе-Шме это стало сюрпризом, - их проблемы.
С реакцией на обыски - сложнее. Там Логинов сразу взбесился, потом поплыл, потом сдался, снявшись с масс-старта… Хотя мне, умнику, тоже, конечно, легко советовать. И все ж…
Могу быть неправ, но когда по ходу золотой гонки ЧМ человек думает о том, что хочет домой-к семье (сам радостно рассказывал на пресс-конференции), это, мягко говоря, странновато. Для жены и дочки – нет, а для спортсмена-профессионала, который обычно фанатик – уверяю, да. Ничего личного.
Снятие с масс-старта - из той же серии. Сбежал домой. Нет, не трус, что вы, упаси бог! Но - сбежал.
Вопрос-то на самом деле простой: чего ему больше хочется? Изнасиловать на трассе рыжего Бе с Фуркадомвпридачу или увидеть грудную дочку, в которой он, конечно, души не чает? Она пару лишних дней точно подождет, а вон они…
Ладно. Кто я, собственно такой, чтобы читать Логинову мораль о соотношении спортивной жизни с семейной. Его дело. И никуда он, думаю, не уйдет. Поколбасится слегка, поваляется с любимыми дома - и воскреснет.
Проблема в другом: кроме него там команды нет.
Чемпионат мира. Антхольц (Италия)
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Норвегия
6
3
2
11
2
Франция
3
2
3
8
3
Италия
2
2
0
4
4
Россия
1
0
1
2
5
Германия
0
4
1
5
6
США
0
1
0
1
7
Чехия
0
0
2
2
8-10
Австрия
0
0
1
1
8-10
Украина
0
0
1
1
8-10
Швеция
0
0
1
1
РОССИЯ В МЕДАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
РОССИЯ В МЕДАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
Год
Город
Золото
Серебро
Бронза
Всего
Место
2020
Антхольц (Италия)
1
0
1
2
4
2019
Эстерсунд (Швеция)
0
2
1
3
7
2017
Хохфильцен (Австрия)
1
0
1
2
5
2016
Холменколлен (Норвегия)
0
0
0
0
-
2015
Контиолахти (Финляндия)
1
1
0
2
5
2013
Нове-Место (Чехия)
0
1
1
2
5
2012
Рупольдинг (Германия)
0
0
2
2
7
2011
Ханты-Мансийск (Россия)
0
3
0
3
6
2009
Пхенчхан (Корея)
2
1
3
6
3
2008
Эстерсунд (Швеция)
3
3
5
11
3
Оставшиеся турниры сезона
26 февраля – 1 марта. Чемпионат Европы. Раубичи (Белоруссия)
5-8 марта. Кубок мира. Этап 7. Нове-Место (Чехия)
12-15 марта. Кубок мира. Этап 8. Контиолахти (Финляндия)
20-22 марта. Кубок мира. Этап 9. Холменколлен (Норвегия)
Состав сборной России на чемпионат Европы
Мужчины: Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Дмитрий Иванов
Женщины: Кристина Резцова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Анастасия Поршнева, Виктория Сливко, Екатерина Глазырина, Валерия Васнецова